PMI指數暴跌 疫情下中國經濟面臨衰退

（德國之聲中文網）中國國家統計局4月30日發佈的上述數字顯示，全國的製造業以及服務業已經連續第二個月出現萎縮，採購經理人指數(PMI)已經跌至了2020年2月武漢第一波疫情以來的最低值。

此前，路透社預計中國4月的PMI會跌至48，財新的預測則為46。採購經理人指數以50為枯榮線，高於此值意味著業務將擴張、低於50則代表著業務萎縮。

國家統計局發佈的這一組最新數據也顯現出中國嚴格防疫措施對經濟形勢的嚴重影響。目前，經濟中心城市上海已經封控一月有餘，經濟處於大面積停滯狀態，許多其他省市的企業也因往來上海的物流受阻而被迫減產乃至停工。除了上海，還有數十個大城市也或多或少地正在執行防疫封控措施。

中國國家統計局指出，疫情期間的停擺造成了製造業需求和供給都出現了大幅下降；許多企業在關鍵原材料及零部件供應、成品銷售、庫存等方面都遇到了困難。"生產分類指數為44.4%，比上月下降5.1個百分點，表明製造業生產活動明顯放緩。新訂單分類指數為42.6%，比上月下降6.2個百分點，表明製造業市場需求回落較大。原材料庫存分類指數為46.5%，比上月下降0.8個百分點，表明製造業主要原材料庫存量繼續減少。從業人員分類指數為47.2%，比上月下降1.4個百分點，表明製造業企業用工景氣度有所下降。供應商配送時間分類指數為37.2%，比上月下降9.3個百分點，表明製造業原材料供應商交貨時間明顯放慢。"

同時該機構也認爲，隨著疫情逐步得到遏制、政府紓困措施的出台，情況將有所改善。

特斯拉上海工廠被迫停產

刺激政策能否挽救中國經濟？

就在一個星期前，美國電動車廠商特斯拉表示，疫情封控期間其上海工廠被迫停產，損失了一個月的產量。而現金儲備更少的中小企業受到的影響還會更大。

一些外部分析人士擔憂地指出，經濟衰退的風險正在上升。中國如果想達到5.5%的預定增長目標，當局就必須出台更多的刺激措施。除了疫情因素，烏克蘭戰爭、消費疲軟、房地產市場低迷也在拖累中國的經濟增長。

中共中央政治局本周已經表示，將加强政策支持。這一消息一度讓低迷的股市出現了回暖。

不過，分析人士認爲，除非放寬動態清零防疫策略，否則中國經濟的形勢不會因爲降息等傳統貨幣寬鬆政策而出現明顯好轉。而由於今年秋天的中共黨代會等因素，中國防疫策略并沒有放寬的跡象。

在本周的一次高級別經濟政策會議上，習近平已經表示要出台大規模基建投資計劃以拉動需求，延續了中國政府以往刺激經濟的做法。不過，大型基建項目對經濟的拉動效果需要一定時間才能顯現。而且2008年全球經濟危機後中國政府出台的大規模基建投資計劃花費了4萬億元人民幣，造成了巨大的債務，因此市場人士對此類基建計劃持謹慎態度。

而且，突然轉向貨幣寬鬆政策也可能造成更多資本外流，會讓中國當局更爲頭疼。

今年4月，人民幣匯率已經下跌4%，是1994年以來的最大單月跌幅。而且，中國股市是全球範圍内今年表現第二差的市場，僅好於受到西方全面制裁的俄羅斯。

中國今年第一季度的GDP同比增長率達到4.8%，高於外界此前預期的4.4%。但是今年3月份的數據已經大幅度疲軟，失業率也創下了2020年5月以來的最高值。分析人士擔心，今年第二季度的中國經濟數據將會在疫情影響下全面"跳水"。

(路透社、德新社等)

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 不准出入 上海的大部分區域都已經被封控了一月有餘，居民小區的門口往往由防疫志願人員持續把守。只有在特定情況下，比如運送食品等基本物資、居民需要出門接受核酸檢測、有人突發急症時，沉重的鐵門才會開啓。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 居家禁足 根據當前的規定，只有在整棟居民樓數十戶乃至上百戶連續14天未出現陽性病例的情況下，居民才被允許下樓在小區内自由活動。只有在整個街道片區連續14天未出現感染病例的情況下，民衆才被允許在劃定為“防範區”的街區内活動。但是這樣的片區目前並不占多數。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 筋疲力竭 衛生部門的職員、各級醫院的醫護、防疫部門的專家、居民小區的志願者都在綿延數周的“全域靜態管理”中疲憊不堪，許多人爲了免去穿脫防護服的麻煩，甚至連續六七個小時不上厠所。圖爲黃浦區的一組衛生部門職員準備噴灑消毒劑。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 擁擠不堪 上海每天都新增上萬乃至超過兩萬起病例，當局修建“方艙醫院”臨時隔離點的速度明顯跟不上疫情發展勢頭，不斷有親歷者抱怨倉促趕工的方艙醫院居住條件惡劣的消息。隔離點醫護人員緊缺也是一大難題，甚至曾傳出“活蹦亂跳的無症狀感染者現場搶救筋疲力竭暈倒的護士”的影片。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 牽連全球 上海疫情的影響力遠遠超出了這座城市本身。由於物流受阻，上海港的貨物轉運出現了嚴重積壓，周轉速度明顯降低。卡車司機難以往返内陸和上海之間，積壓的貨物更是導致了大量國際貨輪無法靠港，只能在東海上徘徊。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 北京搶購 上海“全域靜態管理”后，最為民衆所詬病的一點就是食品等基本民生物資供應緊張。許多人指責政府前期決策不透明，在封城前一天還在承諾“上海不會封城”。在這一背景下，北京剛剛出現幾十人規模的小型奧密克戎疫情，就引發了民衆的搶購囤貨潮。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 首都封城? 由於北京的疫情“已經隱匿傳播了一個星期”，防疫當局已經封控了朝陽等城區，以便對民衆進行核酸篩查。官方喉舌《環球時報》前主編胡錫進評論稱，北京絕不能走到“全域靜態管理”那一步。不過，官員們並沒有承諾首都絕不封城。



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