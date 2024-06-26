OpenAI将停止对中国开发者提供服务

据中国媒体报道，一些中国开发者收到OpenAI公司的邮件，自7月9日起，这一ChatGPT的母公司将停止向中国提供API对接，获取该公司的AI服务。

（德国之声中文网）包括《证券时报》在内的多家中国媒体报道称，6月25日，OpenAI的官方邮件中称，对于不在支持服务名单上的国家，将自7月9日起，阻止API（应用程序接口）的流量。

ChatGPT母公司OpenAI的这份支持服务的国家名单不包括中国。中国《证券时报》引述一位业内人士称，"一直以来，国内就有不少创业公司是通过接入OpenAI API的方式，简单套壳做大模型或者AI应用。这次就会受到直接的影响。"

不过，与此同时，中国媒体报道，这一消息传出后，国内多家大模型公司纷纷提供自己的"搬家"服务，为开发者提供对标OpenAI的服务。这些公司包括智谱、百度智能千帆云、阿里云等。

360创始人、董事长周鸿祎也在微博发布视频称，OpenAI对中国地区停止服务只能加速中国自己大模型产业的发展，未必是一个坏事。他说："OpenAI的API无法调用，这逼着国内应用只能选择国产大模型，而国产大模型与GPT的差距已经逐渐缩小了。"

OpenAI最新举动的原因尚不清楚。《纽约时报》5月31日报道，OpenAI表示，发现由俄罗斯、中国、伊朗和以色列的国家行为体和私营公司实施的活动，他们使用OpenAI技术生成社交媒体帖子、翻译和编辑文章等，以操纵世界各地公众舆论、影响对政治活动的支持。

（综合报道）

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