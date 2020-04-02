Paula Rösler

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Arztserie Grey's Anatomy

穿Prada的医生！奢侈品牌、热门剧组的抗疫援手

穿Prada的医生！奢侈品牌、热门剧组的抗疫援手

疫情蔓延的当下，面对医疗用品的紧缺。“实习医生格蕾”等医疗题材的热门电视剧组伸出援手，将道具库存的医用设备捐赠给医院。此外Prada，Dior等奢侈大牌也赶制口罩等医用品。
社会2020年4月2日
Flix / Carlsen, Spirou in Berlin

动漫世界里的柏林

动漫世界里的柏林

柏林对漫画家们具有神奇的魅力。独一无二的分裂历史和地标性的老建筑给他们带来许多灵感。
文化2018年8月4日6 张图
Harry Potter. Eine Geschichte voller Magie

没有魔法的故事 《哈利·波特》作者出新书

没有魔法的故事 《哈利·波特》作者出新书

《哈利·波特》的作者罗琳出新书了。这本书不是另一个冒险故事，而是收录了她在构思哈里波特小说的过程中留下的手迹和灵感。或许人们能从中一窥魔法学童是怎样诞生的。
文化2018年5月31日
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