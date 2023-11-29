Shein供应链涉强迫劳动？IPO引发新质疑

（德国之声中文网）据多家媒体报道，Shein（中文名"希音"）于周一（11月27日）秘密提交了IPO（首次公开募股）申请，可能在2024年的某个时候进行。

这家总部位于新加坡的公司尚未确定交易规模以及IPO的估值。彭博社本月早些时候曾报道称，该公司的目标浮动市值达900亿美元。

Shein的前身由许仰天（Chris Xu）于2008年在中国南京创立，2012年更名为Shein。该电商至少三年前就开始酝酿在美国上市，但由于北京和华盛顿之间的紧张关系等因素而止步不前。

这家在线快时尚零售商的大部分商品都在中国生产，面临着被指使用维吾尔族强迫劳工来生产低价服装和家居用品的批评。

批评人士担心，Shein可能会使用中国新疆地区的合同制造商。人权活动人士和一些外国政府指责中国当局在新疆关押维吾尔人等穆斯林少数民族。中国政府则否认存在任何侵权行为。

Shein正在努力说服美国证券交易委员会（SEC）允许其股票公开交易，让监管机构相信其供应链是干净的，而这一点可能成为一个主要的监管障碍。

民主党女议员韦克斯顿（Jennifer Wexton）周二在一份声明中说："如果快速时尚巨头Shein想在美国上市，他们就应该向美国消费者证明，他们的产品并非来自强迫劳动。"

今年早些时候，这位女议员曾带领两党呼吁美国证券交易委员会停止Shein的IPO，直到该公司证实其供应链中没有使用强迫劳动。

来自美国16个州的共和党总检察长组成的另一个小组也要求美国证券交易委员会对Shein进行审计。另外，Shein还在分别接受两个国会委员会调查，调查其采购和利用贸易漏洞允许其大部分产品免税进入美国的问题。

Shein没有立即回应路透社的最新置评请求，但该公司此前曾告诉路透社，对强迫劳动"零容忍"，在新疆没有合同制造商。

美国证券交易委员会发言人说，该机构不对任何个别实体的备案文件发表评论。

米歇尔曼&罗宾逊律师事务所（Michelman & Robinson）的公共证券律师佩尼克（Megan Penick）说，不太可能看到美国证券交易委员会"直接阻止"，但该机构可能会让Shein的上市过程变得困难，要求极其详细的信息披露，"以至于让人觉得......试图上市是不可能实现的"。

佩尼克说："强迫劳动的指控和知识产权问题……可能使（Shein）在回答时很难给出让美国证券交易委员会满意的答案。"

Shein游说国会山

公开披露的信息显示，在准备上市的过程中，Shein今年在国会山游说方面花费了128万美元。

据几位国会工作人员称，该公司还私下会见了一些议员，包括一些Shein最响亮的批评者，以努力改变其在华盛顿的声誉。

一位知情人士称，Shein的代表们强调了其为实现供应链多元化所做的努力，将供应链从中国转向包括印度在内的其他国家。Shein还强调了在通过传统集装箱船将更多中国制造的商品批量运往美国，这需要对这些商品缴纳关税。

"Shein从根本上说是一家中国公司，投资者应极其谨慎地对待中方的股票发行"，共和党参议员卢比奥（Marco Rubio）对路透社说，"Shein的上市企图应促使我们更仔细地审视其商业行为，特别是其与强迫劳工的联系以及规避美国海关法的行为。"

卢比奥还说："我将密切关注Shein在IPO前披露的信息。"卢比奥在6月发给其他参议员的一封信中批评了该零售商的游说活动。

共和党众议员、美国国会中国事务委员会主席史密斯（Chris Smith）也批评了Shein的游说活动。他说，"该公司的任何投资者都应警惕Shein商业模式所涉及的重大风险......，尤其是鉴于国会要求结束强迫劳动和停止对中国公司的进口补贴"。

对其他涉华电商有指标意义

在Shein最新的社会影响报告中，这家公司强调了其与Oritain公司的合作关系，Oritain公司也被美国政府用来检测棉花是否与中国新疆地区有关。

Shein此前曾告诉路透社，该公司对与之合作的每一家第三方棉纺厂的棉花样本都进行了检测，在2022年6月1日至2023年7月11日期间进行了2111次检测。

但批评者认为，这些检测并不能充分筛查Shein每年出口到全球的数百万件服饰。

米歇尔曼&罗宾逊律师事务所的公共证券律师佩尼克表示，美国证券交易委员会对Shein上市的处理对其他电商企业至关重要，字节跳动旗下的TikTok和拼多多集团旗下的跨境电商平台Temu等企业，未来都可能会考虑在美国上市。

佩尼克说，Shein的IPO将向美国证券交易委员会"提出一些问题，这些问题以后可能会全面适用于所有总部设在中国或与中国有关的公司的首次公开募股"。

（路透社）

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