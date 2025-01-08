OpenAI总裁遭妹指控儿时性侵 全家发声明驳斥

美国科技公司OpenAI创始人阿尔特曼被妹妹指控曾于幼年时期施加性侵犯，对此他和母亲、弟弟联合发表声明驳斥，称相关指控“完全不实”。该声明还强调妹妹安妮患有精神疾病但是拒绝治疗，反而去攻击想要帮助她的家人。

（德国之声中文网）被称作“ChatGPT之父”的OpenAI首席执行官萨姆·阿尔特曼（Sam Altman）驳回了妹妹对其的性侵指控。安妮·阿尔特曼（Annie Altman）指控哥哥曾在幼年时侵犯自己。萨姆和母亲以及两个弟弟周二联合在社交平台X上发布了声明，称其妹的指控“完全不真实”。

“我们全家都爱着安妮，十分关切她的健康。关照一个面对心理健康挑战的家庭成员是极其艰难的。我们知道很多家庭也面临类似的挣扎，对此深为理解”，这份声明指出，家庭为安妮提供了金钱上的帮助，未来也会继续这样做，“尽管如此安妮还是一再地向我们要更多的钱”。

安妮在周一递交的一份诉状中指控哥哥在1997到2006年期间对自己实施性侵，从她年仅三岁时开始。阿尔特曼家族驳回了这些指控，并指出在过去几年中她还对家庭成员提出过各种不同的指控。周二发表的这份声明还表示当前的情况给整个家庭带来了巨大的痛苦，并称安妮拒绝接受常规治疗、反而去攻击那些想要帮助她的家庭成员。

萨姆·阿尔特曼被视为当今世界人工智能领域最具影响力的任务之一，他是OpenAI创始人之一，在ChatGPT 的研发中也扮演了重要角色。2023年一期《纽约杂志》发表了一篇有关他妹妹的人物特写，她患有抑郁症并且和原生家庭关系紧张。据悉她主要是依靠在互联网上发布色情内容赚取生活费用。

ChatGPT被视为当今世界生成式AI工具的领头羊 图像来源: Luka Stanzl/Pixsell/picture alliance

萨姆·阿尔特曼是家中长子，有两个弟弟，而安妮则是最小的妹妹。

美国科技大佬马斯克也在跟OpenAI打官司。2024年年底，作为当选总统特朗普的亲信，马斯克的律师申请法院对OpenAI下达临时禁令。OpenAI是目前全球科技界最具价值的公司之一。马斯克本人1月初也公开表示，OpenAI最初以开源和非营利机构形式成立，但现已转变为封闭源码的盈利性机构。

马斯克曾在2015年参与创立OpenAI公司，但在三年之后又退出了这一项目。



（法新社等）

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