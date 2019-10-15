 NBA新赛季 央视腾讯谁来抵制？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.10.2019

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时政风云

NBA新赛季 央视腾讯谁来抵制？

NBA新赛季拉开帷幕，中国中央电视台（CCTV）没有如常转播，显示休斯敦火箭队经理莫雷一条推文引发的震荡尚未平息。

NBA China Games 2019 | Los Angeles Lakers vs Brooklyn Nets (Getty Images/AFP/H. Retamal)

NBA在中国市场巨大

（德国之声中文网）拥有NBA比赛电视独家转播权的中国中央电视台（CCTV），周三（10月23日）的体育频道没有出现本赛季的第一场比赛，即多伦多猛龙队和新奥尔良鹈鹕队的较量。第二场比赛是洛杉矶湖人队对阵洛杉矶快船队，央视观众在比赛时间打开电视，看到的节目是武汉的军事运动会。

央视没有直接宣布停播NBA赛事，但是在接下来一周的节目预告表里不见踪影。

本月初，NBA火箭队总经理莫雷（Daryl Morey）上传了一张支持香港"反送中"运动的图片，央视称要重新考虑和NBA的关系。

莫雷很快删除了这条推文，但是包括央视在内的中国官媒仍然对他进行了激烈的批评，使之成为西方势力干预中国内政、伤害中国人民感情的最新例证。

USA NBA und FIBA planen afrikanische Basketball-Profiliga | Adam Silver (Getty Images/AFP/G. Kirk)

NBA总裁Adam Silver

中国商业伙伴终止或者暂停了与NBA的合作，NBA总裁肖华承认因此已经在市场上遭受重大财务损失，估计超过40亿美元。

拥有NBA数字平台转播权的腾讯，则为周三的这两场比赛提供了现场直播。在其节目预告表中，休斯顿火箭队的赛事也被排除在外。莫雷发表推文引发舆论风波之后，腾讯也表态暂停转播这支球队的比赛。

路透社记者请求NBA、央视和腾讯对此发表评论，均未得到及时回应。

 

张平/ 达扬 （路透社）

 

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