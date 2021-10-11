 NBA球星为西藏发声 批习近平残暴独裁者 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.10.2021

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时政风云

NBA球星为西藏发声 批习近平残暴独裁者

2019年NBA球队经理莫雷因支持香港反送中，而引发一连串风波。坎特此番发言会否让北京与NBA再度陷入紧张关系？

NBA-Basketballspiel Dewayne Dedmon und Enes Kanter

（德国之声中文网）美国NBA球星埃内斯·坎特（Enes Kanter）21日在社交媒体上公开批评中国领导人习近平是「残暴的独裁者」，并为西藏发声，称「西藏属於西藏人民」。对此，中国称此举是为了求关注，「不值一驳」。

坎特隶属NBA波士顿赛尔蒂克队，他的名字在中国社交媒体微博上似乎已被屏蔽，外界关注此举是否会导致北京与NBA再次陷入紧张关系。

坎特在推特写道：「亲爱的残暴独裁者习近平与中国政府，西藏属於西藏人民！」并上传近3分钟的影片，他身穿印有西藏精神领袖达赖喇嘛的衣服说：「在中国政府的残酷统治下，西藏人民的基本权利和自由是不存在的，他们不能自由学习自己的语言和文化，也没有旅行及获取信息的自由。」

周三，他在与纽约尼克斯队的比赛中穿着印有「自由西藏 」字样的鞋子，这双鞋是由在澳大利亚出生的中国异议艺术家巴丢草制作。在瑞士出生的坎特，是在土耳其长大，他是名虔诚的穆斯林。

NBA-Star Enes Kanter nennt Chinas Staatschef Xi Jinping einen brutalen Diktator

坎特在比赛中穿着印有「自由西藏 」字样的鞋子。

过去，坎特也曾公开反对专制政府，像是他曾批评土耳其总统埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）政权导致他的护照遭土耳其注销，并以「涉嫌参与恐怖组织」而被起诉，要求将他引渡。坎特否认这些指控，并说它们是出于政治动机。

路透社称，坎特对西藏的评论，对NBA来说是个特别敏感的议题，因为中国目前是NBA最大的外国市场，但NBA长期允许球员自由地表达他们对警察暴力、种族正义和总统选举等问题的看法。

中国反应

针对坎特的发言，中国外交部发言人汪文斌周四（21日）在外交部例行记者会表示，「企图拿涉藏问题来博眼球、求关注，他的谬论不值一驳」，并强调，绝不接受对西藏发展进步的攻击抹黑。

路透社称，微博没有对评论请求作出回应。NBA在中国的发言人也未回应邮件评论请求。至於波士顿凯尔特人队也没有回应。

波士顿凯尔特人队一个拥有超过65万粉丝的微博粉丝页，在坎特发表支持西藏的推文后，宣布将停止更新。

该页面的管理员写道：「任何有关球队的信息将不再出现在这个微博上。任何破坏民族和谐和祖国尊严的行为，我们坚决抵制！」

赛尔蒂克队官方微博页面上有超过百名网友发表评论，批评该球团俱乐部和坎特，有些人甚至呼吁开除坎特。

一名网友写道：「我是赛尔蒂克队10多年的老球迷。坎特这样做後，我一天都不会再支持赛尔蒂克队。」

不是第一人

NBA与中国的关系曾因一则推文在2019年陷入谷底。NBA火箭队经理莫雷（Daryl Morey）当年在推特上表示支持香港示威，导致中国央视和腾讯停止转播NBA赛事，当时中资企业更停止对NBA以及旗下俱乐部的赞助与合作，当年比赛前，街头和体育场附近的海报以及广告也都被拆除。

NBA官方後来发布声明表示莫雷的观点已深深冒犯了许多中国球迷与朋友，而联盟对此深感遗憾。 该声明写道：「我们对中国的文化与历史有着极高的崇敬，也希望能透过运动与NBA来缩小双方的文化差距，使中国与美国人能透过篮球建立连结。 」

莫雷也在引发风波後解释，推文属於个人观点，「并不代表火箭人队或NBA的观点」。

（路透社等）

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