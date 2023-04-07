 RCEP对15个签署国全面生效 | 经济纵横 | DW | 02.06.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

RCEP对15个签署国全面生效

据中国商务部官网消息，6月2日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）对菲律宾正式生效，标志着RCEP对15个成员国全面生效。

菲律宾2022年人口约1.1亿

菲律宾2022年人口约1.1亿

（德国之声中文网）《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）（Regional Comprehensive Economic Partnership，缩写为RCEP）是由东南亚国家联盟十国发起，由中华人民共和国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰等与东盟有自由贸易协定的五方共同参加，共计15个缔约方所构成的自由贸易协定。

RCEP区域总人口、GDP总值、货物贸易金额均占全球比重约30％。RCEP生效后，各成员之间关税减让包括立即降至零关税、10年内降至零关税等不同承诺。区域内90%以上的货物贸易将最终实现零关税，最终形成全球人口最多、经贸规模最大的自贸区。

RCEP于2022年1月1日正式生效，首批生效的国家包括文莱、柬埔寨、老挝、新加坡、泰国、越南等东盟6国和中国、日本、新西兰、澳大利亚等非东盟4国。2022年，该协定先后对韩国、马来西亚、缅甸生效，2023年1月2日起，对印度尼西亚生效。随着RCEP6月2日对菲律宾正式生效，全部15个成员国均完成了生效程序。

为中国企业带来红利

中国商务部称，RCEP的全面生效充分体现了15方支持开放、自由、公平、包容和以规则为基础的多边贸易体制的决心和行动，将为区域经济一体化注入强劲动力，全面提升东亚贸易投资自由化便利化水平，其实施为中国稳外贸稳外资发挥了重要作用，为中国广大企业带来了红利和实惠。

菲律宾总统马科斯2023年4月22日会见来访的中国外长秦刚

菲律宾总统马科斯2023年4月22日会见来访的中国外长秦刚

中国商务部发表数据称，2022年，中国与RCEP其他成员进出口总额12.95万亿元人民币，同比增长7.5%，占中国外贸进出口总额的30.8%。2023年头四个月，中国与RCEP其他成员进出口总额为4.12万亿元，同比增长7.3%，占中国外贸进出口总额30.9%。此外，2022年，中国实际利用RCEP其他成员投资额235.3亿美元，同比增长23.1%。2023年头四个月，中国实际利用RCEP其他成员投资额近89亿美元，同比增长超过13.7%。

中国是菲律宾最大贸易伙伴、第一大进口来源地和第三大出口市场。RCEP对菲律宾正式生效后，菲律宾将在一定的过渡期后，将对中国汽车及零部件、部分塑料制品、纺织服装、空调洗衣机的关税从3%至30%逐步将为零。在服务和投资领域，菲律宾承诺对超过100个服务部门开放市场。中国海关数据显示，2022年，中国与菲律宾进出口贸易总额877.3亿美元，同比增长7.1%。2023年头4个月，中国对菲律宾进出口总额为264.6亿美元，同比增长3.6%。

(综合报道）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

客座评论：RCEP对中共的地缘政治价值

近期最大的经济新闻，莫过于东盟10国与中日韩澳新5国签署的区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）。德国之声客座评论员邓聿文指出，考虑目前全球多边主义正失去优势以及增长正处于放缓阶段，RCEP的签署具有重大的地缘经济意义，对中共还具有重要的地缘政治价值。

专访：自由贸易——"美国已经失去影响力"

在中国的主导下，世界上最大的自由贸易区RCEP诞生。贸易专家Rolf Langhammer接受德国之声采访时，分析了RCEP对全球化和欧盟的意义，以及这个自贸协议对下任美国总统会产生的影响。

相关内容

22.02.2023, Ludwigshafen - Ein Turm mit der Aufschrift „BASF“ steht neben Schornsteinen auf dem Werksgelände des Chemiekonzerns BASF. Der Konzern gibt am Freitag (24.02) seine Geschäftszahlen für das abgelaufene Jahr bekannt.

德语媒体：德国企业在中国的“冒进路线” 07.04.2023

《明镜周刊》发表分析性文章指出，虽然德国企业在中国投资的风险正变得越来越高，但是由于高额利润的诱惑，很多企业不惜“铤而走险”。德国企业在中国市场的“冒进路线”令柏林政府大为光火。

(L-R) Japanese Prime Minister Fumio Kishida, U.S. President Joe Biden and Indian Prime Minister Narendra Modi attend a starting event for IPEF, Indo-Pacific Economic Framework, in Tokyo on May 23, 2022.( The Yomiuri Shimbun via AP Images )

美国与印太国家启动新一代贸易谈判 不涉及关税减免 08.09.2022

本周四（9月8日）包括美国在内的印太14个国家的经济部长将就“印太经济框架”开启部长级谈判。这是近10年来美国提出的首个泛亚经济合作机制。不过外界已经预期谈判达成的任何协定都不会包括关税减免。

Die Fahnen / Flaggen von China und Europa / EU , 08.01.2021 The flags of China and Europe / EU , 08.01.2021 *** The flags Flags of China and Europe EU , 08 01 2021 The flags of China and Europe EU , 08 01 2021

客座评论：习近平能稳住欧洲吗？ 17.05.2023

中国要在和美国的对抗中不处下风，除了拉拢发展中国家“抱团”之外，还需要尽量让欧洲保持与美国的距离，不完全倒向华盛顿一边。最近以来，北京政府频频与欧洲互动，但效果如何，值得分析。

广告
東西方對待AI的態度存在差異，圖為ChatGPT示意圖

AI威脅堪比核戰？東西方態度不同

ChatGPT問世以來，人工智慧（AI）成為關注焦點，但一批全球頂尖科學家和企業領袖，近日卻要求正視人類文明可能毀滅的風險，其中包含ChatGPT母公司的執行長。他們的擔憂為何？東、西方對待AI發展的態度又有何不同？
02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。