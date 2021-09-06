NGO起诉德国5家大企业配合参与新疆强迫劳动

（德国之声中文网）据德广联报道，这份起诉书长达近100页。受到指控的5家公司近年来与新疆的纺织公司保持着直接或间接的供应关系，有迹象表明这些供应公司参与了强迫劳动。

时代在线引述欧洲宪法和人权中心（European Center for Constitutional and Human Rights）经济和人权事务负责人萨格-马斯（Miriam Saage-Maaß）的看法指出：“欧洲政府批评中国破坏人权的现象，但是（欧洲）企业却可能正在从对维吾尔人的剥削中受益，这是让人无法接受的。”她说：“现在已经到了关键时刻，一旦外界怀疑的强迫劳动得到证实，企业责任人的责任就应该被追究。”

欧洲宪法和人权中心在一份声明中页指出，企业不能成为破坏国际法和其它践踏人权行为的帮凶。

德广联采访的德国维尔茨堡汉学系主任安晓波（Björn Alpermann）仔细研读了欧洲宪法和人权中心的这份起诉书。他也认为，维吾尔人常常在被胁迫的情况下工作。例如，当他们被关进再教育营后被安排工作。

不过他也指出，要证明起诉书中所述个别供应商公司强迫工人劳动是非常困难的。当地的情况不允许人权活动人士或记者展开自由调查。现在也很少看到比较新的证人报告。安晓波说：“我无法在任何报告的案件中找到十分清晰的强迫劳动的证据”，但是“许多可疑的事实应该得到调查”。

成衣企业Hugo Boss和连锁超市Lidl等5家德国企业受到指控，包庇新疆可能存在的强迫劳动并从中获益。

连锁超市Lidl在接受媒体采访时表示，公司非常重视这些线索并明确谴责起诉书中所提到的做法。Lidl公司将会“持续、系统地核查潜在的风险，如供应链中是否存在侵犯人权的现象”，并“在必要时采取措施予以纠正”。

Lidl公司还表示，一年多前就已经停止同新疆两家供货商的合作。

Hugo Boss公司在一份声明中强调，该公司不会容忍任何形式的强迫或强制劳动以及现代奴工制，公司已经要求供应链上的所有合作伙伴做出承诺，确保人权得到尊重，不容忍任何侵犯人权的行为。Hugo Boss已要求其直接供应商确认供应链中的商品均按照Hugo Boss的价值和标准生产的。针对供应商的一些指控，Hugo Boss也对生产企业进行了自我审查，并没有发现强迫劳动的迹象。

但是欧洲宪法和人权中心对Hugo Boss的回应不以为然。该组织经济和人权事务负责人萨格-马斯说：“Boss公司并没有说清楚是谁对生产企业做了审查。”她说，类似TÜV这样的审查认证机构都撤出了，因为（新疆）当地不允许独立的认证机构做调查。

萨格-马斯表示，她所在的组织指控5家德国企业，“首要的目的并不是谴责个别的高管”。这5家企业代表了一个巨大的行业，“我们估计过去一些年很多企业都曾在（新疆）地区生产或者从那里采购了棉花，” 萨格-马斯说，“他们都应该认识到，强迫劳动不是一个道德问题，而是可能是最严重的犯罪行为。这些企业应该好好想想，他们从中贡献了多少力量。”

