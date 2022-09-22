OECD：全球經濟正在為俄烏戰爭付出代價

（德國之聲中文網）經濟合作與發展組織（OECD）的一份最新報告顯示，由於全球經濟受到俄烏戰爭影響，明年將遭遇到比先前預測更嚴重的打擊。這份報告預測，明年全球經濟成長率將從今年6月時預估的2.8%，下降到2.2%。

法新社報導，總部設在法國巴黎的經合組織在一份名為「為戰爭付出代價」的報告中指出，在生活成本已迅速上漲的情況下，俄烏戰爭更加劇了通貨膨脹的壓力。「多項指標轉壞，全球增長前景黯淡」，報吿說。

經合組織表示，新冠疫情仍在對全球經濟產生影響，而隨著各國央行爭相為炙手可熱的價格降溫，利率上升也影響了經濟增長。此外，隨著今年第2季全球成長停滯不前，許多經濟體的數據也表明，經濟成長疲軟的時間將會很長。

英國衛報報導，經合組織秘書長科爾曼（Mathias Cormann）對此表示，「在俄羅斯對烏克蘭發動無端、無理和非法的戰爭之後，全球經濟失去了動力」。

全球經濟不佳

法新社報導，在經合組織的預測中，除了土耳其、印度尼西亞和英國之外，全球20國集團（G20）中幾乎所有國家的經濟前景都被下調。而報告雖未下調英國明年的成長預期，但英國原先的成長預期即為零。

全球最大經濟體美國，2023年的增長預期將放緩至0.5%。而中國的經濟受到嚴格的新冠防疫政策的打擊，今年的增長預測被大幅下調至3.2%，2023年的增長預測則略低至4.7%。這是中國自1970年代以來的最低水平，還將導致中國與韓國、越南和日本等鄰國的貿易大幅下降，從而拖累這些國家的增長。

經合組織也預測，歐洲最大的經濟體德國今年經濟將萎縮0.7%，比之前的預測下降2.4個百分點。此外，該組織也預期德國明年將陷入衰退。而整個歐元區今年僅將出現 0.3%的微弱增長，經合組織對該地區明年的預期也從1.6%大幅下調。

通膨仍嚴重

法新社報導稱，由於各國擺脫疫情封鎖後全球供應鏈出現瓶頸，通貨膨脹在俄烏衝突之前就已經在上升。再加上俄羅斯是全球主要的石油和天然氣生產國，而烏克蘭則是穀物的主要出口國，俄烏戰爭也導致能源和食品價格飆升。

經合組織將G20的通脹預測上調，2022年將達8.2%，2023年則會達到6.6%。

經合組織表示，「俄烏戰爭以及世界某些地區爆發新冠疫情的持續影響，削弱了增長，並對價格施加了額外的上行壓力。通脹壓力的範圍越來越廣，能源、運輸和其他成本上升已轉嫁到價格中。」

目前經合組織預測，到 2023年時，更嚴重的燃料短缺可能會使歐洲經濟進一步減少1.25個百分點，並使全球經濟增長減少0.5個百分點

在歐洲各國中，德國經濟受到的打擊最為嚴重，因為德國嚴重依賴俄羅斯的天然氣供應，但莫斯科已大幅削減其天然氣供應。

升息與否成關鍵

衛報報導，世界銀行官員日前呼籲，各國央行應避免競爭性的升息，而將全球經濟推入衰退，這對開發中國家的經濟傷害最大。

但經合組織首席經濟學家佩雷拉（Alvaro Pereira）指出，各國政府需要鼓勵家庭和企業減少對天然氣和石油的消耗，以幫助度過艱難的冬天。佩雷拉還支持各國央行通過提高利率，來降低通貨膨脹的決心。

他表示：「毫無疑問的，我們需要減少需求。貨幣和財政當局需要攜手合作才能實現這一目標。」

（綜合報導）

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