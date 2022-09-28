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全称美国国家航空航天总署，是美国联邦政府的一个独立机构，负责制定、实施美国的民用太空计划、与开展航空科学暨空间科学的研究。
美国国家航空航天局被广泛认为是世界范围内太空机构中执牛耳者，与许多美国国内及国际的组织分享其研究数据。
美国航空航天局9月26日成功以太空飞行器“飞镖”（Dart）撞击小行星以改变其运行轨道。这项实验的目的是测试如何保护地球避免小行星撞地球的危险。
美国航天局周六再度推迟发射探月火箭计划。“阿尔忒弥斯1号”在点火前3小时因燃料泄漏中断发射，目前尚未对第三次发射计划做出决定。
上周成功发射的长征五号B火箭，其残骸本周末坠落于菲律宾巴拉望岛附近的海域，美国NASA局长尼尔森发布声明批评：中国没有分享具体的轨迹信息，这些碎片可能会为生命和财产带来巨大风险。
美国已经披露了詹姆斯-韦伯太空望远镜拍摄的第一批全彩照片。美国国家航空航天局表示，望远镜从距离地球100万英里处拍摄的这些照片是有史以来对宇宙最深入的观察。这些照片显示了最早的恒星和星系。
日前美國國家航空航天局（NASA）署長尼爾森（Bill Nelson）接受訪問時表示，對中國的太空計劃感到擔憂，同時警告各國要提防中國佔領月球。對此，中國外交部發言人趙立堅回應，指美方「罔顧事實、信口開河」。
美国宇航局11月23日发射了一枚特殊的航天器，前往探测两枚近地小行星。不过，此次任务的主要目的不是科研，而是测试如何通过冲撞改变小行星飞行轨道。掌握这一科幻电影中常见的技术将有助于未来防范地球遭受小行星撞击。
据美媒报道，田纳西大学诺克斯维尔分校已提出恢复华裔教授胡安明职务、补发工资等。此前胡安明被指控在接受NASA研究资助时隐瞒了与一所中国大学的关系，相关指控在今年9月被撤销。该案也再次展现了美国司法部“中国行动计划”面临的困境。
亿万富翁马斯克的私营航天公司SpaceX日前获得了一笔NASA大订单：探测木星的卫星。按照计划，SpaceX的火箭将在2024年发射，前往环木星轨道，其主要探测目标是木卫二。
自20世纪60年代以来，数以百计的火箭丶空间站和卫星的碎片已经返回地球。它们通常被丢弃在海里。这样做的可持续性如何？
美国天文学家近日确认，被称作“毁神星”的近地小行星阿波菲斯至少在未来一百年内都不会威胁到地球的安危。此前科学家曾预测它会在2068年撞击地球。
中俄签署备忘录，合作建设在月球表面或月球轨道上的科研站。这是迈向签署协议的一步。有俄罗斯专家称，这是对美国“阿耳忒弥斯计划”的回应。
火星什么样？有没有声音？NASA今日揭开谜底。
一名NASA资深科学家被指控隐瞒了参与中国“千人计划”的事实。日前，他向法庭承认有罪。自2018年以来，美国政府将“千人计划”视作国家安全威胁，已经有多名学者因此受到指控。
SpaceX龍飛船今年8月成功載人往返國際太空站之後，11月15日搭載國際太空總署(NASA)太空人上國際太空站，這也是NASA首次使用民間企業的太空船將宇航員送上太空。
在地球上，诺基亚在5G建设市场上落后于竞争对手华为以及爱立信；现在，这家芬兰企业另辟蹊径，获得了美国宇航总局(NASA)的资助：在月球上建立4G移动通信网络。
美国宇航局（NASA）7月30日发射了最新火星探测器，寻找火星上的古老生命迹象，并为人类有朝一日去这颗红色星球考察铺路。这也是本次火星探测窗口期内出发的第三枚探测器，前两枚探测器分别由阿联酋和中国发射。
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