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 “再教育营” 中国自2017年起在新疆大规模设立所谓再教育营，拘押维吾尔族等少数民族。德国独立学者郑国恩（Andrian Zenz）的研究首先披露了这一现象。国际媒体从2018年初开始对此报道，逐渐揭示有关拘禁营内强制劳动、虐待、洗脑等侵犯人权的做法。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 “去极端化” 中国官方称这些教育营为“职业培训中心”，其目的是杜绝极端主义、为维吾尔人提供就业技能。2019年12月9日，新疆自治区政府主席雪克来提扎克尔宣布，所有学员已经“结业”，开始新生活。但仍有很多海外维吾尔人反映家人被拘禁。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 系统性侵权的指责 人权组织还指责中国在新疆实施全民监控、文化同化、剥夺宗教自由、强推节育以控制人口增长等措施。北京始终否认所有对新疆侵权行为的指控。2020年，中国领导人习近平还曾宣称中国的治疆政策“完全正确”、“成果显著”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 向国际刑事法院提告 2020年7月6日，两个流亡海外的维吾尔人团体委托律师向海牙国际刑事法院递交诉状，控告中国政府犯下"种族灭绝"和"反人类"罪行，并提交了有关证据。中国领导人习近平也名列被告。海牙国际刑事法院的任务是为种族灭绝、战争罪行和其他暴行的受害者伸张正义。但中国不承认其管辖权。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 土耳其：从谴责到沉默 在相当长的时期内，土耳其总理埃尔多安一直对中国对待穆斯林少数民族的方式提出强烈批评，甚至在2009年新疆发生骚乱后谴责中国对维吾尔人进行'种族灭绝'。据报道，当时有很多维吾尔人逃亡到土耳其。然而从2016年开始情况发生变化。随着中国与土耳其的经济关系升温，埃尔多安政府不再批评中国的少数民族政策。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 国际法概念 美国“外交政策”杂志网站2月19日报道，美国国务院法律顾问办公室于年初得出结论认为，中国对新疆维吾尔族的大规模监禁和强迫劳动属于反人类罪行，但没有足够证据证明中国在新疆进行了“种族灭绝”行为。报道援引人权观察组织国际司法专家Richard Dicker说，“种族灭绝是很难在法庭上证明的”，因必须确认犯罪者“有非常明确的意图“，“基于某个群体的宗教，种族或民族背景，消灭全部或部分人口”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 美国：新政府接过既成事实 2021年1月19日，在特朗普卸任前一天，美国时任国务卿蓬佩奥称中国迫害维吾尔人的作法已犯下“种族灭绝与反人类罪”。继任国务卿布林肯 (Antony Blinken) 在19日的确认听证会上向参议院外交关系委员会表示，他同意蓬佩奥称中国迫害维吾尔人之举为种族灭绝的声明。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 英国首相：是法律问题 英国首相约翰逊认为，“认定种族灭绝是法律问题，但我可以说，我认为新疆正在发生的事、针对维族人发生的事极其令人憎恶。”英国下院已否决疑似针对中国的“种族灭绝修正案”。 假如该案通过，英国将以法律形式禁止同犯有种族灭绝罪行的国家签署自贸协定。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 呼吁调查 英国外交大臣拉布（Dominic Raab）2月22日在联合国人权理事会发言中指出，酷刑、强制劳工以及强制节育等都在中国的新疆以“工业化规模”发生。拉布呼吁，联合国人权高级专员巴切莱（Michelle Bachelet）或其他独立专家应“立即和不受限制”地进入新疆，人权理事会应该就此事做出一项决议。中国外长王毅对此则回应称欢迎联合国人权高专访问新疆：“新疆地区的大门始终是敞开的”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 加拿大：国会通过、政府弃权 加拿大国会2月22日以266比0的票数通过一项动议，认定中国在新疆对维吾尔人进行种族灭绝。加拿大总理特鲁多和大多数内阁成员则投了弃权票。特鲁多一直不愿将中国对新疆维吾尔族人的做法定性为种族灭绝，称该词“极其沉重”，并表示在做决定前需要进一步审查。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 荷兰：议会通过动议 政府先不跟进 荷兰议会2月25日通过一项不具约束力的动议，称中国在新疆对待维吾尔穆斯林的方式属于「种族灭绝」。首相吕特(Mark Rutte，图)所属的政党对该动议案投下反对票。荷兰外长布洛克(Stef Blok)表示，政府不想使用「种族灭绝」这个字眼，因为联合国和国际法庭都尚未做出相关认定。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 2018年以来新疆人口出生率大幅下降 新疆社会科学院2020年9月公布《关于境外炒作新疆人口问题的研究报告》，称近年来新疆人口持续增长，其中维吾尔族人口增幅和出生率均高于全疆平均水平，所谓“种族灭绝”没有任何根据，并称2018年新疆人口增长出现下降，是全面落实计划生育政策的结果，也是新疆经济社会发展和各族群众生育观念转变的体现。中国官方统计数据显示，新疆2010至2017年的人口出生率均在15‰左右，其中2014年为16.44‰。但2018年，新疆的人口出生率降至10.69‰，2019年降至8.14‰。新疆人口自然增长率2017年为11.4‰,2019年跌至3.69‰。



（Tagesschau、Zeit）

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