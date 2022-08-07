OrganEx新技术“告诉”细胞不要死亡

（德国之声中文网）器官移植是一个非常棘手的医疗过程。首先，没有足够的人类捐赠器官来满足需求，等待的名单非常长。其次，即使你得到了捐赠的器官，要把器官在其细胞损伤而死亡之前送到你手中，也是一件难事。如今，一项新技术诞生了，它可以民模拟活体，延长捐赠器官的存活时间。

数以万计的人等候器官移植

在美国，至少有106,000人在等待接受重要的器官移植手术。美国卫生与公众服务部表示，每9分钟就有一个人加入到这个名单中，而每天有17人在等待中死亡。

在南非，根据该国促进和组织器官捐赠的官方机构--器官捐赠者基金会的说法，大约有5000人在等待捐赠器官。

而在德国，截至2021年底，等待名单上大约有8700人，其中大部分人在等待肾脏。2021年，有826名患者在等待中死亡。

人体器官移植依赖于许多因素

找到一个完美的匹配是困难的。

首先，捐赠者和接受者的血型和年龄需要一致。其次，捐赠者和接受者不能离得太远，因为一个器官在没有血液停止流动的情况下只能存活几个小时。

耶鲁大学的一个研究小组开发出一种方法，名为OrganEx。该技术可以防止细胞死亡，以及让细胞复活。如此一来，器官可能在体外存活的时间更长，由此可以运输到更远的地方进行移植。

OrganEx"告诉"细胞不要死亡

在2022年8月2日的OrganEx技术新闻发布会上，科学家将这一过程描述为 "引导细胞避免死亡"。但这是什么意思呢？

例如，如果一个人中风或死亡，血液在体内停止流动，我们器官内的细胞就不能得到生存所需的氧气和营养物质。这可能导致细胞受损。如果细胞受损后无法修复，我们的器官就会死亡。

但是，"细胞并不像我们假设的那样快速死亡"，这项研究的共同作者、耶鲁大学神经科学研究科学家维尔雅（Zvonimir Vrselja）说。"这项研究表明，如果进行适当的干预，我们可以告诉细胞不要死亡。"

这项研究报告发表在《自然》杂志上。研究者在大约100头猪身上进行了实验，看看在它们模拟死亡1小时后实施OrganEx技术，细胞结构是否可以被拯救，或者细胞损伤是否可以被逆转。

该技术包含两个部分：一个是模拟活体哺乳动物的心脏和肺部功能的设备，并将血液和混合药物推送到器官中；另一个是混合药物，或合成灌注液--这种液体由13种化合物组成，包含已经在临床上使用的针对细胞死亡和凝血等问题的药物。

通过麻醉技术模拟死亡1小时后，这些猪被连接到OrganEx机器上。然后，该系统将灌注液泵入猪的器官，器官持续存活了6个小时。

维尔雅说，实验表明，"我们可以在死亡后的一段时间内恢复某些细胞功能"。

在德国波恩进行的一次肾脏移植手术

OrganEx尚未应用于人体器实验

研究人员强调，这只是一系列研究中的第一步。在该项技术应用于拯救人体器官之前，还必须进行更多的研究。

首先，灌注液必须经过处理后才能在人体使用。其次，该技术还没有能拯救整个器官。

该项研究的另一位作者莱瑟姆（Stephen Latham）在新闻发布会上说："我们无法证明任何一个器官已经完全恢复，可以移植到另一头猪身上。"

但是维尔雅说，他们已经"证明了我们可以在分子水平上启动细胞修复"。

莱瑟姆认为，OrganEx技术实现细胞修复之后的器官移植是一个"有希望的短期目标"。

莱瑟姆说，一旦该技术得到充分发展，可以从捐赠者身上取下器官，在体外与OrganEx系统相连接，然后长期储存或进行更远距离的运输。

德国耶拿大学医院外科主任达门（Uta Dahmen）说："这个系统和从它所获得的知识在各种临床应用中都具有巨大的潜力。"达门没有参与这项研究，他说，"但是，从一个有希望的实验研究到一个医疗新产品的常规应用，还有很长的路要走。"

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