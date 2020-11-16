 “RCEP对德国不是好消息”

（德国之声中文网）“对德国来说，这一协定不是个好消息”，德国联邦外贸协会（BGA）主席伯尔纳（Anton Börner）本周一在柏林说。他指出：“在这一世界最大的自贸区的其它14个国家，中国企业未来将获得更便利的市场准入，同时意味着德国企业的销售条件相对变差。”他说，中国还由此获得机会，在很大程度上决定这一经济区域的贸易规则。

德国外贸商联合会主席Anton Börner

伯尔纳对RCEP的评价自然是从欧洲经济界的角度出发，同时包含对欧盟贸易政策的批评：“欧盟不是愈发注重国际合作，而是不断给自己的自贸协定谈判加码，直到它失败。”他指出，此次在河内签署的自贸协定对于欧盟制定的将自身贸易关系多元化的目标来说，是一个打击。此外他认为，欧盟目前“基本退出了争取更好的市场准入条件、谈判贸易协定的赛跑”。

国际商会（ICC）德国分会主席宾曼（Holger Bingmann）也表示，这一经济体量几年后将超越欧盟的经济区的战略意义非同寻常。“欧盟必须问自己，有什么样的未来愿景，我们需要加快步伐。”他指出，欧盟必须尽快同加拿大达成自贸协定。ICC还批评欧盟与南美五国组成的“南方共同市场”（Mercosur）的自贸谈判被搁置。

德国政界第一时间对RCEP的反应并不一致。执政的基民盟/基社盟联邦议院党团外交政策发言人哈特（Jürgen Hardt）表示，这一协定必须被视为“对欧洲敲响的警钟”，欧盟不能再继续把自贸谈判向后推延，“否则其它国家就会制定标准，让欧洲人落在后面”。

德国联邦经济部长阿尔特迈尔（Peter Altmaier）则显得比较淡定。他对这一亚太地区国家的自贸协定表示欢迎，称之为“对自由的和建立在规则基础上的世界贸易的一大重要贡献“。他指出，欧盟与日本、新加坡、越南已经签署了自由贸易协定，并在努力与中国达成自贸协议。这位基民盟籍的经济部长还补充说，在拜登在美国总统大选中获胜后，希望跨大西洋两岸关系能站到新起点，重回开放的市场和建立在规则基础上的贸易。

经济部长Altmaier2019年6月在中国

基民盟政治家、联邦议院外交委员会主席勒特根（Norbert Röttgen）批评认为，RCEP虽然能减少贸易壁垒，但协定并不要求其成员国推进经济自由化以及落实环保和劳工保护方面的国际标准，知识产权保护在协定中也不占据重要地位。

自民党联邦议院党团副主席拉姆斯多夫（Alexander Graf Lambsdorff）呼吁，德国外交政策必须将亚洲作为关注重点之一。“欧洲必须明确认同和主张自由贸易“，他同时强调，德国的外交政策应该对亚洲放宽视野，深化同那些不同于中国、可以成为“价值观伙伴”的国家的关系，尤其是日本、印度和澳大利亚。



叶宣/达扬（德新社、路透社）

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