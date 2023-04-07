RCEP对15个签署国全面生效

（德国之声中文网）《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）（Regional Comprehensive Economic Partnership，缩写为RCEP）是由东南亚国家联盟十国发起，由中华人民共和国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰等与东盟有自由贸易协定的五方共同参加，共计15个缔约方所构成的自由贸易协定。

RCEP区域总人口、GDP总值、货物贸易金额均占全球比重约30％。RCEP生效后，各成员之间关税减让包括立即降至零关税、10年内降至零关税等不同承诺。区域内90%以上的货物贸易将最终实现零关税，最终形成全球人口最多、经贸规模最大的自贸区。

RCEP于2022年1月1日正式生效，首批生效的国家包括文莱、柬埔寨、老挝、新加坡、泰国、越南等东盟6国和中国、日本、新西兰、澳大利亚等非东盟4国。2022年，该协定先后对韩国、马来西亚、缅甸生效，2023年1月2日起，对印度尼西亚生效。随着RCEP6月2日对菲律宾正式生效，全部15个成员国均完成了生效程序。

为中国企业带来红利

中国商务部称，RCEP的全面生效充分体现了15方支持开放、自由、公平、包容和以规则为基础的多边贸易体制的决心和行动，将为区域经济一体化注入强劲动力，全面提升东亚贸易投资自由化便利化水平，其实施为中国稳外贸稳外资发挥了重要作用，为中国广大企业带来了红利和实惠。

菲律宾总统马科斯2023年4月22日会见来访的中国外长秦刚

中国商务部发表数据称，2022年，中国与RCEP其他成员进出口总额12.95万亿元人民币，同比增长7.5%，占中国外贸进出口总额的30.8%。2023年头四个月，中国与RCEP其他成员进出口总额为4.12万亿元，同比增长7.3%，占中国外贸进出口总额30.9%。此外，2022年，中国实际利用RCEP其他成员投资额235.3亿美元，同比增长23.1%。2023年头四个月，中国实际利用RCEP其他成员投资额近89亿美元，同比增长超过13.7%。

中国是菲律宾最大贸易伙伴、第一大进口来源地和第三大出口市场。RCEP对菲律宾正式生效后，菲律宾将在一定的过渡期后，将对中国汽车及零部件、部分塑料制品、纺织服装、空调洗衣机的关税从3%至30%逐步将为零。在服务和投资领域，菲律宾承诺对超过100个服务部门开放市场。中国海关数据显示，2022年，中国与菲律宾进出口贸易总额877.3亿美元，同比增长7.1%。2023年头4个月，中国对菲律宾进出口总额为264.6亿美元，同比增长3.6%。

(综合报道）

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