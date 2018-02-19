PISA全球测评 中国四省市居首

（德国之声中文网）此次PISA评估结果是根据去年在近80个国家对约60万名15岁中学生进行的两个小时的电脑测试得出的。

PISA测评包括多选和开放式问题，每三年由经合组织（OECD）主持进行。各国学校为随机抽选。

美国加州教育研究者拉夫雷斯（Tom Loveless）表示，中国参加测试的省份得分显著提高。不过，他说，中国是唯一一个获准由本国政府挑选参加测评省份的国家。

经合组织秘书长古里亚（Angel Gurria）也强调，中国东部的这四个省市"远不能代表中国的整体情况"。

古里亚表示，中国学校的教学质量将有助于未来经济实力的提升。不过，他也对中国教育体系发出警告之词，表明应重视学生的身心健康："在学生们的社会和情感能力方面，中国表现最好的省市的教育体系却有最大的改进空间。"

美国国家教育与经济中心的创始人塔克（Marc Tucker）则对美国学生的得分表示忧虑，特别在数学上。他说，美国必须改善表现，才能保持对中国的经济竞争力："很难想见美国如何与一个更大、拥有受到更好教育的劳动力、劳工成本更低的国家竞争。"

新加坡的测评得分仅次于中国。在79个测评国家（其中37个经合组织国家、42个伙伴国）中，美国列第11位，德国列第17位。

德国学生的得分略有回落，但仍高于经合组织平均水平，特别是数学和自然科学明显高于平均水平。在德国有约220所学校的近5500名学生参加测评。

德国教育部长卡里切克（Anja Karliczek）表示，尽管德国有良好的教育体系、得分也高于经合组织平均水平，但"不会满足于中游"。特别在阅读方面，联邦将继续推广学前阅读方面的项目。

苗子/叶宣（美联社、法新社）