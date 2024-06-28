SpaceX将建太空船送国际空间站最后一程

国际空间站将于2030年退役。伊隆·马斯克的太空服务公司SpaceX将建造一艘太空船，送退役的国际空间站穿越地球大气层，最终让其残骸在太平洋偏远地区坠落。为此，SpaceX将获近8.5亿美元。

（德国之声中文网）国际空间站计划运行到2030年，之后将"寿终正寝"。美国宇航局NASA宣布，SpaceX公司将为这一复杂的"送终"计划建造必要的运载工具。为此，NASA与SpaceX公司签署了金额高达8.43亿美元的合同。此前，NASA曾计划由俄罗斯推进器接管国际空间站的返航作业。

由SpaceX建造的搭载国际空间站的太空船取名为"美国脱轨飞行器（U.S.Deorbit Vehicle）"。美国宇航局称，美国及其国际太空合作伙伴希望借助这一飞行器"确保国际空间站在运行结束后安全、负责任地过渡到近地轨道"。建成后，该飞行器将成为美国航天局的财产，送国际空间站返航的任务也将由美国航天局自己执行。

国际空间站逗留太空四分之一个世纪

国际空间站重430吨，是迄今为止太空中最大的人造物体。专家预测，国际空间站的大部分材料将在返回大气层时汽化，但大块材料会残留。美国宇航局将坠落地点定为太平洋的所谓尼莫点（Point Nemo）地区。这是世界最偏远地点，号称卫星和太空船的坟场。

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国际空间站从1998年开始建造。美国、日本、加拿大和欧洲航天局（ESA）的参与国希望其运营至2030年，但太空领域极其重要的合作伙伴俄罗斯是迄今只承诺将其运营至2028年。俄罗斯与西方伙伴在国际空间站领域的合作多年来经受住了地缘政治的考验，包括俄乌战争。俄罗斯全面入侵乌克兰的战争导致西方和俄罗斯几乎中断了所有合作。

（路透社、法新社、德新社）

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