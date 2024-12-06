NBA球赛明年将重返中国

自休斯顿火箭队总经理莫雷声援香港民主运动后，美国NBA已经持续五年未在中国举办比赛。明年该联盟将在澳门举办两场季前赛，标志着阔别多年后NBA重返中国市场。

（德国之声中文网）据路透社报道，美国职业篮球联赛 (NBA) 已签署一项多年期协议，将从 2025年开始在澳门举办季前赛，标志着该联盟在因2019年香港抗议活动引发争议而缺席多年后重返中国市场。



当地媒体援引NBA副总裁马克·塔图姆（Mark Tatum）的话说，NBA将在未来5年内每年在澳门举办两场季前赛。第一场比赛定于明年10月举行，对阵双方是布鲁克林网队（Brooklyn Nets）对阵菲尼克斯太阳队（Phoenix Suns）。



路透社指出，这项季前赛协议将标志着NBA重返中国。



2019年10月5日，美国NBA火箭队总经理达里尔·莫雷发出一条配图推文：“Fight For Freedom. Stand With Hong Kong.”（“为自由而战。和香港站在一起”）。中国央视体育频道迅速发表声明，称即日起暂停与休斯顿火箭队的一切合作。中国篮协宣布暂停与该俱乐部的交流合作，休斯顿火箭队赞助商也宣布暂停或终止与火箭队的合作。



中国拥有庞大的篮球爱好者群体，但自从莫雷发表支持香港民主运动的言论后，NBA已经连续5年没有在中国举办过比赛了。



今年10月，在哥伦比亚大学一次体育管理会议期间，NBA总裁萧华（Adam Silver）表示，他相信，NBA赛事“有朝一日”将重返中国。

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（路透社）

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