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全称美国国家航空航天总署，是美国联邦政府的一个独立机构，负责制定、实施美国的民用太空计划、与开展航空科学暨空间科学的研究。
美国国家航空航天局被广泛认为是世界范围内太空机构中执牛耳者，与许多美国国内及国际的组织分享其研究数据。
据美媒报道，田纳西大学诺克斯维尔分校已提出恢复华裔教授胡安明职务、补发工资等。此前胡安明被指控在接受NASA研究资助时隐瞒了与一所中国大学的关系，相关指控在今年9月被撤销。该案也再次展现了美国司法部“中国行动计划”面临的困境。
亿万富翁马斯克的私营航天公司SpaceX日前获得了一笔NASA大订单：探测木星的卫星。按照计划，SpaceX的火箭将在2024年发射，前往环木星轨道，其主要探测目标是木卫二。
自20世纪60年代以来，数以百计的火箭丶空间站和卫星的碎片已经返回地球。它们通常被丢弃在海里。这样做的可持续性如何？
美国航天局的又一伟大创举: 人类首次在火星上让一个飞行器起飞再降落。
美国天文学家近日确认，被称作“毁神星”的近地小行星阿波菲斯至少在未来一百年内都不会威胁到地球的安危。此前科学家曾预测它会在2068年撞击地球。
中俄签署备忘录，合作建设在月球表面或月球轨道上的科研站。这是迈向签署协议的一步。有俄罗斯专家称，这是对美国“阿耳忒弥斯计划”的回应。
火星什么样？有没有声音？NASA今日揭开谜底。
一名NASA资深科学家被指控隐瞒了参与中国“千人计划”的事实。日前，他向法庭承认有罪。自2018年以来，美国政府将“千人计划”视作国家安全威胁，已经有多名学者因此受到指控。
SpaceX龍飛船今年8月成功載人往返國際太空站之後，11月15日搭載國際太空總署(NASA)太空人上國際太空站，這也是NASA首次使用民間企業的太空船將宇航員送上太空。
在地球上，诺基亚在5G建设市场上落后于竞争对手华为以及爱立信；现在，这家芬兰企业另辟蹊径，获得了美国宇航总局(NASA)的资助：在月球上建立4G移动通信网络。
美国宇航局（NASA）7月30日发射了最新火星探测器，寻找火星上的古老生命迹象，并为人类有朝一日去这颗红色星球考察铺路。这也是本次火星探测窗口期内出发的第三枚探测器，前两枚探测器分别由阿联酋和中国发射。
今年夏天的火星探测发射窗口中，美国、中国、阿联酋分别派出了自己的探测器。由于公转轨道的原因，一旦错过了本次发射窗口，火星探测任务就得再等26个月。
马斯克（Elon Musk）的太空技术公司SpaceX创造了历史：它开发的新一代载人航天器计划于周三升空。这将是美国人首次在美国本土完成轨道发射，也将是非俄罗斯飞行器近十年首次进行载人飞行。
中国制造业生产活动指数在2月份以最快的速度收缩，比全球金融危机时期还要糟糕。不过这也意外地让中国许多工业重镇的污染大减。
1969年-1972年间登月的12名美国宇航员，在月球表面安装了激光反射镜、太阳风探测仪，还带回了几百公斤的月球岩石。对于科学家来说，这些石头是真正的宝石。
本周，世界各地的天文学家聚集在美国马里兰州，讨论宇宙空间的小行星给地球带来的危险以及多种防御策略。
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