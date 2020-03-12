(德国之声中文网) 起初，这本来是一个玩笑。犹他爵士队的法国中锋戈贝尔(Rudy Gobert)在3月9日接受了媒体采访后，故意触摸了摆放在他面前的所有录音话筒，幽默地显示自己无惧新冠病毒。当时，犹他爵士队刚刚结束了一堂训练课，正在备战与底特律活塞队的比赛。

两天后，没有人再对戈贝尔的"幽默"笑得出来。戈贝尔成为了NBA的新冠病毒零号病人，他的诊断检测结果对整个NBA都造成了重大影响。周三晚间(3月11日)犹他爵士对阵俄克拉荷马城雷霆的比赛立刻宣布取消。更糟糕的是，3月初至今，戈贝尔已经随队参加了与波士顿76人、多伦多猛龙、纽约尼克、克利夫兰骑士以及底特律活塞队的比赛。除了本队同僚，戈贝尔至少近距离接触了50名对方球员以及15名裁判。

这进一步影响到了其他比赛。比如周一执哨犹他爵士对阵底特律活塞比赛的裁判柯克兰(Courtney Kirkland)，他原定周三晚担任裁判的新奥尔良鹈鹕对阵萨克拉门托国王的比赛也不得不取消。此外，还有球童、各队教练、工作人员、球场保安等人，都有可能与戈贝尔有过近距离接触。

底特律活塞队的球员加洛韦(Langston Galloway)就对美联社表示："我肯定我与他有过接触。你会和许多人有互动，然后你还会接触到篮球，还会接触球迷。所以要对接下来发生的事情保持警惕。"

NBA的停摆，将给各球队造成上亿美元的损失，金额的具体大小则取决于停摆期会有多长。和戈贝尔有过密切接触的人，接下来几天很有可能将接受病毒检测。还有一些长期追踪犹他爵士队的记者也表示，已经申请了检测以防万一。

底特律活塞的教练凯西(Dwane Casey)说，这是史无前例的事件，"我认为现在的做法是出于谨慎。至于犹他爵士队的情况，我并不了解太多，但是这显示出了现在的一切是多么地脆弱。"

队友：不要恐慌！

本周三，世界卫生组织宣布，新冠病毒已经构成了全球大流行(Pandemic)。这种与SARS、MERS具有亲缘关系的病毒，已经在过去两个多月里累计感染了10万多人，4000余人丧生。

凯西说，所有人都非常担忧，"我认为，我们国家的每一个人如今都很忧心，不仅仅是篮球圈内。我们都要各自保重，照顾好自己身边的人。"

奥兰多魔术队的后卫、戈贝尔在法国国家队的队友富尼耶(Evan Fournier)也在推特上写道："我刚刚和戈贝尔通了电话，他现在很好。大家不要恐慌。爱大家！"

文山/ 王凡(美联社)