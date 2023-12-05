SIPRI报告：2022年全球军火百强销售额下跌

（德国之声中文网）多年来，武器生意一直很旺，因为世界各地很多地方都在发生冲突。但这一趋势在2022年戛然而止--尽管只是暂时的。斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）的最新报告显示，2022年全球最大的100家武器生产公司的销售额将有所下降。

根据SIPRI发布的《2022年武器生产和军事服务百强公司报告》，这些公司的武器和军事服务销售收入总计近6000亿美元（5500亿欧元）。这是一个巨大的数字，但与2021年相比，收入明显减少了3.5%。

这是自2015年SIPRI百强军火公司榜单设立以来的首次下降。报告作者之一肖亮（ Xiao Liang，音译）说："尽管许多公司的新订单量达到了创纪录的水平，但收入却下降了，尤其是在美国。"

生产问题导致美国军售下降

由于劳动力短缺、成本上升、新冠疫情影响以及供应链中断，许多美国和欧洲防务公司无法提高产能，而俄罗斯对乌克兰的战争又加剧了这一问题。

向乌克兰供应的大部分武器来自欧洲和美国的库存，这并没有为该行业带来多少收入。另一个原因是最大的军火公司将重点放在飞机、舰船和导弹等昂贵的系统上。肖亮认为，"由于乌克兰战争，需求最大的军事装备不一定是昂贵的，而是装甲车、弹药和火炮"。

最重要的变化是，上榜的42家美国防务公司的收入大幅下降了7.9%，降至3020亿美元。它们占前100强军备总收入的51%，但SIPRI认为长期订单将在未来几年对这些公司的资产负债表产生积极影响。

欧洲军火销售额略有增长

2022年，百强中26家总部设在欧洲的公司的武器销售额增长了0.9%，达到1210亿美元。根据SIPRI的研究，乌克兰战争创造了对"适合消耗战的物资，如弹药和装甲车"的需求。许多生产这些物资的欧洲制造商得以增加收入，如波兰武器公司PGZ的收入增加了14%，"受益于该国正在推行的军事现代化计划"。

2022年进入百强榜单的四家德国国防公司的收入达到91亿美元，比2021年增长了1.1%。唯一一家出现下滑的德国公司是蒂森克虏伯，据SIPRI称，该公司的销售额下降了16%，降至19亿美元，原因是该公司交付的舰船数量少于上一年。进入百强榜单的德国公司依次是：莱茵金属公司（Rheinmetall）第28位、蒂森克虏伯公司（ThyssenKrupp）第62位、亨索尔特公司（Hensoldt）第69位和代傲公司（Diehl）第93位。

欧洲对乌克兰的武器承诺恐无法兑现

俄罗斯武器生产不透明

由于缺乏数据，SIPRI无法全面评估俄罗斯公司的收入变化情况。这也是只有两家俄罗斯公司上榜的原因之一：Rostec（第10位）和联合造船公司（第36位）。这两家公司的总营业额下降了12%，降至208亿美元。SIPRI的报告指出，俄罗斯缺乏透明度并不是什么新鲜事，但自从入侵乌克兰以来，该国的国防产出变得更加不透明。

肖亮告诉德国之声："俄罗斯政府阻止俄罗斯公司披露所有信息，因为这些信息可能会使人们对其乌克兰战争的官方叙事质疑。"

东风41洲际弹道导弹

中国有八家公司上榜

与此同时，亚洲、大洋洲和中东地区的公司的收入显著增长。肖亮说："那里的公司经常不得不应对非常困难的安全条件，并面临一种永久的战争状态，就像以色列或韩国一样。" 这就是为什么这些公司拥有"永久产能"，当需求突然增加时，他们可以迅速提高产量。

此外，中国、印度和土耳其的一些公司还得到了政府的支持，制定了长期的现代化计划。这是肖亮提到的他们的另一个优势。

"那里的许多供应商都来自国内市场。大部分需求也来自国内，用于装备本国军队。这有助于这些国家减轻全球供应链中断的影响。"他说。

亚洲和大洋洲22家上榜公司的防务销售额增长了3.1%，达到1,340亿美元，这是亚洲和大洋洲的收入连续第二年高于欧洲。

中国有八家公司上榜，其中三家进入前十名。八家公司的武器收入总共达1,080亿美元，占全球武器销售总额的18%。这使它们成为仅次于美国公司的第二大销售份额。

美国工厂加班为乌克兰生产弹药

土耳其无人机销售增长最快

2022年，中东地区的销售额在所有地区中增幅最大。总部设在中东地区的七家公司的收入攀升至179亿美元，增长了11%。根据SIPRI的调查结果，该地区的公司得益于其在技术不太复杂的产品方面的专业化。它们能够"更快地提高产量，以应对不断增长的需求"。

