SIPRI：中俄影響 東亞與歐洲增加武器進口

（德國之聲中文網）瑞典智庫「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）週一（3月14日）公布最新報告指出，受中國影響，東亞及大洋洲地區的武器進口持續強勁；與此同時，歐洲在俄羅斯的武力陰影下，武器進口量增幅全球最大。

SIPRI比較並分析過去十年全球武器進出口數據指出，儘管2017-2021年與2012-2016年相比，全球的主要武器貿易下降4.6%，但在歐洲、東亞、大洋洲和中東等地，武器進口卻不斷增加，或至少保持了高比率的增長。

SIPRI的武器轉運項目高級研究員韋茲曼（Pieter D. Wezeman）表示，這些地區的武器進口情況，「令人擔憂武器集結。」

東亞、大洋洲武器進口持續強勁

根據SIPRI的報告，亞洲和大洋洲仍是全球主要武器的最大進口地區。2017-21年間，全球43%的武器貿易都是輸入至這兩個地區。全球十大武器進口國中，就有6個在亞洲及大洋洲，包含：印度（占比11%）、澳大利亞（5.4%）、中國（4.8%）、韓國（4.1%）、巴基斯坦（3%）和日本（2.6%）。

總體來說，亞洲及大洋洲的武器貿易雖然略降4.7%，但若拉近觀察可發現，區域之間的武器進口增減幅度其實落差極大。

比如2012-16年至2017-21年間，南亞、東南亞的武器進口分別下降21%、24%；但同時期，大洋洲與東亞的增幅卻依然強勁——大洋洲武器進口大幅增長59%，主要是因為澳大利亞的武器進口增長了62%；東亞的武器進口則增長了20%。

中國因素

「中國與亞洲、大洋洲許多國家之間的緊張局勢，是該地區武器進口的主要驅動力」韋茲曼在一份聲明中表示，「這些緊張局勢也是美國向該地區輸出武器的一個主要因素。美國是亞洲和大洋洲的最大武器供應國，因為武器出口是美國對中外交政策的一個重要因素。」

中國與周邊區域國家的緊張關係，是亞洲及大洋洲多國進口武器的重要驅動力。資料照片。

至於近年與中國關係衝突頻頻的印度，其在2012-16年和2017-21年期間，武器進口反而減少了21%。儘管如此，印度仍然是全球最大的武器進口國。根據SIPRI，印度正計劃在未來幾年恢復從俄羅斯大規模進口武器。

台灣方面，SIPRI報告則指出，其武器進口在2012-16年和2017-21年這兩個時期，縮減了68%，但預計會在未來幾年將大幅增加。

俄烏危機爆發之後，關於台海局勢、台灣是否增加軍費支出、軍備採購等討論，亦受到國際關注。

歐洲武器進口增幅最大

根據SIPRI最新報告，歐洲是武器進口增幅最大的地區。2017-21年，歐洲國家的主要武器進口比起2012-16年增加了19%，並且佔全球武器貿易的13%。

SIPRI指出，武器進口最多的歐洲國家是英國。由於其他歐洲國家近期下單了大量的主要武器，特別是來自美國的作戰飛機，因此預計在未來十年，歐洲多國的武器進口量也將大幅增加。

韋茲曼解釋：「大多數歐洲國家與俄羅斯之間的關係嚴重惡化，是歐洲武器進口增長的重要驅動力。特別是對於那些無法透過本國軍火工業滿足其需求的國家。」他說，這個趨勢是在俄羅斯於2014年吞併克里米亞後開始的。

烏克蘭牽動歐洲

儘管整個2017-21年間，烏克蘭東部持續發生武裝衝突，但該國在此期間的主要武器進口仍非常有限。SIPRI分析指出，部分原因是該國的財政資源有限。此外，烏克蘭本就擁有自己的的武器產能，加上其主要武器庫都是源自蘇聯時代。

SIPRI報告稱，對烏克蘭輸出武器通常具有更多的政治意義，而不是軍事意義。甚至在俄羅斯入侵烏克蘭之前，「 在2022年2月以前，部分主要的武器出口國因為擔心會助長衝突，限制了對烏克蘭的（武器）銷售。」

SIPRI 歐洲安全項目主任安東尼（Ian Anthony）告訴德國之聲，最新數據反映了歐洲對2014年俄羅斯吞併克里米亞半島，以及俄羅斯侵略頓巴斯地區的反應。

「烏克蘭的戰爭已經從根本上改變了歐洲的政治及軍事地緣。」安東尼稱，「與俄羅斯在全面安全的概念上合作，這是1990年代時達成的共識，但現在這個幻想已經破滅了。俄羅斯在未來已經不可能成為能無限合作的夥伴。」

（法新社、SIPRI等）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。