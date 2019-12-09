SIPRI报告：美中企业主导2019年全球军火市场

（德国之声中文网）根据斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告，美国和中国的军工企业担纲了2019年全球军火销售。与此同时，中东企业首次登上全球25大军火商榜单。

这家瑞典智库周一（12月7日）公布的数据显示，洛克希德马丁、波音、诺斯罗普格鲁曼、雷神和通用动力等5家美国军工企业位居2019年全球军火销售前五名，总共创下1660亿美元的销售额。12家美国军火商占据了该行业前25名总销售总额的61%。

2020年美国对台军售总额创历史最高 2020年美国对外军售的最大买家 11月28日，美国在台协会台北办事处处长郦英杰（William Brent Christensen）在台湾出席一场研讨会时声称，台湾已是全世界公认的美国武器最大采购方，今年美国对台计划中的军售额总计高达118亿美元，是台湾史上单年最高的年度防务采购。他强调，美国对台军售获得美国两党的支持，这些军售对台湾提升“不对称作战能力”具有相当关键的力量。他还透露，放眼2021年，美国政府已通知国会对台军售52亿美元。

2020年美国对台军售总额创历史最高 台北谨慎回应 11月29日，台湾国防部就骊英杰的表态做出了回应。声明指出，美国对台出售防卫性武器，有助强化整体防卫战力，确保台海及印太区域的和平与稳定，国防部对此表示感谢。但同时声明也强调，明年并无规划新增对美提出52亿美元的重大军购项目。（图为台湾空军资料照片）

2020年美国对台军售总额创历史最高 特朗普任内军售频繁 10月26日，华盛顿方面公布2020年内第四波对台军售案，表示美国国务院已核准将100枚鱼叉反舰飞弹出售给台湾。据台湾中央社报道，这笔军售交易总额高达23.7亿美元。鱼叉海岸防御系统（HCDS）射程在200到300公里之间，可对沿岸、港湾以及陆上目标实施打击，符合台湾近年机动、不对称战力的诉求。这是也是美国总统特朗普上任以来的第九个对台军售案。

2020年美国对台军售总额创历史最高 40余年，上百次对台军售案 美国向台湾出售武器，源于1979年美国与台北断交，转而与北京建交之后，制定的《台湾关系法》。在撤离驻台美军之后，美国开始依照该法律为台湾提供防御性军武。根据1982年时任总统罗纳德·里根建立的备忘录，美国对台提供武器之性能与数量“视中共所构成之威胁而定”。

2020年美国对台军售总额创历史最高 具有标志性意义的F16战机 在数十年的历次对台军售案当中，最为引人注目的先进武器之一莫过于美国的F16战斗机。这是由洛克希德·马丁公司研制的轻型战斗机，在战机世代上归类于第四代战斗机，同时也是第四代战机中产量最高的机种。台北方面从70年代就开始要求向美国采购这种先进战机，但是直到90年代才得以达成交易。1997年，台湾采购的首批F16战机进行交付。之后该系列战机又经历了多次升级和换装，美方提供的飞行训练和技术支援也都包括在军售交易之内。

2020年美国对台军售总额创历史最高 基隆级驱逐舰 纪德级驱逐舰（Kidd class）是美国海军已除役的飞弹驱逐舰，2005年到2006年期间，美国海军陆续将该系列一共四艘驱逐舰交接给台湾海军，并改称为基隆级驱逐舰。图为台湾总统蔡英文2018年视察该舰。

2020年美国对台军售总额创历史最高 爱国者导弹 爱国者导弹（Patriot）是美国雷神公司制造的中程地对空导弹系统，该系统曾在海湾战争中成功拦截了伊拉克军队发射的飞毛腿导弹，从而声名大噪。这款具有代表性的美军武器在之后经多次升级，从90年代起台湾多次向美国采购爱国者导弹。2020年7月达成的美国对台军售案中还包括爱国者三型导弹的零组件相关更换、维修、测试与后勤支援等内容。

2020年美国对台军售总额创历史最高 将台湾打造成一个“堡垒” 近年来，随着中国军事装备力量的不断壮大，以及美中关系的日益紧张，美国出售给台湾的武器种类也发生了变化。美国兰德公司的研究员葛莱斯曼 (Derek Grossman)10月中旬在接受德国之声采访时表示：“美国过去卖给台湾许多不同类型的武器，有时是能提升台湾不对称防御战力的武器，有时是像F-16战机这种标志性的武器。不过现在美国的对台军援政策似乎做了一个明显的调整。”他认为，为了要阻止中国透过两栖登陆的方式入侵台湾，美国要协助台湾成为一个“坚不可摧的堡垒”。

2020年美国对台军售总额创历史最高 北京如何应对？ 历来的美国对台军售案都会引起北京方面的反对，但大多数情况下都仅限于口头抗议。10月26日，中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上表示，中国将对参与上周对台军售案的洛克希德·马丁丶波音防务丶雷神等美国企业与个人实施制裁。其实洛克希德·马丁公司鲜少与中国做生意，多年来一直向台湾提供武器和国防设备。然而，如果中国对波音(Boeing)实施制裁，这可能对其造成沉重打击，因为该公司也向中国出售民航飞机。



中国军工企业崛起

中国位居第二，拿下去年军火销售量的16%。在全球前25名军火商排行榜中，出现了4家中国企业，其中3家跻身前10名。

2019年销售榜上的中国四大军工企业为：中国航空工业集团公司（第6名）；中国电子科技集团公司（第8名）；中国北方工业集团公司（第9名）；中国南方工业集团公司（第24名）。其总销售额在2018年567亿美元的基础上提高了4.8%。

SIPRI资深研究员田南(音译：Nan Tian)在一份声明中说，"中国军火公司受益于中国人民解放军的军事现代化建设。"

该智库补充说明，可能还有其他几家中国公司规模大到足以位列前25名榜单，但由于缺乏 "可比较和足够准确的数据"，无法收录。

中东加入"军火俱乐部"

一家来自中东的武器制造商首次登上前25名榜单，它就是阿拉伯联合酋长国的EDGE公司，排名第22位，拿下25家军火巨头全球武器销售总额的1.3%。

SIPRI武器和军事开支项目的资深研究员魏泽曼（Pieter Wezeman）分析说，国内对军事产品的大量需求和减少对外国供应商的依赖的愿望推动了中东地区军火公司的壮大。

"阵风"畅销，达索上榜

法国达索航空集团也首次出现在全球军火商前25名榜单中。它也是该行业年销售增长率最大的公司，达到105%。SIPRI认为这归功于其 "阵风 "战斗机的销售激增。

这25家企业在2019年的武器和军事服务销售总额为3610亿美元，比2018年增长了8.5%。

观看视频 01:52 全球军费开支上升

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