RBG逝世后：特朗普的如意算盘能否成功？

（德国之声中文网）在周五以87岁高龄辞世前数天，最高法院法官金斯伯格还表达了一个强烈愿望。这位以缩写名“RBG”著称的女法官口授侄女斯佩拉（Enkelin Clara Spera）：“我最大的心愿是，直到新总统就任，我的位置保持空缺。” 这一愿望能实现吗？

美国下届总统大选将11月3日举行。第46任总统于2021年1月20日就职。若特朗普未再度当选、民主党候选人拜登入主白宫，则直到1月19日，他仍有时间，重新安排金斯伯格在最高法院留下的空缺。

直到这位自由派女权人士去世，美国最高法院中有5名保守派法官、4名自由派法官，决定国家的命运。法院院长约翰·罗伯茨（John Roberts）虽由乔治·沃克·布什提名，并属于最高法院中的保守派阵营，但新近多次投出与自由派法官们一样的票。

若特朗普将一名自己看中的候选人安排进最高法院，则法官席上，保守派阵营将拥有6比3的明确多数。这一点有可能导致在诸如堕胎、LGBTQ权益及移民等议题的表决上，出现有利于保守派的结果，从而使美国的司法根基在意识形态上右移。

接下来怎么走？

还在9月初，特朗普就提出了一份最高法院新法官候选人的20人名单。名单上就有弗朗西斯科（Noel Francisco）和卡萨斯（Gregory Katsas）。前者曾不下17次代表特朗普政府，在最高法院出庭；后者曾在出台引激烈争议的一项入境禁令问题上向特朗普提供咨询。该禁令的对象是穆斯林居多数的国家。

上月，在被问及尽管大选即将举行，他是否仍会提名候选人填补最高法院可能的空缺时，特朗普回称，“绝对的，我会这么做。”他说，“我会迅速行动。为什么不呢？要是民主党人处在这一位置上，他们也会这么做。”

金斯伯格大法官逝世的消息传出后，国会参院多数派领袖、共和党人麦康内尔（Mitch McConnell）周五晚证实，将会快速推进新任命一名最高法官进入最高法院的进程。他称，“参议院将对特朗普总统提名的候选人举行表决”。

但2016年时，麦康内尔却曾有全然不同的举动。当时，他在几乎一年的时间里拒绝在参院对奥巴马总统提名的候选人投票表决，理由是，应由选民在总统选举时表决，他们想要怎样的最高法官。

谁需同意提名？

提名必须经由参议院表决通过。因此，涉及最高法院法官任命，麦康内尔有很大权力。美国总统虽有权提名自己中意的法官成为候选人，但无权任命此人担任最高法官。首先，需由参院司法委员会举行听证。根据现届参院权力分配关系，该委员会由11名共和党议员和9名民主党议员组成，向总统提名的候选人、支持者和反对者提问。此后，该委员会向整个参院提出推荐，或提出警告，或根本就不给出评价。

下一步是，参院多数党领袖确定日期，由所有议员讨论并表决候选人。在这一最终表决中，获简单多数——100个议席中，至少有51票赞同——即可。如果出现这一结果，则总统中意的候选人便可以在最高法院的法官席上就座。

在本届参院中，有53名共和党人，45名民主党人，两名无党派人士。若出现50比50的“不分胜负”的表决结果，现任副总统彭斯（Mike Pence）就可以参院议长的身份投出决定性一票。

会持续多久？

参院司法委员会的听证通常持续数天。听证结束后，多数党领袖何时确定全体议员讨论的日期，没有时间限制。因此，4年前，麦康内尔能够一直拖延对奥巴马总统所荐候选人的表决，直到特朗普上台并提出一名新候选人。但，这一次不会持续这么久。



一旦麦康内尔在参院启动表决程序，议员们可以就提名问题一直讨论下去，时间不限。在总统的提名和参院投票表决之间的时间段可以日计，例如，在罗伯茨首席法官那里是19天。

但也可能拖延很久，例如卡瓦诺（Brett M. Kavanaugh）。他是特朗普上一个提名进入最高法院的候选人。对他的任命和通过参议院的批准之间，经过了89天，在此期间，卡瓦诺被曝受到性骚扰等指控。迄今，等待时间最久的是1916年首位被提名担任最高法官的犹太人布朗戴斯（Louis Brandeis）。从他获威尔逊（Woodrow Wilson）提名到获参院批准，度过整整125天。

金斯伯格周五逝世到下届总统于2012年1月20日宣誓就职之间有124天。

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