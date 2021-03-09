Sputnik V：卫星五号与俄罗斯的疫苗外交

（德国之声中文网）欧盟委员会主席冯德莱恩2月底曾提出疑问说，为什么俄罗斯向其它国家提供数百万计卫星五号（Sputnik V）疫苗，在本国的疫苗施打却进展缓慢。没过几天，俄罗斯总统普京在联邦安全局（FSB）的一次会议上便作出气愤回应。他说，俄罗斯是一场抹黑运动的受害者，有人试图“对我们在医药领域上抗击新冠的成就提出质疑”。

事实上，与其它国家相比，俄罗斯本国的疫苗施打确实有些落后。目前有约500万人注射了卫星五号。俄罗斯国民对于施打疫苗，还是有很大的疑惑。最新的问卷调查显示，仅三成民众愿意接种疫苗。此外，有些地区的疫苗供应也存在缺口。普京不久前也承认：“我们可以骄傲地说，我们的疫苗属于世界上最安全有效的。不过在物流和接种中心的组织上，还存在问题。联邦内大概有九个地区还完全没开始疫苗接种。”

在科研上的领先

不过，这并未阻碍俄罗斯在国际上推广卫星五号，并在国外生产。俄罗斯政治学者利文森（Alexej Lewinson）在接受自由电台（Radio Swoboda）采访时表示，疫苗是一种工具，可以向世界显示，在学术研究领域，绕不过俄罗斯。“特别在这一领域，我们想领先全球。这也是为什么普京想要率先推出这个疫苗，并让它成为最重要的疫苗。这不单代表着俄罗斯现在的地位，而且也联想到苏联时代的光辉——首枚Sputnik卫星、国际象棋世界冠军或者芭蕾舞。这是一种跻身世界一流的强烈渴望。在这一点上，普京和很大一部分俄罗斯人的感觉是一样的。”

需求庞大

国际需求巨大。据负责推广卫星五号疫苗的俄罗斯投资基金宣布，超过50个国家提出想要疫苗。欧洲药品管理局（EMA）目前也在审核是否批准卫星五号。

不少向俄罗斯订购疫苗的国家抱怨供应不畅。不过，一些欧盟国家如匈牙利和捷克、斯洛伐克不等欧盟的审批就引入了俄罗斯的疫苗，这可能让克里姆林宫暗自高兴。

爱国主义声调

俄罗斯政治学者埃格特（Konstantin Egert）认为，从疫情一开始，莫斯科就试图扩大在欧盟国家的影响力。他以俄罗斯派出救援车队前往意大利为例，以及这些画面如何用于宣传。

周二传出消息，意大利将建造欧盟首座生产卫星五号疫苗的工厂。普京的发言人皮斯科夫（Dmitry Peskow）驳斥了欧洲药品管理局在审批过程中对该疫苗的批评。皮斯科夫说：“这是全球最受青睐和最值得信任的疫苗之一，这一事实不容怀疑。许多国家对该疫苗有需求并进行施打，这证明我们的疫苗倍受欢迎。”

苗子/张筠青（据ARD等）

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