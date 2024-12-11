Northvolt申请破产保护 欧洲绿色电池自主化梦碎

瑞典电池巨头Northvol曾是欧洲自主生产电动车电池的希望。此番在美申请破产保护令欧洲希望制衡亚洲电池制造商的梦想破碎。但Northvolt表示仍愿继续其在德国的“超级工厂”建设计划。

（德国之声中文网）瑞典电池初创企业Northvolt成立于2016年，志在成为欧洲最大的电动汽车电池生产企业，同时也被寄予了能同亚洲电池制造商相抗衡的希望。2023年2月，德国副总理兼联邦经济部长哈贝克专程前往瑞典韦斯特塔斯镇 ​​(Västertås) ，参观Northvolt电池厂。2024年3月，Northvolt"超级工厂"在德国石荷州海德市破土动工，当时预计能创造约3000个就业岗位。

渴望摆脱对中国的依赖

Northvolt的雄心与哈贝克的意愿不谋而合：在电动汽车等未来技术领域摆脱对中国生产的依赖，并寻找在欧洲的解决方案。此外，哈贝克本人来自石荷州，如果能为德国这个经济相对薄弱的地区带来如此大规模的投资，也算是一种个人成功。哈贝克当时向德国之声表示："我们在太阳能领域对中国市场的依赖度超过90%，几乎接近100%。我们在氢能和风能设备的生产上也面临落后危险。应避免这种情况发生，原因有二：第一，欧洲必须在国际竞争中保持自己的工业实力；第二，这些生产形式是我们在安全政策方面更具备危机应对能力的基础。"哈贝克对未来的构想是：德国本土产电动汽车，配备海德本土产电池。

瑞典电池初创企业Northvolt在德国建厂 图像来源: Marcus Brandt/dpa/picture alliance

德国提供6亿补贴

然而由于出现巨额亏损且争取救助资金失败，Northvolt于11月22日在美国申请破产保护，以期进行重组。换句话说，公司已经破产，需要新的投资者，欧洲电动车电池自主化梦碎。这对德国政府来说也是一场灾难，因为德国已经为Northvolt在海德市的扩展计划提供了约6亿欧元的国家资金。负责拨款的德国复兴信贷银行（KfW）已经将这笔钱支付出去，现在要求国家偿还该款项 - 由联邦政府和石荷州政府各负担一半。

哈贝克："有点像一个黑匣子"

其实早在2023年2月，哈贝克当时虽然满怀希望，却也对项目是否能够成功持怀疑态度。他当时表示："这我很难讲，有点像个黑匣子（Blackbox）。只能说，2022年秋天Northvolt已决定在海德投资。"而几乎与此同时，美国总统拜登启动了一项规模超过3600亿美元的气候保护计划。Northvolt也在考虑，是否更适合在美国而非德国投资。哈贝克当时表示，美国推出巨额气候投资法案不可避免地也对Northvolt产生了影响："我想可以这么说，他们[Northvolt]那时认为'我们不应该去海德'。于是在接下来的两个月里（12月和1月）我们采取了许多措施，才让德国重回投资备选地。虽然仍然可能会失败。"

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德国建厂计划不受破产影响

然而，Northvolt之后出现了管理不善、超支、安全标准差以及严重依赖中国机械等问题：许多电池组件来自中国，交付却一再延迟。也因此，Northvolt手握巨额订单却无法交货，陷入危机之中。据官方说法，Northvolt德国建厂计划不受破产影响，但公司需要先偿还债务，优先满足债权人，德国方面只能等待。Northvolt重申，仍希望继续在海德建厂。

在野党指责：哈贝克审核不充分

Northvolt破产事件正迅速演变成一场针对哈贝克的问责争议，后者同时也是绿党推举参加明年联邦大选的总理候选人。CDU预算专家安德烈亚斯·马特费尔特（Andreas Mattfeldt）指责哈贝克在签署资助协议前未充分审查公司财务状况，给联邦预算带来数百万损失。巴伐利亚州州长兼基社盟（CSU）主席马库斯·索德（Markus Söder）更是言辞激烈："抱歉，这完全是不称职。哈贝克根本不懂经济政策。为什么绿党，为什么哈贝克还能留在政府内？"

肖尔茨："我们还会继续这样做！"

不过哈贝克在执政联盟里还是得到了支持。联邦总理肖尔茨在上周联邦议会上的政府质询中表示，电动汽车的战略性零部件必须在欧洲生产。因此，联邦政府资助推动建设电池厂是正确的。"我们还会继续这样做，"肖尔茨说道，并认为没有理由停止此类推动政策。

哈贝克仍未放弃希望

然而，对Northvolt破产流露出的失望之情在参与推动投资的相关联邦各部仍是显而易见的。毕竟Northvolt生产的电池质量在业内口碑良好，且与大众汽车等德国汽车制造商也已建立了良好的合作关系。至于工厂最终能否建成，目前还是未知数。而海德当地人原本也对新增的3000个工作岗位充满了期待。哈贝克也表示仍未放弃希望。哈贝克在议会中表示，曾有许多企业在进行重组后成功重返市场的先例。Northvolt也完全有机会在重组后走出困境，并最终在石荷州生产电动汽车电池。

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