Omicron新冠变体令各国恐慌 世卫忧全球传播

（德国之声中文网）德国、法国、荷兰、奥地利、葡萄牙、捷克--周末以来，越来越多欧洲国家确诊了感染新冠病毒Omicron（中译奥米克戎）变体的病例。多个国家已禁止来自南部非洲的航班入境。

日本也再度收紧边境控制。首相岸田文雄周一（11月29日）下午宣布"作为紧急预防措施，从11月30日0时起，以全世界为对象，禁止外国人入境日本。"

对这一新的病毒变异株，目前人们还知之甚少。世卫组织上周五将该奥米克戎毒株列为"值得关切"的病毒变体，周一又宣布，它在全球传播的风险"很高"。

科学家在Omicron身上发现了大量变异，这意味着它的传染性可能高于已知的其他变体。而该毒株在南非的传播速度之快，也印证了研究者们的的担心。欧盟疾控中心ECDC认为，奥米克戎在欧洲传播的风险属于"高到很高"。

日本宣布禁止外国人入境

Omicron、Dealta，哪个更危险？

不过世卫组织证实，目前还没有出现感染新变体病毒死亡的病例。南非医学协会主席Angelique Coetzee对法新社表示，似乎有迹象表明，奥米克戎变体引起的症状普遍不严重，她所接触的病人都不需住院治疗。

德国新冠病毒研究专家德罗斯滕（Christian Drosten）则认为，目前做出这样的推测还为时过早。他在接受德国电视二台采访时说，目前已知的病例不过一千多个，他们的病程发展还有待观察。而南非的感染者以年轻人和已经感染过新冠病毒的人为主。

德国权威病毒学家德罗斯腾

他还指出，奥米克戎在德国的传播情况会怎样，还难以判断，因为德国的情况不同于南非，"我们这里很多人接种过疫苗，而不是已经感染过，这是不同的。"但他也认为，不能排除疫苗对新变体的保护力低于对已知变体的可能。

疫苗还有用吗？

德罗斯滕认为，有理由相信现有疫苗对奥米克戎也有防护效力，尤其是能预防出现重症。所以"最好是打过疫苗，打过加强针就更好"。

但德国另一位传染病学家乌尔里西斯（Timo Ulrichs）则比较悲观，他指出，较之最初的病毒株，Omicron出现大量的、明显的变异，这有可能使之越过现有疫苗的免疫屏障。

与辉瑞合作开发第一款mRNA疫苗的德国生技公司Biontech宣布，已开始研究其疫苗对奥米克戎的防护效力，结果将在两周内出炉。在必要情况下，该公司将对疫苗进行升级。美国的莫德纳公司已宣布，将推出针对奥米克戎的加强针。

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（综合报道）

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