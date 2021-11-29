Omicron感染风险高 封關影响全球经济

(德国之声中文网) 世界卫生组织（WHO）周一 (11月29日)表示，Omicron (中译为奥米克戎)变种病毒具有非常高的感染风险。更多国家的边境关闭也让疫情后经济复苏蒙上一层阴影。

世卫组织说：「Omicron可能使突变数量达到前所未有的高峰，其中一些突变对大流行病的轨迹有潜在影响，令人担忧」，并说「与Omicron有关的全球总体风险『非常高』」。

世卫组织说，需要进一步研究，以了解现有疫苗对于Omicron的保护力，以及过去的感染症状对感染奥米克戎变种病毒有无免疫能力。

世卫组织向其194个成员国发出建议，表示新变种感染激增可能产生严重后果，但表示还没死亡案例与新变种有关。

南非传染病专家，纽约哥伦比亚大学梅尔曼公共卫生学院的教授卡里姆 (Salim Abdool Karim)说，现在谈症状是否比以前的变体更严重还为时过早，但奥米克戎变种病毒似乎更容易传播。

卡里姆说，南非的病例本周可能会超过每天1万例，而两周前每天仅有300例。他说现有的疫苗可能可以有效地阻止Omicron引起严重的疾病，但其他科学家表示，还需要几周时间来了解奥米克戎变种病毒的严重性。

惩罚「好学生」?

美国总统拜登敦促美国人不要恐慌，并表示政府正在与制药公司合作，在需要新疫苗时制定应急计划。他说，美国今年冬天不会再实行封锁，但敦促人们接种疫苗，接受强化防疫训练并戴上口罩。

拜登在与他的抗疫团队会面后在白宫发表讲话，他说：「这种变异体值得关注，而不是恐慌的原因。我们会对抗这个新的变种并击败它。」

奥米克戎变种病毒出现后，美国宣布限制８个非洲南部国家大多数游客入境。拜登说，旅行限制将使美国有时间让更多人接种疫苗。业内人士表示，大型航空公司迅速采取行动，通过限制南非旅客对抗变种病毒传播，担心新一波疫情的影响会扩大到其他航线。

南非总统拉马福萨(Cyril Ramaphosa)谴责「不合理和不科学的」旅行禁令，表示这些禁令损害了南非依赖旅游业的经济。7国集团的卫生部长则讃扬南非在检测变异体和提醒他人上的「模范工作」。

联合国秘书长安东尼奥-古特雷斯(Antonio Guterres)对限制措施会孤立南部非洲国家表示担忧。他说：「非洲人民不能因为非洲现有不道德的低水平疫苗接种而受到指责，不应该因为识别和与世界分享关键的科学和健康信息而受到惩罚。」

古特雷斯早就警告过全球范围内疫苗不平等的危险，以及低免疫率成为变异体滋生地的风险。

除了葡萄牙，西班牙、瑞典、苏格兰和奥地利等地也报告首例奥米克戎变种病毒病例。

焦虑的市场

Omicron引起疫苗保护力不足的担忧，进一步使航空业股价在26号大跌，全球股市也在这天损失了大约2万亿美元，随后更多国家宣布「封關」，例如日本表示将对外国人关闭边界，以色列也有类似的广泛禁令。在各界信心喊话，表示这波疫情不会这么严重之后，市场在29日回稳，股价出现反弹。

美国联邦储备委员会主席鲍威尔 (Jerome Powell)说，新的变种病毒使通货膨胀忧虑加深，物品价格可能比早先想象的要持续上升。

他在准备30日提交给美国参议院的证词中说，新冠病例的增加和新变种的出现「给就业和经济活动带来了下行风险，并增加了通货膨胀的不确定性」。与健康有关的担忧可能「降低人们回职场工作的意愿，这将减缓劳动力市场的发展，加剧供应链的混乱」。

信用评级机构惠誉评级和穆迪警告，Omicron可能损害全球增长前景并推高价格。

Omicron出现引起了大众对2020年各项封锁限制措施回归的担忧。日产汽车公司的美国发言人卡特 (Lloryn Love-Carter)说：「当然我们还在监测，也还有很多非常严格的应对疫情的相关规定。」

(路透社等)

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