 OrganEx新技术“告诉”细胞不要死亡 | 科技环境 | DW | 07.08.2022

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科技环境

OrganEx新技术“告诉”细胞不要死亡

发表在《自然》杂志的一项最新研究表明，科学家们开发出一种叫OrganEx的新技术，可以阻止或逆转细胞损伤。该项技术可能让捐赠器官存活更长时间，给器官移植需求者带来新的希望。

USA | Erstmals Schweineherz-Transplantation für einen Menschen

2022年，猪的心脏首次被移植到人体内，但病人不久死亡。器官移植面临许多挑战

DW.COM

德国卫生部长有意修改器官捐赠制度，除非本人或家属提出异议，未来所有人都将默认成为器捐者。这样的提议遭抨击是严重侵犯自决权，但也有人鼎力支持。

日本京都大学医学部附属医院成功进行了世界首例新冠康复患者活体肺移植手术。接受移植的患者为一名女性。她的丈夫捐赠了部分左肺，儿子捐赠了部分右肺。

（德国之声中文网）器官移植是一个非常棘手的医疗过程。首先，没有足够的人类捐赠器官来满足需求，等待的名单非常长。其次，即使你得到了捐赠的器官，要把器官在其细胞损伤而死亡之前送到你手中，也是一件难事。如今，一项新技术诞生了，它可以民模拟活体，延长捐赠器官的存活时间。

数以万计的人等候器官移植

在美国，至少有106,000人在等待接受重要的器官移植手术。美国卫生与公众服务部表示，每9分钟就有一个人加入到这个名单中，而每天有17人在等待中死亡。

在南非，根据该国促进和组织器官捐赠的官方机构--器官捐赠者基金会的说法，大约有5000人在等待捐赠器官。

而在德国，截至2021年底，等待名单上大约有8700人，其中大部分人在等待肾脏。2021年，有826名患者在等待中死亡。

人体器官移植依赖于许多因素

找到一个完美的匹配是困难的。

首先，捐赠者和接受者的血型和年龄需要一致。其次，捐赠者和接受者不能离得太远，因为一个器官在没有血液停止流动的情况下只能存活几个小时。

耶鲁大学的一个研究小组开发出一种方法，名为OrganEx。该技术可以防止细胞死亡，以及让细胞复活。如此一来，器官可能在体外存活的时间更长，由此可以运输到更远的地方进行移植。

OrganEx"告诉"细胞不要死亡

在2022年8月2日的OrganEx技术新闻发布会上，科学家将这一过程描述为 "引导细胞避免死亡"。但这是什么意思呢？

例如，如果一个人中风或死亡，血液在体内停止流动，我们器官内的细胞就不能得到生存所需的氧气和营养物质。这可能导致细胞受损。如果细胞受损后无法修复，我们的器官就会死亡。

但是，"细胞并不像我们假设的那样快速死亡"，这项研究的共同作者、耶鲁大学神经科学研究科学家维尔雅（Zvonimir Vrselja）说。"这项研究表明，如果进行适当的干预，我们可以告诉细胞不要死亡。"

这项研究报告发表在《自然》杂志上。研究者在大约100头猪身上进行了实验，看看在它们模拟死亡1小时后实施OrganEx技术，细胞结构是否可以被拯救，或者细胞损伤是否可以被逆转。

该技术包含两个部分：一个是模拟活体哺乳动物的心脏和肺部功能的设备，并将血液和混合药物推送到器官中；另一个是混合药物，或合成灌注液--这种液体由13种化合物组成，包含已经在临床上使用的针对细胞死亡和凝血等问题的药物。

通过麻醉技术模拟死亡1小时后，这些猪被连接到OrganEx机器上。然后，该系统将灌注液泵入猪的器官，器官持续存活了6个小时。

维尔雅说，实验表明，"我们可以在死亡后的一段时间内恢复某些细胞功能"。

Bonn Nierentransplantation in einer Klinik in Nordrhein Westfalen

在德国波恩进行的一次肾脏移植手术

OrganEx尚未应用于人体器实验

研究人员强调，这只是一系列研究中的第一步。在该项技术应用于拯救人体器官之前，还必须进行更多的研究。

首先，灌注液必须经过处理后才能在人体使用。其次，该技术还没有能拯救整个器官。

该项研究的另一位作者莱瑟姆（Stephen Latham）在新闻发布会上说："我们无法证明任何一个器官已经完全恢复，可以移植到另一头猪身上。"

但是维尔雅说，他们已经"证明了我们可以在分子水平上启动细胞修复"。

莱瑟姆认为，OrganEx技术实现细胞修复之后的器官移植是一个"有希望的短期目标"。

莱瑟姆说，一旦该技术得到充分发展，可以从捐赠者身上取下器官，在体外与OrganEx系统相连接，然后长期储存或进行更远距离的运输。     

德国耶拿大学医院外科主任达门（Uta Dahmen）说："这个系统和从它所获得的知识在各种临床应用中都具有巨大的潜力。"达门没有参与这项研究，他说，"但是，从一个有希望的实验研究到一个医疗新产品的常规应用，还有很长的路要走。"

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    作者: Brigitte Osterath


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