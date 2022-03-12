 SIPRI：中俄影響 東亞與歐洲增加武器進口 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.03.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

SIPRI：中俄影響 東亞與歐洲增加武器進口

瑞典智庫「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）最新報告顯示，過去十年，東亞、大洋洲地區的武器進口持續強勁，主因是與中國關係緊張。同時，歐洲武器進口大增19%左右，為全球增幅最大，正成為武器進口新熱點。

Ukraine-Konflikt - Russisch-Belarussische Militärübung

在中國與俄羅斯的地緣政治威脅下，世界會否重啟軍備競賽？

（德國之聲中文網）瑞典智庫「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）週一（3月14日）公布最新報告指出，受中國影響，東亞及大洋洲地區的武器進口持續強勁；與此同時，歐洲在俄羅斯的武力陰影下，武器進口量增幅全球最大。

SIPRI比較並分析過去十年全球武器進出口數據指出，儘管2017-2021年與2012-2016年相比，全球的主要武器貿易下降4.6%，但在歐洲、東亞、大洋洲和中東等地，武器進口卻不斷增加，或至少保持了高比率的增長。

SIPRI的武器轉運項目高級研究員韋茲曼（Pieter D. Wezeman）表示，這些地區的武器進口情況，「令人擔憂武器集結。」

東亞、大洋洲武器進口持續強勁

根據SIPRI的報告，亞洲和大洋洲仍是全球主要武器的最大進口地區。2017-21年間，全球43%的武器貿易都是輸入至這兩個地區。全球十大武器進口國中，就有6個在亞洲及大洋洲，包含：印度（占比11%）、澳大利亞（5.4%）、中國（4.8%）、韓國（4.1%）、巴基斯坦（3%）和日本（2.6%）。

總體來說，亞洲及大洋洲的武器貿易雖然略降4.7%，但若拉近觀察可發現，區域之間的武器進口增減幅度其實落差極大。

比如2012-16年至2017-21年間，南亞、東南亞的武器進口分別下降21%、24%；但同時期，大洋洲與東亞的增幅卻依然強勁——大洋洲武器進口大幅增長59%，主要是因為澳大利亞的武器進口增長了62%；東亞的武器進口則增長了20%。

中國因素

「中國與亞洲、大洋洲許多國家之間的緊張局勢，是該地區武器進口的主要驅動力」韋茲曼在一份聲明中表示，「這些緊張局勢也是美國向該地區輸出武器的一個主要因素。美國是亞洲和大洋洲的最大武器供應國，因為武器出口是美國對中外交政策的一個重要因素。」

Chinesische Flugabwehrrakete

中國與周邊區域國家的緊張關係，是亞洲及大洋洲多國進口武器的重要驅動力。資料照片。

至於近年與中國關係衝突頻頻的印度，其在2012-16年和2017-21年期間，武器進口反而減少了21%。儘管如此，印度仍然是全球最大的武器進口國。根據SIPRI，印度正計劃在未來幾年恢復從俄羅斯大規模進口武器。

台灣方面，SIPRI報告則指出，其武器進口在2012-16年和2017-21年這兩個時期，縮減了68%，但預計會在未來幾年將大幅增加。

俄烏危機爆發之後，關於台海局勢、台灣是否增加軍費支出、軍備採購等討論，亦受到國際關注。

歐洲武器進口增幅最大

根據SIPRI最新報告，歐洲是武器進口增幅最大的地區。2017-21年，歐洲國家的主要武器進口比起2012-16年增加了19%，並且佔全球武器貿易的13%。

SIPRI指出，武器進口最多的歐洲國家是英國。由於其他歐洲國家近期下單了大量的主要武器，特別是來自美國的作戰飛機，因此預計在未來十年，歐洲多國的武器進口量也將大幅增加。

韋茲曼解釋：「大多數歐洲國家與俄羅斯之間的關係嚴重惡化，是歐洲武器進口增長的重要驅動力。特別是對於那些無法透過本國軍火工業滿足其需求的國家。」他說，這個趨勢是在俄羅斯於2014年吞併克里米亞後開始的。

烏克蘭牽動歐洲

儘管整個2017-21年間，烏克蘭東部持續發生武裝衝突，但該國在此期間的主要武器進口仍非常有限。SIPRI分析指出，部分原因是該國的財政資源有限。此外，烏克蘭本就擁有自己的的武器產能，加上其主要武器庫都是源自蘇聯時代。

