 OECD：全球經濟正在為俄烏戰爭付出代價 | 经济纵横 | DW | 27.09.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

OECD：全球經濟正在為俄烏戰爭付出代價

俄烏戰爭對全球經濟的打擊，似乎正超過各界預期。一份最新報告顯示，明年經濟成長將比先前預測的還更糟糕。除了德國明年恐將陷入負成長外，中國經濟成長的下滑，也可能拖累鄰國的表現。

經合組織最新的報告顯示，全球經濟受到俄烏戰爭的影響，下滑幅度可能增加，圖為全球最大港口之一的中國洋山港（資料照）

經合組織最新的報告顯示，全球經濟受到俄烏戰爭的影響，下滑幅度可能增加，圖為全球最大港口之一的中國洋山港（資料照）

（德國之聲中文網）經濟合作與發展組織（OECD）的一份最新報告顯示，由於全球經濟受到俄烏戰爭影響，明年將遭遇到比先前預測更嚴重的打擊。這份報告預測，明年全球經濟成長率將從今年6月時預估的2.8%，下降到2.2%。

法新社報導，總部設在法國巴黎的經合組織在一份名為「為戰爭付出代價」的報告中指出，在生活成本已迅速上漲的情況下，俄烏戰爭更加劇了通貨膨脹的壓力。「多項指標轉壞，全球增長前景黯淡」，報吿說。

經合組織表示，新冠疫情仍在對全球經濟產生影響，而隨著各國央行爭相為炙手可熱的價格降溫，利率上升也影響了經濟增長。此外，隨著今年第2季全球成長停滯不前，許多經濟體的數據也表明，經濟成長疲軟的時間將會很長。

英國衛報報導，經合組織秘書長科爾曼（Mathias Cormann）對此表示，「在俄羅斯對烏克蘭發動無端、無理和非法的戰爭之後，全球經濟失去了動力」。

經合組織秘書長科爾曼（資料照）

經合組織秘書長科爾曼（資料照）

全球經濟不佳

法新社報導，在經合組織的預測中，除了土耳其、印度尼西亞和英國之外，全球20國集團（G20）中幾乎所有國家的經濟前景都被下調。而報告雖未下調英國明年的成長預期，但英國原先的成長預期即為零。

全球最大經濟體美國，2023年的增長預期將放緩至0.5%。而中國的經濟受到嚴格的新冠防疫政策的打擊，今年的增長預測被大幅下調至3.2%，2023年的增長預測則略低至4.7%。這是中國自1970年代以來的最低水平，還將導致中國與韓國、越南和日本等鄰國的貿易大幅下降，從而拖累這些國家的增長。

經合組織也預測，歐洲最大的經濟體德國今年經濟將萎縮0.7%，比之前的預測下降2.4個百分點。此外，該組織也預期德國明年將陷入衰退。而整個歐元區今年僅將出現 0.3%的微弱增長，經合組織對該地區明年的預期也從1.6%大幅下調。

中國經濟下滑還可能會拖累與鄰國的貿易，圖為中國安徽的一家工廠（資料照）

中國經濟下滑還可能會拖累與鄰國的貿易，圖為中國安徽的一家工廠（資料照）

通膨仍嚴重

法新社報導稱，由於各國擺脫疫情封鎖後全球供應鏈出現瓶頸，通貨膨脹在俄烏衝突之前就已經在上升。再加上俄羅斯是全球主要的石油和天然氣生產國，而烏克蘭則是穀物的主要出口國，俄烏戰爭也導致能源和食品價格飆升。

經合組織將G20的通脹預測上調，2022年將達8.2%，2023年則會達到6.6%。

經合組織表示，「俄烏戰爭以及世界某些地區爆發新冠疫情的持續影響，削弱了增長，並對價格施加了額外的上行壓力。通脹壓力的範圍越來越廣，能源、運輸和其他成本上升已轉嫁到價格中。」

目前經合組織預測，到 2023年時，更嚴重的燃料短缺可能會使歐洲經濟進一步減少1.25個百分點，並使全球經濟增長減少0.5個百分點

在歐洲各國中，德國經濟受到的打擊最為嚴重，因為德國嚴重依賴俄羅斯的天然氣供應，但莫斯科已大幅削減其天然氣供應

德國是受到俄烏戰爭影響最大的歐洲國家，圖為德國總理肖爾茨（資料照）

德國是受到俄烏戰爭影響最大的歐洲國家，圖為德國總理肖爾茨（資料照）

升息與否成關鍵

衛報報導，世界銀行官員日前呼籲，各國央行應避免競爭性的升息，而將全球經濟推入衰退，這對開發中國家的經濟傷害最大。

但經合組織首席經濟學家佩雷拉（Alvaro Pereira）指出，各國政府需要鼓勵家庭和企業減少對天然氣和石油的消耗，以幫助度過艱難的冬天。佩雷拉還支持各國央行通過提高利率，來降低通貨膨脹的決心。

他表示：「毫無疑問的，我們需要減少需求。貨幣和財政當局需要攜手合作才能實現這一目標。」

（綜合報導）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

相关内容

President Joe Biden addresses the 77th session of the United Nations General Assembly on Wednesday, Sept. 21, 2022, at the U.N. headquarters.Â (AP Photo/Evan Vucci)

拜登聯大斥俄「無恥」 稱與中國不求冷戰 22.09.2022

美國總統拜登在聯合國大會斥責俄羅斯在烏克蘭發動「無謂戰爭」，違反了聯合國成員的核心原則，並警告莫斯科不要「不負責任地」威脅動用核武器。他還提到與中國的競爭，但說美國不尋求冷戰，強調台海和平。

Trasse der Gaspipeline Power of Siberia

中國購俄天然氣 將改以盧布和人民幣支付 07.09.2022

為了應對西方對其天然氣和金融的制裁，俄羅斯國有的俄羅斯天然氣工業股份公司宣布，對中國供應的天然氣將改由人民幣和盧布支付，但沒有說明從何時開始。

August 21, 2022, Kyiv, Ukraine: People inspect the destroyed equipment of the Russian army on Khreshchatyk in the center of Kyiv. Ukrainians will celebrate the 31st anniversary of Independence Day on August 24, 2022. Russia invaded Ukraine on 24 February 2022, triggering the largest military attack in Europe since World War II. (Credit Image: © Sergei Chuzavkov/SOPA Images via ZUMA Press Wire

俄烏戰爭滿半年 民眾在導彈襲擊壓力下度過獨立日 24.08.2022

俄羅斯入侵烏克蘭不知不覺已過去了半年，而週三這天正好也是烏克蘭脫離蘇聯獨立的日子，基輔民眾對此夾雜著欣喜和恐懼的情緒。美國則即將宣布，將再度提供30億美元的軍事援助給烏克蘭。

广告
香港餐饮联业协会会长黄家和在接受《明报》采访时表示，业界对香港经济前景感到忧虑。

香港政府考虑调整入境检疫措施至“0+7”

香港医务卫生局局长卢宠茂表示，港府正在检讨入境人士酒店检疫“3+4”的措施，正积极考虑“0+7”方案。港大医学院微生物学系讲座教授袁国勇等4名专家联合撰文强调香港绝对有条件进一步实现“0+7”方案，“甚至更进取方案”。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  