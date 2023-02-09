SpaceX不让星链军事化 乌克兰愤怒驳斥

（德国之声中文网）一名乌克兰高级官员周四（2月9日）表示，马斯克的太空服务公司（SpaceX）应该在乌克兰和俄罗斯之间做出选择。

此前SpaceX公司表示，已采取措施限制乌克兰使用星链（Starlink）网络设备来控制无人。 SpaceX 总裁兼首席运营官肖特维尔（Gwynne Shotwell） 周三（2月8日）表示，星链服务"从未打算被武器化"。

星链服务为乌克兰提供宽带通信以抵抗俄罗斯军队的入侵。

乌克兰总统泽连斯基的政治顾问波多利亚克 (Mykhailo Podolyak) 在马斯克拥有的另一家公司Twitter上批评了上述决定。他的贴文写道， "这是乌克兰抵抗的一年。SpaceX公司必须做出决定：要么站在乌克兰和自由权利的一边，不做伤天害理的事情；要么站在俄罗斯一边，支持屠杀和掠夺别国领土"。 他认为，"SpaceX公司/星链服务和肖特维尔女士应该作出一个特定的抉择。"

乌克兰军队使用数千个星链设备在战场上进行通信，其中部分设备由该公司免费提供。

尽管星链服务对基辅很重要，但自俄罗斯入侵乌克兰以来，波多利亚克多次批评过马斯克。 他驳斥了马斯克提出的“用外国领土换取虚幻的和平”的想法，并敦促他不要”观地看待"乌克兰官方对冲突的描述。

马斯克的创新公司何其多？

（路透社等）

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