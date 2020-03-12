(德国之声中文网) 起初，这本来是一个玩笑。犹他爵士队的法国中锋戈贝尔(Rudy Gobert)在3月9日接受了媒体采访后，故意触摸了摆放在他面前的所有录音话筒，幽默地显示自己无惧新冠病毒。当时，犹他爵士队刚刚结束了一堂训练课，正在备战与底特律活塞队的比赛。
两天后，没有人再对戈贝尔的"幽默"笑得出来。戈贝尔成为了NBA的新冠病毒零号病人，他的诊断检测结果对整个NBA都造成了重大影响。周三晚间(3月11日)犹他爵士对阵俄克拉荷马城雷霆的比赛立刻宣布取消。更糟糕的是，3月初至今，戈贝尔已经随队参加了与波士顿76人、多伦多猛龙、纽约尼克、克利夫兰骑士以及底特律活塞队的比赛。除了本队同僚，戈贝尔至少近距离接触了50名对方球员以及15名裁判。
这进一步影响到了其他比赛。比如周一执哨犹他爵士对阵底特律活塞比赛的裁判柯克兰(Courtney Kirkland)，他原定周三晚担任裁判的新奥尔良鹈鹕对阵萨克拉门托国王的比赛也不得不取消。此外，还有球童、各队教练、工作人员、球场保安等人，都有可能与戈贝尔有过近距离接触。
底特律活塞队的球员加洛韦(Langston Galloway)就对美联社表示："我肯定我与他有过接触。你会和许多人有互动，然后你还会接触到篮球，还会接触球迷。所以要对接下来发生的事情保持警惕。"
NBA的停摆，将给各球队造成上亿美元的损失，金额的具体大小则取决于停摆期会有多长。和戈贝尔有过密切接触的人，接下来几天很有可能将接受病毒检测。还有一些长期追踪犹他爵士队的记者也表示，已经申请了检测以防万一。
底特律活塞的教练凯西(Dwane Casey)说，这是史无前例的事件，"我认为现在的做法是出于谨慎。至于犹他爵士队的情况，我并不了解太多，但是这显示出了现在的一切是多么地脆弱。"
队友：不要恐慌！
本周三，世界卫生组织宣布，新冠病毒已经构成了全球大流行(Pandemic)。这种与SARS、MERS具有亲缘关系的病毒，已经在过去两个多月里累计感染了10万多人，4000余人丧生。
凯西说，所有人都非常担忧，"我认为，我们国家的每一个人如今都很忧心，不仅仅是篮球圈内。我们都要各自保重，照顾好自己身边的人。"
奥兰多魔术队的后卫、戈贝尔在法国国家队的队友富尼耶(Evan Fournier)也在推特上写道："我刚刚和戈贝尔通了电话，他现在很好。大家不要恐慌。爱大家！"
文山/ 王凡(美联社)
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新冠病毒时代的问候方式
握手
它可能是工作场合里最普遍的问候方式。经典的握手从此不再时兴？卫生专家们建议避免握手，以降低感染风险。联邦德国内政部长泽霍费尔谨遵该建议，拒绝向联邦总理默克尔伸出手去。默克尔坐落前，俩人就此相互打趣，开怀大笑。
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新冠病毒时代的问候方式
左一个吻、右一个吻
法国政府建议公民们不再用传统的吻颊方式问候。然而，马克龙总统对此建议不以为然：在那不勒斯的一次峰会上，他给了意大利政府总理孔特一左一右两个吻。马克龙刻意以此表示，不回避与这个受冠状病毒重创的邻国的接触。
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新冠病毒时代的问候方式
击掌
这一广受欢迎的问候方式据信与美国的橄榄球界和篮球界有关。好消息：与握手相比，“击掌”传播的细菌要少50%。不过，这一问候方式并不因此而毫无风险。
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新冠病毒时代的问候方式
碰拳
在体育中常见的这种拳头碰拳头的问候方式（英语：fist bump）因前美国总统奥巴马而愈加普及。此图显示，他以此问候瑞典气候保护人士通贝里。除显得很酷这一因素外，感染风险低这一点也是这种“碰拳”问候方式的长处。据一项研究结果，与握手方式相比，它的细菌传播率要低90%。
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新冠病毒时代的问候方式
拥抱
拥抱传播细菌。不过，科学界也知道，爱人的拥抱可增强免疫体系。某些情况下，它甚至还能强化外交关系。2018年，韩国总统文在寅和朝鲜掌权人金正恩相互拥抱——此前，俩人还采用了不那么热情的握手方式呢。
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新冠病毒时代的问候方式
拍肩
澳大利亚新南威尔士州卫生部长哈扎德建议采用拍对方肩膀这一方式。他说：“是时候了，澳大利亚人应相互拍肩，不再握手！”虽说，这种问候方式几乎不会传播细菌，但某些人会感觉它是一种轻蔑他人的姿态。
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新冠病毒时代的问候方式
招手
伊丽莎白女王和菲利普亲王从白金汉宫阳台上招手致意（摄于2009年）。这一姿势源自18世纪。这种王室式矜持完全可以成为保护自己不受感染的合适方式。
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新冠病毒时代的问候方式
拱手
在新冠病毒最早爆发的中国，人们正建议采用拱手作揖这一传统问候方式。本图显示，电影演员母其弥雅在《江湖儿女》于2018年戛纳电影节上首映时展示这一问候方式。
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新冠病毒时代的问候方式
泰国“拜”礼
头部略略前倾，双手合十，做鞠躬状：泰国的这种“拜”礼（Wai）在东南亚诸国流传甚广。在印度和缅甸分别被称为“那玛斯”（Namaste）和“明嘎拉巴”（Mingalar par）。
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新冠病毒时代的问候方式
日式鞠躬
论及如何防范冠状病毒，日本传统的问候及致敬方式不失为一种上佳选择。学习如何优雅鞠躬是长大成人教育的一个重要组成部分。此图显示东京一家商场员工在新年销售开始前演练鞠躬礼。
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新冠病毒时代的问候方式
碰脚礼
一段新近在网上流传的中国视频介绍了另一种“握手”方式：碰脚礼，亦有“武汉握手”之称。脏脚相互厮摩毕竟比手碰手安全。
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新冠病毒时代的问候方式
微笑
考虑到病毒风险，这是一种最理所当然的问候方式，既不会分享病毒，也不会让他人难堪：看着对方的眼睛，微微一笑，说一声“哈啰”。