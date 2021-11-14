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Susanne Weigelin-Schwiedrzik (魏格林)
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客座评论: 为什么个人崇拜没有吸引力
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最新出炉的中共第三份历史决议试图将习近平包装为全知全能的完美领袖。但是，维也纳大学的汉学教授魏格林认为，个人崇拜违背了中国的传统治国理念，中国民众更期望的是一种懂得自我克制的治国方式。
Susanne Weigelin-Schwiedrzik (魏格林)
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2021年11月14日
2021年11月14日
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