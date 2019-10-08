NBA风波未平 《南方公园》也向中国「道歉」

(德国之声中文网) 在中美双方不同意见的夹击之下，NBA最新回应表示支持言论自由。NBA总裁萧华（Adam Silver）坚称，NBA支持火箭队总经理莫雷拥有表达个人意见的权利。

他说:「我认为，作为一个有价值观的组织，我想明确表示……达里尔·莫雷行使意见表达的自由是受到支持的。」他强调:「有些价值观从一开始就是这个联盟的一部分，其中包括言论自由。」

萧华本周将与其他NBA顶级球员前往中国，他说:「我接受中国政府和中国企业拥有对这些言论做出反应的权利，而且至少从我在NBA的长期经验来看，其中的一些问题需要花一些时间来解决。」

在美国国外，中国是火箭队最赚钱的市场，萧华也谈及其对火箭队和NBA的财务影响。他说：「毫无疑问，经济影响已经很明显。该篇推特文已经产生了相当戏剧性的后果。」

《南方公园》向中国「道歉」

动画喜剧《南方公园》周一(10月7日)在推特还有脸书向中国「道歉」。声明中写道:「像NBA一样，我们欢迎中国审查进入我们的家园和内心。比起自由和民主，我们也一樣更爱钱。 习(近平)根本不只是像小熊维尼而已。请在本周三10点请准时收看我们第300集影片！中国伟大的共产党万岁！祝愿今秋高粱丰收！我们这样算和好了吗，中国?」

声明一开始还表示，这是來自《南方公园》创作者帕克(Trey Parker)與史东(Matt Stone)向中國发出的正式道歉。

根据《南华早报》引用《好莱坞报道》周一的报导提到，《南方公园》遭中国封杀，在互联网上的影片和讨论都已经被删除。 《南方公园》曾在10月1日发表的一集影片中提到中国审查维尼熊，以及维尼熊变成抵抗共产党及其领导人习近平的象征。《南华早报》也提到，迪士尼电影《挚友维尼》（Christopher Robin）去年甚至没有办法在中国上映。

NBA在中国有多赚钱

篮球是中国最受欢迎的运动。作为世界上人口最多的国家，中国14亿人口中大约有3亿人打篮球。自从NBA1992年在香港开设第一家办事处以来，一直持续在中国拓展业务。NBA已经与中国各地的许多电视和数位媒体合作，包括与中央电视台建立了长达10年的合作关系。NBA和中国串流视讯媒体平台腾讯之间的伙伴关系也一直延伸到2024-2025赛季。据ESPN报道，这笔交易价值15亿美元，

腾讯估计中国大约有5亿球迷在收看NBA相关内容。根据联盟关于球队数位化表现的年度报告，在2018-2019赛季，NBA在中国社交媒体平台上吸引了4千700万名新粉丝。

说到NBA在中国拓展的历史，不能不提到中国明星球员姚明。他在2002年选秀中被休斯顿火箭队以第一顺位选中后，就让该队在中国受到了更多关注。

根据《福布斯》，在2008年成立，负责在中国开展联赛业务的「NBA中国」现值已超过40亿美元。自2014年以来，已有17支NBA球队在北京、广州、澳门、上海、深圳等打了26场比赛。由四届NBA MVP勒布朗·詹姆斯（LeBron James）带领的洛杉矶湖人队将在10月与布鲁克林篮网队在中国进行两场友谊赛。

夏立民/羅法 (法新社，路透社等)