OONI应用程序 让互联网审查无所遁形

（德国之声中文网）自由上网并非理所当然。许多非民主国家的政府都会封锁不受其欢迎的网站或者监控其公民的网上活动。因害怕被发现，互联网用户的创造力和自由发表意见的意愿因此受到抑制。

为了使当局难以发现，狡黠的黑客开发了诸如Tor或搜索引擎之类的应用程序，使用户可以在很大程度上实行匿名通信。

为了使网民在受审查的媒体市场中也可以自由访问被屏蔽的信息，开发者提供了翻墙软件赛风（Psihphon）或VPN连接之类的服务器。

通过OONI程序曝光网络审查

但是，与互联网审查制度作斗争就好比是在玩捉迷藏的游戏。为此软件开发人员有时也需要用户的帮助，他们在为这些用户编程软件。

4月21日，开放式网络干扰观测站（OONI）开始启用OONI Probe应用程序。该应用程序使用户可以发现各种形式的互联网审查，同时还可以控制网络速度、性能和视频流性能。

德国之声新闻审查问题专家奥利弗·利诺夫（Oliver Linow）说：“该程序的目标旨在确定全球范围的网站封锁情况。”“到目前为止，它一直可以在安卓(Android）系统使用。现在则也适用于Windows和Mac OS的桌面应用程序。”

除非用户不允许，否则OONI会自动发布搜寻结果，并进行相应的调整。

公布审查信息制造压力

OONI的制定者希望尽可能多地收集并公布有关互联网审查的数据，以此施加政治压力。

该应用程序可以详细检查是否有人封锁网站或屏蔽WhatsApp、Facebook Messenger或Telegram等通信媒体。 OONI对Tor网络平台和赛风软件也是如此。

该应用程序还检测电信提供商或政府是否安装了所谓的中间盒。这是控制互联网流量的机制部分。中间盒是互联网审查员找出哪些网站应被阻止的重要工具。

除英语外，OONI应用程序还提供中文、俄语、西班牙语、法语、土耳其语、泰语、意大利语、希腊语、加泰罗尼亚语、斯洛伐克语、葡萄牙语和德语版本。

观看视频 02:19 分享 手把手教你鉴别假视频 发送 Facebook google+ Whatsapp Tumblr Weibo Douban Kaixin Digg Newsvine 固定链接 https://p.dw.com/p/2uSze 手把手教你鉴别假视频

参与者多 影响力大

德国之声互联网问题专家利诺夫说：“每个人都可以下载该应用程序，之后启用其扫描功能。这时该应用程序会检查该设备上能否使用这些服务。”因此，OONI需要尽可能多的志愿者参与。 “然后由OONI收集并处理数据。”

如果自己运营着一个网站并怀疑被人屏蔽，可以将网站在OONI进行注册。之后该应用程序便将审核自己的怀疑是否属实。

不过用户还是要小心，因为使用该应用程序并非完全没有风险，有可能会因此受到独裁政权的惩罚和迫害。