 RCEP正式生效 中国与亚太多国调低关税 | 经济纵横 | DW | 01.01.2022

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经济纵横

RCEP正式生效 中国与亚太多国调低关税

在经历了十余年的谈判后，中国、日本、韩国、新西兰、澳大利亚以及东盟十国的《区域全面经济伙伴关系协定》1月1日正式生效。这也是全球迄今为止覆盖人口最多的一项自贸协定。

China Shanghai | Containerhafen Yangshan

RCEP的主要受益方是中日韩等大国

(德国之声中文网) 随着《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)正式生效，缔约国之间的关税壁垒大幅调低。根据中国商务部发布的消息，中国与东盟十国、澳大利亚、新西兰之间的立即零关税产品比例均超过65%，中国与日本之间实施立即零关税的产品比列也分别达到25%和57%。商务部国际司副司长杨正伟在接受中国央视采访时表示，RCEP成员国将通过十年左右时间实现90%的商品享受零关税。

RCEP的15个成员国，总共覆盖了全球近1/3的人口(22亿)、近1/3的GDP(26.2万亿美元)，是迄今为止覆盖范围最广的一项自贸协定。作为对比，美国、墨西哥、加拿大之间的自贸协定USMCA覆盖了全球外贸量的28%，欧盟共同市场各成员国之间的贸易量则占全球外贸总量的18%，均小于刚刚生效的RCEP。

德国基尔大学世界经济研究所的专家朗哈默(Rolf Langhammer)在接受德国之声专访时指出，尽管RCEP还只是一个比较浅层的贸易协定，但是其体量十分巨大，涵盖了多个制造业大国。"它让亚太国家有机会追赶欧洲，实现欧盟内部市场那般巨大的区域内贸易规模。"

RCEP的15个成员国，其相互贸易量在2019年已经达到2.3万亿美元。随着疫情后复苏以及关税壁垒的大幅调低，贸易规模还有望进一步迅猛增长。此外，成员国还在知识产权、电子商务、市场竞争等方面致力于缔造共同规则。联合国方面指出，此举将让亚太地区成为全球商务的"重心"。联合国贸易与发展组织(UNCTAD)最近估算，RCEP对跨区域贸易的提振幅度将能够达到420亿美元。

Infografik Handelsabkommen RCEP EN

中日韩受益最多

不过，经济学家朗哈默指出，RCEP十五国的受益程度并不会均等，其中最大的赢家将会是中国，紧随其后的则是日本和韩国。"协议是为中国利益量身打造的，这包括了进口利益和出口利益。RCEP让中国商品能够零关税进入日本、韩国的重点行业，还能确保从东盟等原材料供应国的进口贸易，以满足中国国内制造业产业链的巨大需求。"

在RCEP生效前，中国与日本之间并无任何双边自贸协议，和韩国也只有一份范围相当有限的协议。目前，日本、韩国分别是中国的第三大、第五大贸易伙伴国。

按照原先计划，印度也应当被囊括入RCEP。但是，该国在2019年退出了谈判，理由是担心国内市场会遭到中国廉价商品的冲击。

Rolf J. Langhammer

经济学家朗哈默

朗哈默警告指出，RCEP的主要受益方是中日韩等大国，东南亚小国相对处于不利地位；造成这一现象的主要原因是RCEP并没有覆盖东南亚国家的主要产业。"许多中国的邻国都依赖于稻米出口或者廉价劳动力输出，但是RCEP协议并没有囊括农业或者劳务输出。"而最不发达的柬埔寨、老挝、缅甸三国，其利益还有可能受损，这是因为他们目前受益于东盟内部贸易，但后者将会遭到RCEP的侵蚀。"比如，穷国原本向新加坡的出口，将会遭到日本商品的冲击，因为日本将和东盟成员国享有相同的新加坡市场准入。"此外，东盟国家原本享有对韩国、日本等国的部分商品零关税优惠待遇，此优势也将会被推动大面积推动零关税的RCEP稀释。

DW.COM

美国国务卿布林肯上任以来首次出访东南亚国家。东南亚已成为美国和中国这两个世界最大经济体之间的战略战场。去年东盟成为中国最大贸易伙伴，而中国则连续12年保持东盟第一大贸易伙伴地位。

澳大利亚和新西兰正式批准了"区域全面经济伙伴关系协定"（RCEP），这一全球最大的自贸协定将于明年开始生效，成员还包括中、日、韩和东盟十国。

日本驻澳大利亚大使山上信吾表示，日中关系并不比目前众所周知的紧张的澳中关系好多少。他说，日本每天都需要非常努力地和中国打交道。

台湾宣布正式提交申请加入CPTPP。由于中国大陆也刚刚提出同样的申请，会员国会如何处理双方的申请将会面对众多变数。

不过，联合国贸易与发展组织指出，东盟内的穷国依然有望受益于RCEP带来的贸易转移效应。具体而言，原先与协议外国家的贸易，将会因为协议内贸易的关税成本降低而转移到RCEP成员国之间。联合国贸易与发展组织认为，随着今后十年RCEP成员国之间的关税壁垒进一步降低、融合程度的进一步增强，贸易转移效应将会逐步强化。

牛津经济研究院亚洲研究部主管高路易(Louis Kuijs)认为，上述益处需要很长时间才能真正显现，毕竟RCEP各成员国需要约20年时间才能完全消除关税等贸易壁垒。不过，他也对德国之声表示，削减繁文缛节总归是一个重大利好，比如所有RCEP成员国在相互贸易时将只需要一份"共同原产地证书"，而不是像之前那样至少遵守5个国家的原产地规则。

美国智库高度担心

致力于捍卫西方价值观的美国智库"大西洋理事会"则警告指出，美国被亚太地区的自贸协议排除在外，这导致北京得以强化其区域经济增长引擎的角色。

奥巴马总统任期内，美国曾努力推动将中国排除在外的TPP自贸协定，旨在遏制中国在亚太地区的经济影响力。不过，特朗普2017年出任总统后，立刻宣布美国退出TPP谈判。随后，其他成员国重组了CPTPP协议，而中国也在2021年9月申请加入该协议，至于申请是否获批还远未定论。但是，如果中国在相对浅层的RCEP协议中能够恪守规则，获得CPTPP接纳的几率也会上升。

大西洋理事会因此认为，如果RCEP成为中国今后加入更多自贸协定的敲门砖，"北京在列、美国缺席的后果将会更加明显。"

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