NVIDIA在華受阻 稱華為最大競爭對手

（德國之聲中文網）佔全球高階AI晶片市場約80％的NVIDIA（中譯：英偉達，又稱輝達），本週在財報中預期季度成長約3倍，遠超市場預期，穩站全球AI晶片主導地位。然而，美國的出口管制仍衝擊了英偉達在中國的發展。

近年來，人工智慧的發展已然成為科技市場觀察重點，對於晶片及圖形處理器的需求強勁。英偉達週三（2月21日）預測，今年第一季營收成長將達到233％，高於華爾街分析師預期的208％。在2023年前三季，英偉達的營收也超出市場預期的一至兩成。上季財報公布後，英偉達市值更單日增加2770億美元，如今已成為僅次於微軟及蘋果的美股市值第三大公司。如此強勁的成長速度能維持多久，成為分析師關注焦點。

不過，中國市場對英偉達來說卻是例外。《南華早報》引述英偉達財務長克雷斯（Colette Kress）週二（20日）的說法：「除了中國之外，所有其他地區的（市場）增長都很強勁。在美國政府10月實施出口管制規範之後，我們在中國的數據中心營收大幅下降。」克雷斯指出，在美國更嚴格的管制下，英偉達轉而出口不需要許可證的替代產品到中國。

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中國市場仍受阻

在美中競爭的背景之下，英偉達在中國市場方面的發展仍受到美國法規限制，無法將先進晶片出口至中國。分析師估計，中國的AI晶片市場價值70億美元。

英偉達執行長黃仁勳週四（22日）接受路透社採訪時證實，將推出2款針對中國市場的新AI晶片。「我們正在向客戶提供樣品，2種晶片都符合無需（美國）許可證的規定。我們期待客戶提供的回饋。」黃仁勳表示，希望能爭取到業務。

黃仁勳在採訪中並未公布這2款新晶片的名稱，亦未透露接受樣品的客戶為何。英偉達官方也未回應此事。

去年11月，科技媒體​​SemiAnaanalysis曾報導，英偉達正在籌備針對中國市場推出3款晶片——H20、L20和L2。晶片中雖然包含了英偉達AI作業中大部分的新功能，但降低了部分運算能力，以遵守美國政府去年10月擴大實行的出口管制措施。

其中H20為3款晶片中，功能最強大的一款，原定去年11月發布，但因伺服器廠商方面的問題延後。路透社在本月的報導曾披露，英偉達已開始接受H20晶片訂單，批發商定價與中國科技巨頭華為推出的競爭商品接近。

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華為列競爭對手

據報，英偉達在本週提交給美國證券交易委員會的文件中，在包含人工智慧晶片等多類別，首度將華為認定為「最大競爭對手」。

英偉達提及的其他競爭對手還包括英特爾（Intel）、超微（Advanced Micro Devices）、博通（Broadcom）與高通（Qualcomm）、亞馬遜與微軟。

英偉達指出，華為在供應圖形處理器（GPU）、中央處理器（CPU）等用於AI的晶片，都可與業界競爭。英偉達也認為華為是有能力自行設計硬體與軟體改善AI運算能力的雲端服務公司。

儘管華為在國際聞名的是電信及手機業務，但過去4年來持續打造AI晶片產線，其中「昇騰」（Ascend）系列晶片成為英偉達AI晶片線的競爭產品，例如「910B」晶片，是英偉達2020年推出的A100晶片主要對手。

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華為在2019年正式發布「910」晶片，儘管華為宣稱該款晶片為「世界上最強大的AI處理器」，但並未減弱英偉達在中國市場以外的主導地位。

值得注意的是，中國科技巨頭百度、騰訊、阿里巴巴等，過去長期是英偉達的重要客戶，但有消息指出，百度集團已於去年8月轉向華為下單，儘管訂購數量不多，但此舉也象徵著在美國不斷加大對中出口管制的情況下，中國公司已開始企圖擺脫對美國技術的依賴。

（綜合報導）

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