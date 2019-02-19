RCEP有望今年谈妥 解中国燃眉之急？

(德国之声中文网) 正在访问华盛顿的新加坡贸易部长陈振声周三 (3月20日) 表示，他期望今年底或以前签订《区域全面经济伙伴协定》(RCEP)。这个贸易协定最初由东盟十国发起，并邀请中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰及印度六个伙伴国参与。

由于其中四个成员国，包括印度、澳大利亚、印尼和泰国都将于近期举行国内选举，陈振声预期RCEP的细节将于五月更加明朗化。他向美国东盟商业委员会表示﹕「我认为彼此分歧正在收窄，颇有机会在今年内达成协议。」

如果成事，RCEP将会成为最大规模的贸易协定，涵盖全球接近一半人口。陈振声认为，它将为各国带来经济和地缘战略利益，并会保障一个「以规则为本和开放的贸易体系」。

区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)、跨太平洋贸易伙伴协定(TPP) 与北美自由贸易协议 (NAFTA) 的成员国分布。其中美国于2017年退出TPP。

RCEP談判最后衝刺

作为去年的东盟主席国，新加坡大力推动RCEP在去年走完最后一里路，不过时程一再遭到推延。目前中国在市场准入问题上陷入胶着，印度又抗拒向中国免税商品打开边境大门。

对于陷入美中贸易持久战的中国来说，RCEP或许是其中一门解方，中国也因此一直大力唱好。 RCEP是泛亚洲区的产物，在2011年公布至今谈判多年，与之抗衡的是美国牵头的《跨太平洋贸易伙伴协定》(TPP)。两者相异之一，是后者同时囊括劳工和环境要求的条款。不过特朗普上任后，退出这份由前总统奥巴马推动的协定。

作为美国长期盟友和重要商业枢纽，新加坡贸易部长这次华府之行旨在巩固双方关系。他不忘夸赞﹕「令美国伟大的不只是一堆贸易数字，而是它在经济上呈现的创新，人才和意见得以自由交汇。」RCEP正式上路后，对美国为首的贸易联盟会有何影响，会是值得留意关注之处。

李芊/罗法 (法新社等)