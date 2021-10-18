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NASA

全称美国国家航空航天总署，是美国联邦政府的一个独立机构，负责制定、实施美国的民用太空计划、与开展航空科学暨空间科学的研究。

美国国家航空航天局被广泛认为是世界范围内太空机构中执牛耳者，与许多美国国内及国际的组织分享其研究数据。

The seal of the United States Department of Justice is seen on the building exterior of the United States Attorney's Office of the Southern District of New York in Manhattan, New York City, U.S., August 17, 2020. REUTERS/Andrew Kelly

美大学邀华人教授返校 "中国行动计划"再受挫 18.10.2021

据美媒报道，田纳西大学诺克斯维尔分校已提出恢复华裔教授胡安明职务、补发工资等。此前胡安明被指控在接受NASA研究资助时隐瞒了与一所中国大学的关系，相关指控在今年9月被撤销。该案也再次展现了美国司法部“中国行动计划”面临的困境。
This Jan. 26, 2014 image provided by NASA shows a composite image of possible water plumes on the south pole of Jupiter's moon Europa. Europa is among several moons in the solar system where evidence of an underground ocean has been discovered in recent years. The Hubble data were taken on January 26, 2014. The image of Europa, superimposed on the Hubble data, is assembled from data from the Galileo and Voyager missions. (NASA via AP)

火星不够远 SpaceX要去木卫二 24.07.2021

亿万富翁马斯克的私营航天公司SpaceX日前获得了一笔NASA大订单：探测木星的卫星。按照计划，SpaceX的火箭将在2024年发射，前往环木星轨道，其主要探测目标是木卫二。
Sunlight streaming through the surface of the Pacific Ocean. | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

空间站和火箭残骸坠海之后? 17.05.2021

自20世纪60年代以来，数以百计的火箭丶空间站和卫星的碎片已经返回地球。它们通常被丢弃在海里。这样做的可持续性如何？

首飞成功! 在火星 20.04.2021

美国航天局的又一伟大创举: 人类首次在火星上让一个飞行器起飞再降落。
A view of Earth from the Space Shuttle Discovery shows late afternoon sun on the Andes Mountains, with glare and heavy cloud illumination.

NASA：阿波菲斯小行星不再对地球构成威胁 27.03.2021

美国天文学家近日确认，被称作“毁神星”的近地小行星阿波菲斯至少在未来一百年内都不会威胁到地球的安危。此前科学家曾预测它会在2068年撞击地球。
06.12.2020 (201206) -- BEIJING, Dec. 6, 2020 (Xinhua) -- Technical personnel monitor the transfer of samples collected on the moon from the ascender to the returner of China's Chang'e-5 probe at Beijing Aerospace Control Center in Beijing, capital of China, Dec. 6, 2020. The ascender of China's Chang'e-5 probe successfully rendezvoused and docked with the orbiter-returner combination in lunar orbit at 5:42 a.m. (Beijing Time) on Sunday, the China National Space Administration (CNSA) has announced. This is the first time Chinese spacecraft have carried out rendezvous and docking in lunar orbit. (Xinhua/Jin Liwang)

中俄合建月球科研站 联合对美？ 10.03.2021

中俄签署备忘录，合作建设在月球表面或月球轨道上的科研站。这是迈向签署协议的一步。有俄罗斯专家称，这是对美国“阿耳忒弥斯计划”的回应。

火星上的声音，你听到过吗？ 23.02.2021

火星什么样？有没有声音？NASA今日揭开谜底。
LAS VEGAS, NV - JANUARY 11: The NASA logo is displayed at the agency's booth during CES 2018 at the Las Vegas Convention Center on January 11, 2018 in Las Vegas, Nevada. CES, the world's largest annual consumer technology trade show, runs through January 12 and features about 3,900 exhibitors showing off their latest products and services to more than 170,000 attendees. (Photo by Ethan Miller/Getty Images)

隐瞒与中国合作: NASA科学家承认有罪 14.01.2021

一名NASA资深科学家被指控隐瞒了参与中国“千人计划”的事实。日前，他向法庭承认有罪。自2018年以来，美国政府将“千人计划”视作国家安全威胁，已经有多名学者因此受到指控。

