OPEC成员国反对限制化石燃料引众怒

（德国之声中文网）石油输出国组织（OPEC）呼吁其成员国在第28届联合国气候变化大会（COP28）上拒绝任何有关化石燃料的协议之后，德国、西班牙和法国的领导人于周六（12月9日）就此作出愤怒回应。

OPEC秘书长盖斯（Haitham Al Ghais）本周早些时候致信所有13个成员国和10个以俄罗斯为首的盟国，呼吁"拒绝任何针对能源（即化石燃料）而非排放的文本或方案"。此前联合国气候变化大会的谈判代表公布了一份协议草案，内容包括要求逐步淘汰化石燃料。

德国外长："强权政治"阻碍进步

德国气候特使摩根（Jennifer Morgan）表示，任何阻止化石燃料协议的呼吁都会伤害到那些易受全球变暖致海平面上升影响的小国。"现在，这些国家正在为本国的存亡而奋斗。岛屿小国和这里的大多数国家都在非常积极地参与这场讨论"，摩根如是说："我认为，秉持可能威胁数百万人生命的立场显然是不负责任的。"

"当我用心聆听那些小岛的声音时，再听闻OPEC的这封信，我深感忧虑"，摩根补充道："我们在这里看到了阿拉伯团体令人担忧的策略"。

德国外交部长贝尔博克（Annalena Baerbock）表示，严重依赖石油和天然气的国家仍在抵制应对气候变化的重大努力。

贝尔博克周六在迪拜发表讲话时说，这些努力是为了寻求"摆脱化石燃料的出路"。这名德国最高外交官指出："这绝非易事"，因为相比化石燃料的使用，仍有一些国家偏好地缘政治重要性和"强权政治"。贝尔博克还表示，她将重点关注那些从化石燃料中获得财富的国家。

"震惊"、"愤怒"、 "令人厌恶"

周六，OPEC反对任何淘汰化石燃料协议的言论引起了法国能源部长鲁纳谢（Agnès Pannier Runacher）和西班牙生态转型部长里韦拉（Teresa Ribera）的愤怒回应。

"OPEC的这些声明令我震惊。我很愤怒"，鲁纳谢在气候大会上说："OPEC的立场危及最脆弱的国家和最贫困的人口，后者将是首要受害者。"

鲁纳谢继续表示，她"希望缔约方大会主席不要受到这些声明的影响，并达成一项协议，确认逐步淘汰化石燃料的明确目标"。

与此同时，西班牙生态转型部长里韦拉告诉记者： "我认为，OPEC成员国反对将标准提高到必须达到的水平，是非常、非常令人厌恶的行为。"她补充道："我们需要非常明确、大胆、清晰地表明，欧盟将与……本次会议中的绝大多数参与者保持一致，以确保我们在逐步淘汰化石燃料方面取得有意义和富有成效的成果。"

中国气候变化事务特使解振华

中国：不解决化石燃料问题COP28难以成功

中国气候变化事务特使解振华周六则表示，中方认为，此次COP28气候对话在有关化石燃料未来的争议方面取得了进展。他呼吁找到一个各方都能接受的解决方案。

"我认为我们在这个问题上已经取得了一些进展，我相信在未来几天内，我们很快会在解决这个问题上取得更多进展。"

"因为如果不这样做，如果不解决这个议题，我认为COP28取得成功的机会不大。"

解振华说，中国一直在就解决方案进行磋商。"我们都希望共同努力，找到既能指明进一步努力的正确方向、最大限度体现包容性，又能为各方所接受的语言。"

中国和美国这两个世界上最大的温室气体排放国上月在会谈中曾共同呼吁扩大可再生能源规模。

解振华形容今年的COP28峰会是他职业生涯中最艰难的一次。他对记者表示："我参加这些气候谈判已有16年之久，最令人沮丧的气候变化会议是哥本哈根世界气候大会，因为我们只取得了被注意到的成果。最令人兴奋的是巴黎世界气候大会。"

"最艰难的是今年的会议。有太多问题需要解决。"

中国是“气候罪人”吗？

OPEC立场坚定，COP28大会主席"信心十足"

COP28 总干事苏瓦伊迪（Majid al-Suwaidi）对OPEC的信函不予重视，他透露，负责举办此次联合国峰会的阿拉伯联合酋长国团队一直在与谈判代表会面，以达成一项雄心勃勃的协议。苏瓦伊迪向美联社记者坦言："我有信心，我们将取得一个令你惊讶的好结果。"

第28届联合国气候变化大会于11月30日至12月12日在迪拜举行。每年的气候变化大会期间，会场外通常都会有一定规模的抗议活动，今年也不例外。法国和西班牙周六对OPEC的愤怒回应正值此次抗议活动升温之际。抗议者举行"全球行动日（Global Day of Action）"敦促各国在气候变化问题上采取更果断的行动。

（法新社, 美联社, 德新社)

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