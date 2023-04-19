SIPRI：全球军备支出快速增高

（德国之声中文网）问题越多，开销越大：这可以说是斯德哥尔摩国际和平研究所年度报告给人留下的核心印象。报告称，同2021年相比，2022年全球军费支出总体提高了3.7%。这是该研究所从60年代开始发布年度报告以来，军费支出增幅最高的一年。

报告作者之一田南（音）对德国之声表示："同以往相比，现在有关国家无论其经济形式好坏，都在增加军费。"

这一结论并不令人惊奇。2022年二月，俄罗斯发动对乌克兰的侵略战争后，欧洲各国政府都在争相恐后地提升军费。

而从2014年俄罗斯非法吞并克里米亚半岛，并开始对乌克兰境内分裂组织提供支持后，北约成员国的军费支出就已开始回升。作为对俄罗斯扩张行为的回应，北约成员国承诺，在2024年前，逐渐将军费在国民经济生产总值中占比的提高至2%，很多国家目前已经接近这一目标。

用数据说话

不过，仔细研究一下SIPRI发布的数据也不难发现，军费支出的增幅其实并不超乎想象。2022年，军费支出总额虽然高达两万亿欧元，但其在国民生产总值的占比却比2013年下降了0.1%。

具体而言，过去十年当中，很多国家的军费支出虽然增长极快，比如中国的军费开支提高了63%，印度47%，以色列26%。但上述国家中，军费在国民生产总值中的占比却有所下降。

创纪录的通货膨胀率也是一个关键因素。同为柴米油盐涨价而发愁的普通家庭一样，各国国防部长也同样会为购买力下降而头痛不已。因为柴米油盐会涨价，战斗机的价格也同样会上升。正如SIPRI报告中所说的那样，一个国家如果不仅仅满足于让军队保持现状，而是要使军力进一步提升时，那么该国的军费开销也就会提高很多。

在德国，通货膨胀就对军费开支产生了很多的负面影响。作为对俄罗斯侵乌战争的回应，德国政府承诺为联邦国防军提供一千亿欧元的财政拨款。此前，德国政府一直因军费预算过低受到诟病，但现在居高不下的通货膨胀率也让政府不得不为财政支出踩刹车。

购买袜子内裤也是军费支出的内容

德国政府为联邦国防军提供的额外拨款，并没有被计入SIPRI的报告中，因为去年年内相关款项并没有被实际投入使用。不过，根据德国经济研究所去年的一项调研，即使这笔款项被实际投入使用，德国的军费开支也还远远低于国民生产总值占比2%的北约军费支出目标。

一般来说，提到军费支出，一般人首先会想到武器和军用车辆等等，但实际上，军费支出涵括的内容还有许多，比如军人的住宿、供给和着装，执行境外使命，而军队管理机构的工作人员也往往有数万之多。换句话说，即便军费提升，也并不一定就意味着可以有更多的资金可以用来购买武器和军车，从而使军力得到实质性的提升。

军费大国 - 美国

除此之外，对其他国家提供军事援助，也同全球军事支出的提升有直接关系。受乌克兰战争的影响，2022年军事援助的数额也达到了前所未有的高度。基尔国际经济研究所发布的一项报告显示，仅美国一个国家就向乌克兰提供了470亿美元的军事援助。

美国仍是全球独一无二的军事强国。2022年，该国官方提供的军费开支数据为8770亿美元，相当于全球军费支出的39%。

美国军费支出在国民生产总值的占比，虽然远远低于十年前的水平，更同冷战时期军费在国民生产总值中10%的占比不可同日而语，但正如斯德哥尔摩国际和平研究所的田南所说的那样："美国拥有及贯彻其影响力的能力仍是其他国家无法比拟的。"

中国正在奋起直追

按照美国的说法，中国是美国提升军费开支的重要原因。中国以2920亿美元的军费开支排名全球第二。尽管其军费支出的数额同排名第一的美国仍有很大差距，但美国政府代表以及一些安全专家均对中国快速的军事崛起提出警告。

截至目前，中美两大国在军事地理层面的表现仍有很大差异。中国在毗邻的太平洋海域大秀肌肉的同时，美国似乎已下定决心，要在全球安全政策领域继续扮演二战以来主导角色。

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