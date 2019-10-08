NBA风波愈演愈烈 中国网络一片抵制声

（德国之声中文网）休斯顿火箭队总经理莫雷(Daryl Morey)"同香港人站在一起，为自由而战"的推文，让NBA联盟陷入一场公关与商业的危机。中国央视体育频道和腾讯已宣布暂停NBA赛事在中国的转播。不过，经过一番周折后，原定周四（10月10日）和周六分别在上海和深圳举行的"NBA季前赛"仍如期进行，但球迷之夜的互动环节被取消。

为保住这两场赛事，NBA总裁肖华（Adam Silver）周二连夜从东京赶往上海同中方谈判。他此前表态，承认"那条推特已造成相当严重的后果"，但NBA是一个"有价值观的组织，莫雷行使自由表达意见的权力是受到支持的。"肖华没有替莫雷背书，但捍卫其言论自由的权力。这不是检讨，更不是认错。

这些年来，肖华领衔下的NBA也成了一个高举价值观的品牌。2014年，他宣布对洛杉矶快船队老板斯特林(Donald Sterling)种族歧视的言论进行调查，最终对斯特林处以终身禁赛以及250万美元的罚款。2017年，夏洛特市的全明星赛举办资格被取消，因为北卡罗莱纳州通过了歧视同性恋的法案。但是这回面对中国，肖华能挺得住吗？推特危机出现后，NBA官网已刊登"表示遗憾"的文章、莫雷的"7字推文"（Fight for Freedom. Stand with Hong Kong）被删（大概不是他自愿删除）、火箭队老板菲尔蒂塔(Tilman Fertitta)更是公开表态称莫雷不代表火箭队。但目前看来，这些仍不足以平息事态。中方等待的是肖华的一句话。

再给NBA一点儿时间

对于火箭队，中国这块市场具有极大的吸引力。据《法兰克福汇报》的报道，该俱乐部在中国同时有着4至8个赞助商，仅赞助一项，每年的收益高达1000万美元，占火箭队毛收入的五分之一。在过去一个赛季里，有4.9亿中国球迷在腾讯平台上观看了NBA赛事。

火箭队"出事后"，阿里等电商全面下架火箭队产品，李宁等合作方停止与火箭队合作，瑞幸停止和NBA中国赛合作，vivo中止与NBA合作，蒙牛下架NBA合作产品...... 截止到10月10日，NBA的所有中资赞助商均宣布与NBA停止合作。

中国目前已是NBA最大的海外市场，据中国媒体报道，NBA年纯利润约为18亿美元，中国每年做出的贡献在1.5至2亿之间，占比大约10%。这一比例在2030年达到20%。

为阻止这一块深耕数十年的肥地衰败下去，NBA中国转播部副总裁通过社交媒体平台发出呼吁，希望"再给NBA点时间"，"相信NBA的最高管理层一定能给出一个令大家满意的答案"。

不过，针对NBA的抵制声浪其实也将是一把双刃剑，中方的转播单位也要付出高昂的代价。以腾讯为例，2015年以5亿美元买下NBA5年独家数字媒体转播权；今年10月又与NBA续约，以15亿美元购得未来五年独家数字媒体转播权。

只有一种声音的民意

在中国的社交网站上，抵制NBA的用户占绝对压倒多数。在《环球时报》相关文章下的跟帖里，以"不看也罢"、"干得漂亮"主导的评论比比皆是。有人写道，"不要觉得我们民族主义高涨，他们的民主真的太双标了，一边伤害我们，一边又要赚我们的钱。"

中国官媒《人民网》做了一个"莫雷'触雷'你怎么看"的调查，提了4个选项：

1.篮球无国界，但球迷有祖国

2.主权问题不容一点含糊

3. 又一"双重标准"典型案例

4. 揭示了莫雷们的傲慢与虚伪

仔细看来，表面上的4个选项事实上都指向一个方向，这便是"不道歉就惩罚"，难怪中国大陆封锁的新闻自由网站"中国数字时代"（digitaltimes.net）引用网民的吐槽写道："这个国家不需要第二种声音"。

此前也有零星出现反对抵制的言论表态，但很快便遭到官方或相关人员供职机构的制裁。中国媒体报道称，大型专业马拉松赛事运营公司中体马拉松的一名邱姓员工在中国社交媒体微信朋友圈上疑似通过隐晦方式表达反对抵制火箭队的意见，遭到举报。此后该公司官方公众号发布《致歉信》，称该名员工"发表不当言论，造成不良的社会影响"。事件发生后，公司已对其进行"严肃批评教育"，当事员工已认识到此言论的不当之处，并作出深刻的反省检讨。

现在，莫雷推特风波早已超出篮球比赛的意义，上演到国家层面，甚至正在国内面对在野党弹劾威胁的特朗普总统也以此事作为攻击政治对手的武器。他说NBA经常批评美国，却不敢说中国不好。

中国外交部发言人耿爽周二（10月8日）在记者会上说，"我想中方的立场已经非常清楚了。另外，我建议你去关注一下普通中国民众对此事的反应和他们的态度。跟中方开展交流与合作，却不了解中国的民意，这是行不通的。"