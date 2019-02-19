 RCEP有望今年谈妥 解中国燃眉之急？ | 经济纵横 | DW | 21.03.2019

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经济纵横

RCEP有望今年谈妥 解中国燃眉之急？

新加坡透露，囊括16个亚洲大国的《区域全面经济伙伴协定》有望今年成事。对遭受贸易战和西方围堵的中国来说，可能是阴霾中一则好消息。

Singapur Asean Gipfel | Gruppenbild (Getty Images/Ore Huiying)

东盟十国领导2018年11月在新加坡出席峰会并合照。部分国家将于近月举行大选，为RCEP前途增添变数。

(德国之声中文网) 正在访问华盛顿的新加坡贸易部长陈振声周三 (3月20日) 表示，他期望今年底或以前签订《区域全面经济伙伴协定》(RCEP)。这个贸易协定最初由东盟十国发起，并邀请中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰及印度六个伙伴国参与。

由于其中四个成员国，包括印度、澳大利亚、印尼和泰国都将于近期举行国内选举，陈振声预期RCEP的细节将于五月更加明朗化。他向美国东盟商业委员会表示﹕「我认为彼此分歧正在收窄，颇有机会在今年内达成协议。」

如果成事，RCEP将会成为最大规模的贸易协定，涵盖全球接近一半人口。陈振声认为，它将为各国带来经济和地缘战略利益，并会保障一个「以规则为本和开放的贸易体系」。

Infografik Freihandelsabkommen Pazifik DEU

区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)、跨太平洋贸易伙伴协定(TPP) 与北美自由贸易协议 (NAFTA) 的成员国分布。其中美国于2017年退出TPP。

DW.COM

世界经济论坛东协峰会在越南首都河内举行。近年依赖中国在经济成长表现亮眼的东南亚国家，在中美贸易战之际正在思考下一步该怎麽做。 (12.09.2018)

中国国务院总理李克强、俄罗斯总统普京和美国副总统彭斯等世界领导人在新加坡会面，就中美贸易战对全球经济，尤其是亚洲经济的连锁反应进行谈判。 (13.11.2018)

美国侯任总统特朗普称TPP是美国的一大灾难，奥巴马为什么直到最后还在推动这一高标准的自贸协定呢？TPP失败，是否意味着中国的胜利？德国科学与政治基金会的希佩特博士（Hanns Guenther Hilpert）作出以下解答。 (24.01.2017)

眼看跨太平洋伙伴全面进步协议(CPTPP)即将在十二月生效，中经院副研究员李淳认为，农业会受到影响，但是限制自由贸易也不能真正解决问题。 (06.11.2018)

RCEP談判最后衝刺

作为去年的东盟主席国，新加坡大力推动RCEP在去年走完最后一里路，不过时程一再遭到推延。目前中国在市场准入问题上陷入胶着，印度又抗拒向中国免税商品打开边境大门。

对于陷入美中贸易持久战的中国来说，RCEP或许是其中一门解方，中国也因此一直大力唱好。 RCEP是泛亚洲区的产物，在2011年公布至今谈判多年，与之抗衡的是美国牵头的《跨太平洋贸易伙伴协定》(TPP)。两者相异之一，是后者同时囊括劳工和环境要求的条款。不过特朗普上任后，退出这份由前总统奥巴马推动的协定。

作为美国长期盟友和重要商业枢纽，新加坡贸易部长这次华府之行旨在巩固双方关系。他不忘夸赞﹕「令美国伟大的不只是一堆贸易数字，而是它在经济上呈现的创新，人才和意见得以自由交汇。」RCEP正式上路后，对美国为首的贸易联盟会有何影响，会是值得留意关注之处。

李芊/罗法 (法新社等)

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