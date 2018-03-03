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"爱国欧洲人反对欧洲伊斯兰化"（简称 Pegida）集会2014年最早出现在德国东部城市德累斯顿，之后蔓延到德国多个地区各大城市。
Pegida集会参与者抗议的主要内容是“德国面临伊斯兰化的危险”，集会中也不乏赤裸裸的排外口号和种族歧视色彩，尽管Pegida的主要发起人一再强调不同于右翼组织。德国诸多城市也掀起反Pegida抗议游行，参与人数往往多于支持Pegida的示威人数。
根据德国内政部的数据，2017年，德国至少发生了约1000起针对穆斯林的攻击案件，攻击者则几乎都是极右翼分子。分析人士估计，实际发生的此类案件还要更多。穆斯林到底是不是德国的一部分？德国社会是否仇视伊斯兰教？
2017年，德国境内极右翼极右翼游行示威活动数量减少。而这一趋势从2015年便开始有所展现。
在两名中国游客之后，一名美国游客也在德国行纳粹礼，并且不止一次。与中国游客命运的不同点是：他当场被路人揍了一顿，与中国游客命运的相同点是：他也受到了警方调查。
两年前，排外运动Pegida在德累斯顿兴起，并随后在每周一晚间发起“散步抗议”。在两周年即将来临之际，当地迎来多场抗议示威，其中也包括Pegida反对者组织的活动。
萨克森首都德累斯顿是今年德国统一日（10月3日）庆典的主办地。尽管排外主义让节日气氛变得压抑，但德国政界和公民社会却仍希望发出积极的信号。
欧洲杯当前，各大商家也纷纷出台了应景广告。甜品厂商费列罗在德国市场上推出了以德国国家队球员童年照片为主题的巧克力包装。但是，博阿滕、京多安等外裔德籍国脚的照片，却遭致了排外保守人士的攻击，他们担心这会改变德国的传统文化。
德国极右翼排外的Pegida运动一名领导人因在社交网站上侮辱难民被控煽动暴力仇恨，其案件周二开始庭审。
因在社交平台Facebook上发表了对难民的辱骂言论，"Pegida"运动创始人之一巴赫曼涉嫌煽动民众罪被告上法庭。一旦罪名成立，他可能会面临最高5年的监禁。
本周六，全欧洲范围的“Pegida"支持者走上街头举行示威，德新社指出，在"Pegida"大本营德累斯顿，参与示威的人数比预期的少。在同一天，众多"Pegida"的反对者也走上街头。
本周六，上千名Pegida支持者在科隆举行示威活动,随后演变成暴力骚乱。科隆警方以水柱驱离示威者并解散示威活动。
去年德国发生600多起针对难民营的袭击案件。AfD和Pegida的兴起标志着，外国人在德国感受到的不只是热情好客，同时这个国家的仇外情绪也在增加。
为什么天空是蓝色？现在几点了？今晚吃什么？——德国网民最常提出的问题还真是“深刻”。不过，像巴黎恐怖袭击、坠机和日食等话题当然也引起了几乎所有人的注意。
本周，中国GDP增幅跌破7%；习近平对英国进行了国事访问；难民危机依然在持续；2006年世界杯丑闻在不断发酵。
难民潮的涌入给德国的政治带来了很大影响。仇外的Pegida运动死灰复燃，不少地区右翼势力的暴力倾向抬头，而且得到了中间派的默认。
在难民危机加剧的背景下，联邦德国内政部长德迈齐埃警告社会部分成员“危险的极端化”。
Pegida运动每周在德累斯顿举行的示威游行让这里的外国移民感到不安，但他们不愿生活在恐惧中。一位在德累斯顿工大就读的穆斯林学生讲述了他目前的生活。
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