四家土耳其公司的情况尤其如此，它们的总收入增长到55亿美元，比2021年增长了22%。SIPRI重点介绍了生产无人机的土耳其公司Baykar。该公司现已首次跻身百强（第76位），它的销售额增长了94%，在所有上榜公司中增长最快。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 豹1主战坦克 德国政府2月3日向乌克兰发放了豹1主战坦克的出口许可证。豹1坦克是二战后为联邦国防军研制的第一款主战坦克，生产于1960年代中期至1980年代中期。2月7日，德国经济部批准向乌克兰提供178辆豹1A5型坦克。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 豹2坦克 豹2坦克是主要服役于德国联邦国防军的主战坦克，总共有A1到A7等多个型号。它可用于对付最高达3500米高度的飞机和直升机，也可用于对付轻装甲地面目标，如步兵战车和装甲运输车。因此，它既是防御性武器，又是进攻性武器。德国政府发言人黑贝施特赖特（Steffen Hebestreit）1月25日证实，德国打算从联邦国防军库存中向乌克兰提供14辆豹2A6主战坦克。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ “黄鼠狼”步兵战车 “黄鼠狼”步兵战车（ Marder ）用于战场运兵，并提供火力支援。射击手可从战车内对外射击，是一种多用途武器系统。该战车可为6、7名射击手提供空间，打击地面和空中目标。德国准备总共向乌克兰提供40辆“黄鼠狼”步兵战车。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 陆基防空系统Iris-T SLM Iris-T SLM是一种陆基防空系统，是德国代傲防务公司制造的Iris-T防空系统的升级版。该系统可保护城市和军队免受多次同时发生的空袭。它被认为是2022年最先进的防御系统之一，射程长达40公里，售价1.4亿欧元，属于北约的中程防空系统。去年10月，德国将首批一套Iris-T SLM移交给乌克兰武装部队。德国计划总共提供4套该系统。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 猎豹式自行高射炮 猎豹式自行高射炮是德国向乌克兰提供的首款重武器。这款防空炮具有良好的越野性能，能够紧随装甲部队行动，为前线作战单位提供低空防卫。到目前为止，德国总共交付了30辆猎豹式自行高射炮，还有7辆即将交付。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ PzH-2000自行榴弹炮（7台） Panzerhaubitze 2000自行火炮，简称PZH 2000自行火炮，是一种由德国克劳斯-玛菲·威格曼公司和莱茵金属为德国陆军设计制造的自行火炮系统。是当今世界上最先进的火炮之一。装入火炮的60发炮弹可以10秒3发的速度发射完毕。根据所用炮弹形式，可打击30至56公里内的目标。据联邦政府网站消息，德国已经向乌克兰提供了7台这样的自行火炮。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ Mars II多管火箭发射系统 德国已经向乌克兰提供了5套MARS II 多管火箭系统。该系统可以发射与美国“海马斯”系统相同的导弹。Mars-II每分钟能够发射多达12枚导弹，射程超过70公里。不仅如此，导弹发射器系统可以使用GPS或投雷导弹进行制导。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ “海狸”装甲架桥车 装甲架桥车主要用于快速架设桥梁，令部队迅速通过河流，普遍装备于工兵部队。战时对于恢复被破坏的基础设施以及向平民众提供食品和药品都非常重要。到目前为止，德国已经向乌克兰交付了三辆“海狸”装甲架桥车，接下来还会提供13辆。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 铁拳三型火箭筒（3000件） 这是德国军火公司Dynamit Nobel Defence研制的无后坐力火箭筒。德国目前向乌克兰援助了3000件铁拳三型火箭筒，外加900个配套手柄。它从肩上发射，可对付400米以外的固定目标和300米以内的移动目标，可穿透厚达300毫米的装甲钢。有媒体分析认为，在冷战期间铁拳三型火箭筒的诞生就是为了对付前苏联时代的装甲部队，而目前俄罗斯在乌克兰战场上投入数量最多的就是前苏联时代的T72主战坦克，所以向乌克兰提供这种火箭筒也是有一定针对性的。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ “毒刺”导弹 （500件） “毒刺”（Stinger）是一种肩射红外制导地对空导弹，由美国雷神（Raytheon）公司1980年研发并在美国制造，不过，多年来也已在包括德国在内的欧洲多国生产，并延续迄今。实战经验显示，“毒刺”是一件操作简单、极其有效的利器。尤其在苏军占领阿富汗期间，美式装备的阿富汗武装曾击落不少苏制战机和直升机。 一旦锁定目标并发射后，导弹即能在约4000米的距离内自动跟踪目标。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ “箭-2”式便携式防空导弹（2700件） Strela在俄语中的意思是“箭”。这款便携式防空导弹可以说是前面提到的“毒刺”防空导弹的苏联对应版本。这次德国将前东德库存的2700件9K32“箭-2”便携式防空导弹（9K32 Strela-2）送到了乌克兰。虽然箭-2的版本已经有些过时，但它仍然可以在战场上发挥效用。它的射程在500米到4.2公里之间，可以射到2300米的高空。



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