NBA取消球员在华记者会

（德国之声中文网）NBA火箭队的推特风波仍然备受关注。虽然洛杉矶湖人队同布鲁克林篮网队周四（10月10日）在上海的比赛如期上演，但这两个球队在中国的其它活动均被取消，包括赛后的记者会。明天（10月12日），NBA另一场中国站比赛在深圳举行。本来，这两个队均安排在深圳会见媒体。

媒体引述NBA的一份声明称，这两个俱乐部"在国外期间，遇到了不可预知的复杂情况"，要求球队在实时转播的条件下面对媒体是不公平的。

其实早在上海站比赛前，两队原先安排的活动也都被取消，其中包括球员与球迷之间的互动节目"球迷之夜"。不过在上海奔驰文化中心主场馆的比赛爆满，座无虚席，黑市票价成倍飙升。

一周以来，因为火箭队经理莫雷支持香港抗议活动的7字推特，NBA的球场已变成政治立场进行较量的战场。莫雷以及NBA总裁肖华都没有向中国认错，于是，中国央视和腾讯停止转播在中国拥有亿万粉丝的NBA赛事，所有中资企业停止对NBA以及下属俱乐部的赞助与合作。上海的比赛开始前，街头和体育场附近的海报以及广告也都被拆除。

这一背景下，NBA在中国的任何言行都要倍加谨慎，不能"错上加错"。人们估计，中国这块市场对NBA意味着超过40亿美元的生意。

在香港问题上做政治表态的行动也波及到在美国本土的NBA赛事。有网民在展开网上集资活动，计划用这笔资金印制标有"Stand With Hong Kong"字样的T恤，在10月22日湖人队同快艇队比赛时，在赛场外向观众发放T恤。据媒体报道，发起人计划集资2万美元，而最后的结果则超过4万美元。