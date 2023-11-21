OpenAI前联合创始人火速加入新东家 这场撕斗谁输谁赢？

（德国之声中文网）ChatGPT母公司OpenAI的联合创始人兼CEO奥尔特曼被解雇后，火速加入新东家。微软CEO纳德拉（Satya Nadella）周一（11月20日）宣布，奥尔特曼和OpenAI的另一位创办人兼董事会主席布罗克曼（Greg Brockman），将加入微软，领导新的先进人工智能研究团队。奥尔特曼被OpenAI解雇之后，布罗克曼上周五宣布辞职。

与此同时，科技杂志《连线》(Wired)本周一发表了一封据称来自OpenAI一些高管的信，其中威胁，如果解雇奥尔特曼的董事会不下台，并让奥尔特曼重新掌权，他们就全体辞职，并跟随奥尔特曼加入微软。

签署这封信的包括该公司的首席科学家苏茨克弗（Ilya Sutskever），《华尔街日报》指出，苏茨克弗在这封信上签名令人意外，因为他也是投票罢免奥尔特曼的四人董事会成员之一。苏茨克弗周一上午表示，他对参与董事会的行动深表遗憾。他在X上发帖说：“我将尽我所能让公司重新团结起来。”

微软是OpenAI的关键合作伙伴，已斥资数十亿美元投资了这家初创公司。 微软CEO纳德拉宣布奥尔特曼将加入该公司时表示：“我们仍然致力于与OpenAI的合作。我们期待与OpenAI 新任首席执行官谢尔（Emmett Shear）和新领导团队建立联系，并与他们共同合作。”

谢尔是谁？

谢尔之前是亚马逊旗下视频流媒体平台 Twitch 的联合创始人兼首席执行官。奥尔特曼被解雇后，OpenAI首席技术官穆拉蒂（Mira Murati ）一度被任命为临时首席执行官。不过短短几天后，OpenAI 宣布了新任首席执行官人选谢尔。

监管人工智能意味着什么？

奥尔特曼被OpenAI解雇一事震惊了科技界。这家人工智能初创公司宣布解雇奥尔特曼时表示，做出这个原因是经评估发现他在与董事会的沟通过程中“并非始终是坦诚的”。在一份声明中OpenAI写道：“董事会对于他继续领导OpenAI的能力不再抱有信心。”《纽约时报》认为，公司是担心奥尔特曼在建立功能强大、可能有害的人工智能系统方面进展过快，于是阻止了他。

管理层的突然变动也让许多员工措手不及。主要投资者曾敦促恢复奥尔特曼的职位复职。虽然有大量员工在给董事会的信中签了名，然而，董事会坚持自己的决定，称这是“推进和捍卫OpenAI使命的唯一途径”。《华尔街日报》媒体报道，OpenAI目前约有770名员工。逾700名员工在这封写给董事会的信签了名。

投资者曾表示，奥尔特曼的突然离职可能导致OpenAI人才流失，并影响即将进行的股票发售。

《纽约时报》也认为，输家显然是OpenAI，而现在来看，微软是妥妥的赢家。该媒体指出，微软CEO纳德拉虽然更希望看到奥尔特曼复职，但当董事会坚持自己的决定时，他做出了精明的决策：向奥尔特曼、布罗克曼及其追随者提供工作机会。现在，微软能在短期内继续使用OpenAI的模型为其产品提供动力，同时也为奥尔特曼领导的新团队提供资金和算力，从而建立长期的微软新模型，并且从OpenAI获得一群才华横溢的人工智能研究人员。不过值得注意的是，加入微软的奥尔特曼领导的新AI项目，因为不会像OpenAI那样受到非盈利管理结构的限制，意味着，他可能会走得更快。

（路透社，法新社等）

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