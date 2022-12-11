 SpaceX大火箭试射推迟 今后拟用于载人登月 | 科技环境 | DW | 17.04.2023

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科技环境

SpaceX大火箭试射推迟 今后拟用于载人登月

亿万富翁马斯克旗下私人航天公司SpaceX在4月17日原定发射时间前40秒推迟了“星舰”的首次飞行。“星舰”号称人类有史以来建造的最强大火箭，今后拟用于载人登月甚至探索火星。

“星舰”高达约120米

“星舰”高达约120米

（德国之声中文网）在4月16日，也就是原定发射前一天，马斯克就在网络直播节目中表示，"星舰"首次试射的风险非常大，"有一百万种失败的可能……如果我们看到任何让我们担忧的迹象，发射就会推迟。"

根据SpaceX的官方说法，4月17日原定发射时间的前40秒宣布推迟首飞，主要原因是"加压系统出现问题"，延期时长至少为48小时。马斯克则在推特上透露，"一个压力阀门似乎被冻住了"。

今后用于载人登月探索火星

美国宇航总局NASA已经选定"星舰"作为"阿尔忒弥斯3号"载人登月任务的月面着陆航天器。"阿尔忒弥斯3号"将是1972年"阿波罗17号"任务后的首次载人登月任务。

"星舰"的飞船部分高达50米，其下方的超重型运载火箭也高达69米。此前，这一新型航天器已经进行过数次亚轨道测试，但是飞船和火箭还从未合体飞行。

许多民众以及航天爱好者聚集在德克萨斯州的发射场周边观看星舰首飞

许多民众以及航天爱好者聚集在德克萨斯州的发射场周边观看星舰首飞

在"星舰"之前，人类制造的最强大火箭是用于"阿波罗"载人登月任务的"土星五号"火箭。"星舰"的推力将超过"土星五号"的两倍，达到74500千牛。

SpaceX公司的愿景是：一艘"星舰"进入轨道后，另一艘"星舰"为其补充燃料，这样就能前往火星甚至更为遥远的地方。马斯克说，如果能实现"星舰"可重复使用的目标，每次发射的成本有望降低到几百万美元；最终，将在月球以及火星上建立基地，从而让人类走向"行星际文明"。

（法新社、美联社等）中国加入卫星互联网竞争 近地轨道趋向饱和

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