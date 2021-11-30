NBA球星坎特更名“自由” 曾称习近平“独裁者”

（德国之声中文网）NBA球星、波士顿凯尔特人队（Boston Celtics）的中锋埃内斯·坎特（Enes Kanter）本周一（11月29日）在宣誓加入美国籍后更名为Enes Kanter Freedom（Freedom英文意为自由）。29岁的坎特原籍土耳其，曾因批评埃尔多安政府而被注销护照。他对美联社表示，入籍仪式“或许是我人生最难忘的时刻”。

坎特对专制当权者的批评不止于祖国土耳其。他还曾在社交媒体上称中国领导人习近平"独裁"，批评北京对待藏人和维吾尔人的政策，并呼吁抵制2022年北京冬奥会。

11月20日，坎特投书《华尔街日报》，呼吁各国运动员为中国网球女將彭帅抵制北京奧运，他写道“所有的金牌都不值得你把价值观和原则卖给中国共产党”。11月1日对芝加哥公牛队的一场比赛中，他就穿着有“No Beijing 2022”字样的球鞋。

今年10月20日，坎特公开展示了一双有“Free Tibet（自由西藏）”字样的球鞋，由现居澳大利亚的中国异见漫画家巴丢草设计。他在当天波士顿与纽约尼克斯队（New York Knicks）的比赛期间穿着这双球鞋，虽然他并没有在该场比赛中出场。

当天坎特发推特写道：“亲爱的残暴独裁者习近平与中国政府，西藏属於西藏人民！”在上传的近3分钟的影片里，他身穿印有西藏精神领袖达赖喇嘛的衣服说：“在中国政府的残酷统治下，西藏人民的基本权利和自由是不存在的，他们不能自由学习自己的语言和文化，也没有旅行及获取信息的自由。”

NBA球星为西藏发声 批习近平残暴独裁者

在相关言论发表之后，他的名字在中国社交平台新浪微博上被封禁。腾讯公司的串流播放应用程式上，也没有了凯尔特人队接下来的比赛赛程表。中国外交部指坎特的做法是“博眼球、求关注”。

2015年在美国获得绿卡的坎特在入籍后表示，他一直都希望成为美国公民。而更名改姓的想法源于2009年他首次到美国打球时的一次经历。他说，有一次听到队友大谈时任美国总统奥巴马的不是，大吃一惊，对方告诉他不用担心，因为美国不是土耳其。

“美国人是幸运的，他们有言论表达和宗教自由，有新闻自由”，改名“自由”的坎特说，“我要让这个词成为我的一部分”。

他还表示，队友的支持鼓励了他说出自己的观点，比如批评中国和其它国家侵犯人权的劣迹。他对美联社表示，本赛季开始前，他曾与NBA总裁亚当·希尔弗（Adam Silver）谈起此事。“我总是试图为自由、真相和民主发声”，他说：“我问亚当，我这样作会违反什么规定吗？” 坎特说，对方的回答是“不会”。

(美联社、路透社)

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