PUA：泡妞、搭讪与强暴

（德国之声中文网）PUA(Pick-up Artist)从字面上看，是搭讪艺术家，在中国国内，它也被称作"泡妞学"。搭讪艺术家运动起源于美国，上世纪七十年代韦伯（Eric Weber）"How to pick up girls "可以看作是这个运动的始祖。但现在这个词在语境当中多含贬义，人们一般对这个词的理解是通过对异性的诱骗，"把对方搞到手"，达到与其发生性关系的目的。

对艺术家而言，男女平等这一概念是陌生的。说得更直白些，它是一个男人使用心理上的威逼利诱等种种手段让女性就范。搭讪艺术家们不掩饰他们的手段之一便是"push and pull"，软硬兼施，胡萝卜加大棒，先给一个赞美之词，让你有接近天堂的感觉，紧接着贬低侮辱，直接送你走进地狱。在中国，PUA被定性为"新型精神鸦片"，今年5月间，中国江苏省警方查处了一个兜售PUA服务的网站。

搭讪艺术家在德国传播得并不广泛。随便问一个行人的话，基本没有人知道PUA是什么意思。2014年底，在当时还并非流行的PUA领域发生了一件丑闻，让PUA进入人们的视野。PUA教练、瑞士人布兰克（Julien Blanc）在社交媒体上发布了一个视频，洋洋得意地称自己如何轻易地攻破女人，成功地将她们弄上床。他甚至说，"在东京，你作为白人可以任意放纵"。他宣称使用的方法是，"在街上，可直接将她们的头送向我的生殖器"。人们在影片里看到，布兰克果真在街上和在他的课程里"表演"他的技巧。他的学员们，在老师的激励下开始尝试这一方式。

Julien Blanc在youtube频道里的一次课程

观众震惊。然而，真让人们愤怒的是布兰克在影片里传播的理念。他说，在攻心战里可以使用暴力。是他不经意说错话了吗? 不是。他用关键词#chokinggilsaroundTheWorld曾在社交媒体上疯传开来。也许是他为招揽客源而实施的营销战略，要知道，布兰克受雇于美国的Real Social Dynamics (RSD)公司，并在YouTube上拥有自己的讲课频道。如果想得到"搭讪艺术大师"的真传、看到真人，课程的学费可高达3000美元。布兰克的表演显然过了头，由于各方的压力，他不得不在CNN电视台进行道歉，不过他的"强奸教头"的称号令他挥之不去。一些国家决定不向布兰克发放入境签证。

虽然布兰克来德国讲课不用签证，但德国这摊子让他RSD公司的同事接管了。2017年正当#metoo运动风起云涌之际，RSD在柏林举办免费讲座，观众来了很多。RSD在脸书上专为德国设有一个群，目前有差不多2000名会员。RSD举办的讲座一般不收费，但如果想继续了解并学会要领以及掌握方法，可以缴纳270欧元，接下来观看在秘密地点录制的影片，其中也可以得到训练。想再进一步发展的话，可以缴纳2000欧元，进入新手训练营并在镜头前表演，摄制的影片提供给其他学员观看。该公司于2017年在柏林开办的一个新手训练营据说很快便人满为患便提前结束了报名阶段。

老弟，你真的不需要呀！

搭讪艺术家无论如何不像在培养人的爱情，让两人之间的关系变得更为浪漫。性问题专栏作家埃尔哈特（Mimi Erhardt）曾一针见血地指出，"需要上这种课的人，是一条可怜的小香肠。我只想敲一下他的后脑勺，告诉他，老弟，你真的不需要呀。好好学会举止，让你富有自信。"她写道，上这种课毫无意义，什么也学不会。男人需要的是，彬彬有礼，幽默，做他自己。她给出的绝招是，"临时邀请一位女士去喝一杯。赞赏一下她的音乐品味。如果都不大奏效，别忘了我们百试不爽的最后一招：想上床，必须先示友好。"

不排除，也许搭讪技术家能够获得短期成效的可能，但依赖"手段"不可能长期性搞定另一个人，就算一年、两年内奏效，长远的幸福绝无可能，而这也不是搭讪艺术家的目标。因此，人们对搭讪艺术家的诟病以及负面理解，并非空穴来风。

男人们果真需要这番训练吗？布兰克事件后，PUA被打上了强暴的标签。行内人士很无奈，有口难辨。2014年，一名不透露姓名的业内专家告诉德国的《明星》杂志，布兰克并不是业界代表。他说，搭讪艺术家作为职业之所以存在，是因为很多男性有这一需求，他们在同女性交往时不自信，遇到困难时，不知道跟谁诉说。"我遇到过男性，婚后15年被女方抛弃，绝望至极，失去重新开始的勇气，更不知道怎样开始新生活。还有年轻、近乎病态内向的男性找到我，他们希望改变现状。"这名搭讪艺术家还说，"来我这里的大多数希望掌握更好对待女人的技巧，他们梦想有一个女友和家庭。只有很少一部分人是想'游戏'而已。"