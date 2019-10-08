 NBA中国首聘本土总裁 央视驳斥复播比赛传言 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.05.2020

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时政风云

NBA中国首聘本土总裁 央视驳斥复播比赛传言

2019年10月NBA休斯敦火箭队总经理莫雷推文支持香港「反送中」运动引起争议后，央视在10月宣布暂停转播NBA比赛。在NBA中国延揽体育背景雄厚的中国本土CEO后，会不会出现转机?

Symbolbild NBA China (Getty Images/K. Frayer)

(德国之声中文网) NBA中国周一(5月11日)宣布将由中国职业男篮(CBA)联盟董事长顾问马国力之子马晓飞接任CEO。他是NBA中国自2008年正式成立以来的首任本土CEO。

马国力随后宣布，因个人原因辞去CBA联盟董事长顾问一职，根据中国新浪网报导，此举是为了避嫌，以免外人非议。

NBA中国最新的人事安排也引起猜测央视是否会恢复转播NBA比赛。不过中国官媒《环球时报》5月11日在推特用英文表示，央视并没有这个打算。

「中国中央电视台驳斥了将恢复转播NBA比赛的传言，重申了其对国家主权的一贯立场。」

DW.COM

周五纽约NBA赛场上，数百名观众身穿带有标语的黑色T恤，力挺香港示威行动。 (19.10.2019)

NBA总裁肖华周四披露，中国政府要求他开除发表了支持香港示威者言论的莫雷，但他断然拒绝。中国外交部则对肖华的说法予以断然否认。 (18.10.2019)

NBA火箭队总经理莫雷支持香港、激怒中共，湖人队球星詹姆斯谴责他“不考虑别人”。时评人长平认为，跟小粉红不能领会党国意图遭遇挫折一样，詹姆斯的动作也太大了一点。 (16.10.2019)

马国力与马晓飞

根据中国媒体，马国力是央视体育频道的创建者，也是中国体育圈「教父」级的人物。他在90年代获得了NBA比赛在中国的转播权。

新浪网报导，马国力在2008年北京奥运会后加入当时的CBA联赛商务运营服务商盈方中国担任董事长，并在2017年出任CBA公司董事长顾问。

外界认为，马国力在中国电视和体育圈的资历也成为儿子马晓飞担任NBA中国总裁的优势。

根据中国体育新媒体懒熊体育，马晓飞在2003年加入NBA，在NBA中国和总部都工作过。他长期担任NBA全球战略副总裁，也做过媒体开发、版权分销、商务拓展等工作。

邹宗翰/杨威廉 (路透社等)

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