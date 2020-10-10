NBA突发事件：莫雷走人 中共喉舌暗指为声援香港“付代价”

（德国之声中文网）美国时间周四（10月15日）晚，火箭队宣布莫雷将于11月1日离开球队。莫雷表示，此举是为了花更多时间陪伴两个大学生的孩子，他们新冠疫情期间放学一年，并“看看还有其它哪些潜在挑战”。

去年10月，莫雷在推特上表示支持香港反政府示威者，在国际上引起轩然大波。他在推特上发了一张图片，上面写着：``为自由奋斗，支持香港。“

这条推文导致后来中国企业与火箭队合作中断，中国央视拒绝播出本赛季球队比赛。但是，最近中国又恢复了NBA总决赛的电视转播。

中国央视称，NBA持续表达善意，特别是对中国人民抗疫方面做出了积极努力。据称，NBA向中国提供了价值100万美元的援助和医疗设备。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因涉港推特而面临驱逐风险的NBA 休斯敦火箭队经理发了一条支持香港示威者的推特，虽然很快就删除，但是依然引发轩然大波。中国方面先是暂停与火箭队的合作，在NBA总裁萧华(Adam Silver)表态支持火箭队经理言论自由后，中国官方、企业、民间更是掀起了全面抵制NBA的大潮，NBA在中国市场几十年的耕耘，面临一夜之间清零的巨大风险。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因一款地图而遭狠批的苹果 一款能够实时显示香港警方行动的地图应用，引发了巨大争议。HKmap.live先是被苹果应用商店下架，理由是该应用可能被用于阻碍警方行动的违法行为，后来在舆论压力下，重新上架，却又遭到了中国方面的压力。中国官媒狠批应用开发者“为暴徒导航”，批苹果“为暴徒护航”。10月10日，苹果方面再次将此应用下架，理由是会对香港居民构成威胁。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因香港示威而遭受“地震”的国泰航空 香港“反修例运动”开始后，国泰航空的一些员工积极参与，因此受到了来自北京的巨大压力。中国民航局要求国泰航空不得安排任何参与“非法行动”的空勤人员执飞进入内地领空的航班——这相当于绝大多数的国泰航班。随后，不少参与示威的国泰员工遭到了解雇，国泰高层也进行了“大换血”。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因华为“公主”而遭牵连的加拿大鹅 中国政府因不满加拿大在温哥华逮捕华为财务长孟晚舟，运用各种外交与经济手段向加拿大施压，要求加国政府放人。加国羽绒外套的代表品牌加拿大鹅 (Canada Goose) 因此受到牵连，遭中国民众抵制，而股价也因此下跌1.25%。中国官媒还引述学者说法，警告若加国不释放孟晚舟，该国其他高档品牌也可能被锁定。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因诺奖而遭抵制的挪威三文鱼 在挪威将2010年诺贝尔和平奖颁给中国异议人士刘晓波后，曾经大量出口中国的挪威三文鱼便开始遭中国抵制。当时，中国食品安全管理部门引入质量检查机制来拖延检查挪威进口商品的时间，导致鱼肉变质，使挪威向中国出口的鲜鱼数量在几个月内减少了70%。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因「萨德」而遭殃的乐天 韩国的乐天集团在2017年因转让土地给美国部署萨德反导弹系统，而遭中国抵制。不仅示威者在店外举牌抗议，乐天在中国各地的分店中有10家突然关闭。此外，乐天免税店的网站也因受黑客攻击而被迫下线一段时间。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因蔡英文过境而受害的85度C 台湾连锁咖啡店业者85度C曾因2018年8月台湾总统蔡英文过境洛杉矶时路过门市喝咖啡，而被中国媒体批评，并号召中国网民抵制该公司。即便85度C随即强调支持「九二共识」，其中国股价仍下跌3%，并被多个中国网路外卖平台下架，损失惨重。

这些年“伤害了中国人民感情”的国际品牌 因种族歧视争议而遭抵制的杜嘉班纳 意大利时装品牌杜嘉班纳 (Dolce & Gabbana) 在中国推出三集的「起筷吃饭」的影片，由盛装打扮的模特示范如何用筷子吃意大利食物。然而影片推出后，被中国网民质疑有种族歧视的嫌疑。杜嘉班纳先在官方微博出面致歉，但设计师史蒂芬诺·嘉班纳后来却又用私人讯息和网民吵架。消息传开后，许多中国明星纷纷表态拒绝出席该品牌的年度大秀，而中国文旅部随后也下达通知将该活动取消。



重大新闻

莫雷辞职消息传出后，10月16日，中国央视警告：“伤害中国人民感情的人必须付出代价。”莫雷在声明中虽然没有提及这场争议，但是央视暗示莫雷是被迫退出。

央视称，希望莫雷过得好，却使用了通常只用于死者的词汇：一路走好。

莫雷的离开在中国成为重大新闻，截至周五中午，微博上“莫雷辞职”的标签就有1.1亿的观看次数，是25大热门话题。

有微博网友留言表示：“火箭球迷天亮了”“难怪复播”“ R.I.P”“ 普天同庆”。

莫雷表示，就算是推文事件发生之后，火箭队老板费迪塔对他的支持也从未动摇：“从第一天起，费迪塔就一直支持着我，我将永远感激不已。”

费迪塔被问及是否认为自己可以弥补莫雷离开后，在中国失去的一些业务关系时，表示嗤之以鼻：“我脑子里没有想过这件事，甚至没有把两者联想在一起。”

最初，NBA高管曾力挺莫雷，指出人人都应享有言论自由权。这导致众多中国商业伙伴和名人切断与联盟的联系。今年五月，NBA任命央视体育高管马国立的儿子马晓飞为NBA中国首席执行长，此举引发外界猜测，联盟是否试图透过任命改善关系。

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。