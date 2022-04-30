PMI指數暴跌 疫情下中國經濟面臨衰退

繼今年3月跌破枯榮線後，4月份的中國製造業採購經理人指數進一步從49.5跌至47.4，服務業採購經理人指數也從48.4暴跌至41.9。中國大陸29日新增本土感染病例9766起，死亡病例增加了47起，其中大部分均位於上海。
（德國之聲中文網）中國國家統計局4月30日發佈的上述數字顯示，全國的製造業以及服務業已經連續第二個月出現萎縮，採購經理人指數(PMI)已經跌至了2020年2月武漢第一波疫情以來的最低值。
此前，路透社預計中國4月的PMI會跌至48，財新的預測則為46。採購經理人指數以50為枯榮線，高於此值意味著業務將擴張、低於50則代表著業務萎縮。
國家統計局發佈的這一組最新數據也顯現出中國嚴格防疫措施對經濟形勢的嚴重影響。目前，經濟中心城市上海已經封控一月有餘，經濟處於大面積停滯狀態，許多其他省市的企業也因往來上海的物流受阻而被迫減產乃至停工。除了上海，還有數十個大城市也或多或少地正在執行防疫封控措施。
中國國家統計局指出，疫情期間的停擺造成了製造業需求和供給都出現了大幅下降；許多企業在關鍵原材料及零部件供應、成品銷售、庫存等方面都遇到了困難。"生產分類指數為44.4%，比上月下降5.1個百分點，表明製造業生產活動明顯放緩。新訂單分類指數為42.6%，比上月下降6.2個百分點，表明製造業市場需求回落較大。原材料庫存分類指數為46.5%，比上月下降0.8個百分點，表明製造業主要原材料庫存量繼續減少。從業人員分類指數為47.2%，比上月下降1.4個百分點，表明製造業企業用工景氣度有所下降。供應商配送時間分類指數為37.2%，比上月下降9.3個百分點，表明製造業原材料供應商交貨時間明顯放慢。"
同時該機構也認爲，隨著疫情逐步得到遏制、政府紓困措施的出台，情況將有所改善。
就在一個星期前，美國電動車廠商特斯拉表示，疫情封控期間其上海工廠被迫停產，損失了一個月的產量。而現金儲備更少的中小企業受到的影響還會更大。
一些外部分析人士擔憂地指出，經濟衰退的風險正在上升。中國如果想達到5.5%的預定增長目標，當局就必須出台更多的刺激措施。除了疫情因素，烏克蘭戰爭、消費疲軟、房地產市場低迷也在拖累中國的經濟增長。
中共中央政治局本周已經表示，將加强政策支持。這一消息一度讓低迷的股市出現了回暖。
不過，分析人士認爲，除非放寬動態清零防疫策略，否則中國經濟的形勢不會因爲降息等傳統貨幣寬鬆政策而出現明顯好轉。而由於今年秋天的中共黨代會等因素，中國防疫策略并沒有放寬的跡象。
在本周的一次高級別經濟政策會議上，習近平已經表示要出台大規模基建投資計劃以拉動需求，延續了中國政府以往刺激經濟的做法。不過，大型基建項目對經濟的拉動效果需要一定時間才能顯現。而且2008年全球經濟危機後中國政府出台的大規模基建投資計劃花費了4萬億元人民幣，造成了巨大的債務，因此市場人士對此類基建計劃持謹慎態度。
而且，突然轉向貨幣寬鬆政策也可能造成更多資本外流，會讓中國當局更爲頭疼。
今年4月，人民幣匯率已經下跌4%，是1994年以來的最大單月跌幅。而且，中國股市是全球範圍内今年表現第二差的市場，僅好於受到西方全面制裁的俄羅斯。
中國今年第一季度的GDP同比增長率達到4.8%，高於外界此前預期的4.4%。但是今年3月份的數據已經大幅度疲軟，失業率也創下了2020年5月以來的最高值。分析人士擔心，今年第二季度的中國經濟數據將會在疫情影響下全面"跳水"。
(路透社、德新社等)
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