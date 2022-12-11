SpaceX大火箭试射推迟 今后拟用于载人登月

亿万富翁马斯克旗下私人航天公司SpaceX在4月17日原定发射时间前40秒推迟了“星舰”的首次飞行。“星舰”号称人类有史以来建造的最强大火箭，今后拟用于载人登月甚至探索火星。
（德国之声中文网）在4月16日，也就是原定发射前一天，马斯克就在网络直播节目中表示，"星舰"首次试射的风险非常大，"有一百万种失败的可能……如果我们看到任何让我们担忧的迹象，发射就会推迟。"
根据SpaceX的官方说法，4月17日原定发射时间的前40秒宣布推迟首飞，主要原因是"加压系统出现问题"，延期时长至少为48小时。马斯克则在推特上透露，"一个压力阀门似乎被冻住了"。
美国宇航总局NASA已经选定"星舰"作为"阿尔忒弥斯3号"载人登月任务的月面着陆航天器。"阿尔忒弥斯3号"将是1972年"阿波罗17号"任务后的首次载人登月任务。
"星舰"的飞船部分高达50米，其下方的超重型运载火箭也高达69米。此前，这一新型航天器已经进行过数次亚轨道测试，但是飞船和火箭还从未合体飞行。
在"星舰"之前，人类制造的最强大火箭是用于"阿波罗"载人登月任务的"土星五号"火箭。"星舰"的推力将超过"土星五号"的两倍，达到74500千牛。
SpaceX公司的愿景是：一艘"星舰"进入轨道后，另一艘"星舰"为其补充燃料，这样就能前往火星甚至更为遥远的地方。马斯克说，如果能实现"星舰"可重复使用的目标，每次发射的成本有望降低到几百万美元；最终，将在月球以及火星上建立基地，从而让人类走向"行星际文明"。
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