SIPRI:中国的邻国扩充军备 乌战改变全球军火流动

（德国之声中文网）乌克兰战争对世界军火贸易产生多重明显的影响。国际斯德哥尔摩和平研究所（SIPRI）将2019-2013年以及2014-2018年两个时间段进行比较，发现一些非常显著的变化。

比如，这两个时间段相比，尽管世界军火贸易下降了3.3%，但欧洲的进口几乎翻番，基本上是因为乌克兰战争。欧洲进口军火的55%是来自美国，这比2014-2018年增加了20%。这一数字明确显示，欧洲对美国的依赖性增大。

也主要归功于对欧洲的出口，美国向世界各地的军火出口增加了17%。美国占国际军火贸易的比重也明显上升，从34%到42%。美国向全球107个国家提供军火，这一数字超过此前各五年时间段。由此，美国占据遥遥领先的地位。

"美国作为全球军火输送国的角色加强，这是其外交政策的一个重要方面"，SIPRI研究者乔治（Mathew George）写道。他指出，这正值"美国在经济和地缘政治上的统领地位受到一些新兴国家挑战"的时刻。

中国的亚洲邻国扩充军备

而在亚洲，报告指出，日本和韩国在扩大军力，主要是因为与中国和朝鲜的紧张情势。日本在2019-2023年时间段的军火进口增加了155%，韩国也增加了6.5%。而两国的军火进口主要来自美国。

日韩均对远程打击能力投入重金。2019-2023年，美国向日本提供了29架战斗机，向韩国提供了34架。2023年，日本还向美国订购了400枚远程对陆攻击型导弹。报告称，这些将首次赋予日本打击深入中国内陆或者朝鲜目标的能力。

而尽管与中国的紧张情势加剧，台湾的军火进口在2019-2023年时间段却下降了69%。不过，报告指出，未来五年，按计划台湾将获得大规模的武器输送，其中包括66架战斗机、108辆坦克以及460枚反舰导弹。这些计划的武器输送都来自美国。2019-2023年，美国的武器输送占台湾进口的99%以上。

同时间段内，东南亚国家的军口进口下降了43%。不过，主要是与中国的紧张关系仍继续推动该地区许多国家购买军火。比如，菲律宾的武器进口上升105%，新加坡上升17%。此外，印尼、马来西亚和新加坡也都订购了规模显著的战斗机和舰船。

中国自身的军火进口则在2019-2023年时间段内下降了44%。中国军火进口的主要部分来自俄罗斯（77%）。而中国进口下降主要是因为该国自主设计及生产重要武器的能力增加。预计随着中国自主生产武器的能力提高，军火进口量还将继续减少。

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2023年乌克兰是世界最大的军火进口国

在欧洲国家中，乌克兰军火进口急剧上升，这不足为奇。2014-2018年时间段，乌克兰军火进口排在很后面，这也是因为该国自身也制造很多武器，因此几乎不依靠进口。而到2019-2023年，乌克兰已成为排名第四的进口国，仅次于印度、沙特和卡塔尔。进口增幅约6600%。

如果单看2023年，乌克兰甚至是世界最大的军火进口国。当然，"进口国"这个概念有点误导，因为乌克兰获得的武器主要并不是通过购买而是赠与获得。

2019-2023年时间段内，对乌克兰最重要的武器输送国是美国，所占比例为39%，其次是德国（19%）和波兰（13%）。

俄罗斯明显下降

世界五大军火出口国仍是美国、法国、俄罗斯、中国和德国，但顺序与2014-2018年相比发生了变化。这也与乌克兰战争有关。

法国取代俄罗斯排名第二。俄罗斯出口明显下降53%，法国则上升47%。对俄罗斯军火的接收国数量也大幅下降。2019年还有31个国家从莫斯科获取军火，2023年仅剩下12个，其中最主要是印度和中国。

这两个国家在石油天然气等领域也继续与俄罗斯展开贸易。"在其它一些情况下，美国和欧洲国家向俄罗斯军火可能的买家施加压力"，SIPRI报告作者之一维泽曼（Pieter Wezeman）向德国之声表示。"一个例子是埃及。埃及希望购买俄罗斯战斗机，受到美国的压力。如今埃及就购买战斗机事宜转向法国。"

法国的军事自主战略

维泽曼解释法国地位上升的原因表示："法国遵循的政策是战略主权，也就是说，该国自主决定何时动用军事力量，在武器上不依赖于其它国家。为此，该国就需要有自己的军火工业。而为了维系军火工业，法国需要出口，否则成本过于昂贵。"

特别是过去十年，法国军火出口经济十分成功。特别受青睐的是阵风（Rafale）战斗机，潜艇和法国制造的护卫舰也很受欢迎。阵风战斗机最大的主顾是印度，而印度既从俄罗斯也从西方国家购买军火。

非洲进口大幅下降

欧洲的武器进口几乎翻番，非洲的军火进口则减半。在世界其它地区变化不大。非洲的进口下降主要是因为两大进口国--阿尔及利亚下降77%，摩洛哥下降46%。

对非洲最重要的军火提供国是俄罗斯，其次是美国和中国。因此，非洲仍是俄罗斯军火的重要买家，俄罗斯对该地区的军事影响力也在扩大。

德国军火热销产品：潜艇

德国仍是排名第五的军火出口国。德国军火的主要销售地域是中东。尽管军火出口下降了14%，但维泽曼认为，这一下降是相对的，因为此前一个五年阶段因一些大订单--比如潜艇--而不同寻常的成功。

单看2023年，德国军火经济则表现颇佳。"这当然与对乌克兰的武器援助有关"，维泽曼表示。"但也与比如向新加坡输送潜艇、向以色列和埃及提供护卫舰和轻型护卫舰有关。"

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