NASA与SpaceX合作将4名宇航员送上太空 16.11.2020

SpaceX龍飛船今年8月成功載人往返國際太空站之後，11月15日搭載國際太空總署(NASA)太空人上國際太空站，這也是NASA首次使用民間企業的太空船將宇航員送上太空。
ARCHIV - 16.09.2016, Brandenburg, Treplin: Der rötlich schimmernde Vollmond leuchtet am Abendhimmel hinter einem Funkmast. Nokia ist laut eigenen Angaben von der US-Raumfahrtbehörde Nasa auserkoren worden, ein Mobilfunknetz auf dem Mond aufzubauen. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

诺基亚誓将4G网络建到月球 25.10.2020

在地球上，诺基亚在5G建设市场上落后于竞争对手华为以及爱立信；现在，这家芬兰企业另辟蹊径，获得了美国宇航总局(NASA)的资助：在月球上建立4G移动通信网络。
Perseverance Rover Mated to Its Atlas V Rocket In this image, NASA's Mars 2020 Perseverance rover waits to be lifted onto its Atlas V launch vehicle at the Cape Canaveral Air Force Station in Florida on July 7, 2020.

"毅力"号今启程 寻找火星古老生命迹象 30.07.2020

美国宇航局（NASA）7月30日发射了最新火星探测器，寻找火星上的古老生命迹象，并为人类有朝一日去这颗红色星球考察铺路。这也是本次火星探测窗口期内出发的第三枚探测器，前两枚探测器分别由阿联酋和中国发射。
Emirates Mars Mission Artist's impression of The Hope / Al-Amal Probe orbiting Mars

2020群雄逐鹿 探测火星再掀高潮 23.07.2020

今年夏天的火星探测发射窗口中，美国、中国、阿联酋分别派出了自己的探测器。由于公转轨道的原因，一旦错过了本次发射窗口，火星探测任务就得再等26个月。
April 17, 2020: NASA and SpaceX are targeting May 27 for the launch of Demo-2, the first launch of NASA astronauts from the U.S. since 2011 and the first crewed launch for Elon Musks space company. Pictured: August 3, 2018, Cape Canaveral, Florida, USA: Astronauts BOB BEHNKEN (L), and DOUG HURLEY stand beside the Crew Dragon spacecraft. The first U.S. astronauts who will fly on American-made, commercial spacecraft to and from the International Space Station aboard a SpaceX Crew Dragon spacecraft atop a Falcon 9 rocket from Launch Pad 39A at Kennedy Space Center in Florida. (Credit Image: © NASA/ZUMA Wire/ZUMAPRESS.com |

NASA：载人龙飞船将于周三在美国本土发射升空 25.05.2020

马斯克（Elon Musk）的太空技术公司SpaceX创造了历史：它开发的新一代载人航天器计划于周三升空。这将是美国人首次在美国本土完成轨道发射，也将是非俄罗斯飞行器近十年首次进行载人飞行。
A Chinese employee works at a factory in Nantong in China's eastern Jiangsu province on February 10, 2020. - Millions of people in China were returning to work on February 10 after an extended holiday designed to slow the spread of the new coronavirus, which has killed more than 900 people in the country. (Photo by STR / AFP) / China OUT (Photo by STR/AFP via Getty Images)

中国2月经济大衰退 停工意外降低空污 02.03.2020

中国制造业生产活动指数在2月份以最快的速度收缩，比全球金融危机时期还要糟糕。不过这也意外地让中国许多工业重镇的污染大减。
Picture taken during the Apollo 14 mission in February 1971 of US astronauts Alan Shepard (L, first row) and Edgar Mitchell (R). The Apollo XIV mission, the third mission to land on the moon, was launched on January 31, 1971 and landed on the moon on February 5, 1971. (Photo credit should read STF/AFP/Getty Images)

月球年方几何?月岩样本里找答案 21.07.2019

1969年-1972年间登月的12名美国宇航员，在月球表面安装了激光反射镜、太阳风探测仪，还带回了几百公斤的月球岩石。对于科学家来说，这些石头是真正的宝石。
Russia, Chelyabinsk. 02/15/2013 The trace of a flying object in the sky over Chelyabinsk (still from a dashboard camera).

小行星撞击地球，可不是好莱坞大片 05.05.2019

本周，世界各地的天文学家聚集在美国马里兰州，讨论宇宙空间的小行星给地球带来的危险以及多种防御策略。
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