SIPRI報告稱，對烏克蘭輸出武器通常具有更多的政治意義，而不是軍事意義。甚至在俄羅斯入侵烏克蘭之前，「 在2022年2月以前，部分主要的武器出口國因為擔心會助長衝突，限制了對烏克蘭的（武器）銷售。」

Ukraine | Krieg | Irpin

歐洲武器進口顯著增加，這個趨勢是在俄羅斯於2014年吞併克里米亞後開始的。圖為3月初，烏克蘭基輔的戰爭現場。

SIPRI 歐洲安全項目主任安東尼（Ian Anthony）告訴德國之聲，最新數據反映了歐洲對2014年俄羅斯吞併克里米亞半島，以及俄羅斯侵略頓巴斯地區的反應。

「烏克蘭的戰爭已經從根本上改變了歐洲的政治及軍事地緣。」安東尼稱，「與俄羅斯在全面安全的概念上合作，這是1990年代時達成的共識，但現在這個幻想已經破滅了。俄羅斯在未來已經不可能成為能無限合作的夥伴。」

（法新社、SIPRI等）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

相关内容

(FILES) In this file photo taken on January 17, 2017 Taiwan special forces personnel walk behind an armoured personnel carrier during an annual military drill in Taichung, central Taiwan. - US special operations forces and marines have been secretly training Taiwanese troops for more than one year, risking the ire of China, the Wall Street Journal reported on October 7, 2021. (Photo by SAM YEH / AFP)

乌克兰战事促使台湾加强后备军人训练 12.03.2022

俄罗斯入侵乌克兰的战事受到了台湾民众的密切关注。蔡英文周六在视察后备军人训练营的时候讲话指出，乌克兰情势证明，守护国家需要依靠全民一致，贯彻「就地动员，就地作战」原则。

NOVOIAVORISK, UKRAINE - MARCH 13: A man wounded in this morning's air strikes at a nearby military complex is assisted by medical staff outside Novoiavorivsk District Hospital on March 13, 2022 in Novoiavorivsk, Ukraine. Early this morning, a series of Russian missiles struck the International Center for Peacekeeping and Security at the nearby Yavoriv military complex, killing at least 35 and wounding scores, according to Ukrainian officials. The site is west of Lviv and mere miles from Ukraine's border with Poland, a NATO member. (Photo by Dan Kitwood/Getty Images)

烏克蘭再呼籲設禁飛區 南部城市喪命人數傳倍增 14.03.2022

俄羅斯13日證實對烏克蘭西部一個軍事設施發動襲擊，稱殺死多名外國傭兵並摧毀外國武器。在各界譴責其襲擊之際，俄烏代表持續會晤，並稱談判有所進展。然而，烏克蘭南部馬里烏波爾的情勢也越來越危急。

In this photo released by China's Xinhua News Agency, Chinese President Xi Jinping, right, attends a virtual meeting with Russian President Vladimir Putin in Beijing, Wednesday, Dec. 15, 2021. Chinese President Xi Jinping supported Russian President Vladimir Putin in his push to get Western security guarantees precluding NATO's eastward expansion, the Kremlin said Wednesday after the two leaders held a virtual summit. (Yin Bogu/Xinhua via AP)

走鋼索：習近平願意冒險調停俄烏戰爭嗎？ 10.03.2022

俄烏戰爭爆發至今，各方談判進展有限。仍未看見盡頭的戰爭，能不能談出和平？歐盟也把目光拋向了與俄關係親密、但面對烏克蘭危機態度始終曖昧的中國。習近平願意成為俄烏戰爭的調停者嗎？德國之聲訪問中國、俄羅斯、與歐洲的5位專家，剖析北京的顧慮與盤算。

广告

媒体看中国

Eröffnungsfeier | Olympische Winterspiele 2022 | Peking, China

墙外文摘：支持俄罗斯入侵已成为中国外交难题

有评论认为，俄罗斯入侵乌克兰之初，中国改变俄乌两边兼顾之立场，转而偏向俄罗斯的方向发展。不过，随著乌克兰战况紧绷与国际对俄制裁接踵而至，中国对俄罗斯的支持已成为其外交难题，也影响中国对外关系。  