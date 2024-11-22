Northvolt申请破产保护 欧洲电池产业遇挫

在亚洲主导的电动车电池市场上，瑞典电池制造商Northvolt曾被誉为欧洲的希望。但由于出现巨额亏损且争取救助资金失败，该企业本周四（11月22日）宣布根据美国法律申请破产保护，并寻找新的投资者。

（德国之声中文网）瑞典电池制造商Northvolt本周四在一份声明中表示，将根据美国破产法第11章寻求重组。该法律条款规定的重组程序在一定时期内限制Northvolt债权人的追索权，从而有利于该公司的财务重启。法庭文件称，"首要目标是与一个或多个长期战略或金融投资者合作"。同时，Northvolt将获得1.45亿美元的现金，并从其客户之一--瑞典卡车制造商斯堪尼亚（Scania）--获得1亿美元的新融资，以保证在未来几周内的生存。

Northvolt表示，预计重组将于明年第一季度完成，其目标是从战略和金融投资者处筹集新资金。

过去几个月里，Northvolt一直在与贷款方协商融资方案，但都没有成功。根据法庭文件，Northvolt目前只有仅够维持一周运营的3000万美元流动资金。与此同时，公司的债务已高达58亿美元。

曾是欧洲的希望

Northvolt申请债权人保护意味着欧洲摆脱宁德时代和比亚迪等中国制造商，拥有自己的电池产业的目标遭遇挫折。根据国际能源机构的数据，全球85%的电池都在中国生产。Northvolt曾被视为欧洲建立独立电动汽车供应链，以对抗中日韩电池制造商主导地位的希望。它曾从大众汽车、高盛、贝莱德等投资者以及德国和加拿大政府那里获得超过150亿美元的融资，其中大众汽车为最大股东。在Northvolt的带领下，许多欧洲初创企业投资数十亿美元生产电池，但需求并没有像部分业内人士预测的那样迅速增长。

瑞典在欧洲点燃生产绿色电池的希望 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Northvolt的现任和前任员工此前还将该集团无法扩大生产的原因归咎于管理不善、超支、安全标准差以及严重依赖中国机械等问题。据内部人士透露，该公司在北极地区的工厂每年本来可以生产16千兆瓦时的电池，足以为约27万辆汽车提供动力，但去年的产量还不到这一数字的1%。去年，Northvolt位于瑞典谢莱夫特奥（Skellefteå）的大型工厂生产线发生爆炸，造成一名员工丧生。瑞典检察官正准备向该工厂发出 "涉嫌严重过失杀人 "的通知。由于电池生产不足，另一股东宝马公司取消了一份价值20亿美元的合同。而产能不足、订单大幅减少又令该公司最近大规模缩减了扩张计划，裁员数千人，并出售了子公司。

Northvolt本周四还宣布，其在德国和加拿大的业务，也就是在那里建厂，将继续正常进行，因为这两家公司的资金是独立的，其中包括各自政府提供的近40亿美元的补贴。

（路透社等）

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