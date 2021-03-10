NASA：阿波菲斯小行星不再对地球构成威胁

（德国之声中文网）周五，美国国家航空航天局NASA表示，根据3月份早些时候利用新的雷达系统得出的观测结果可以判定，直径大约在340米左右的99942号小行星“阿波菲斯” （Apophis）不构成撞击地球的风险。



这颗小行星最早被发现是在2004年，它被视为“最有可能威胁到地球的小行星”之一。正因为如此，它也被称作“毁神星”或者是“死神星”。



不过，NASA的天文学家通过对阿波菲斯围绕太阳的运行轨迹进行更精确的估算，更改了对这颗近地小行星的影响力评估。



风险究竟有多大？

NASA近地天体研究中心的大卫·法诺基亚（Davide Farnocchia）表示：“当我大学毕业之后开始研究小行星的时候，阿波菲斯应该算是危险小行星中的典型代表了。”



“所以当看到它被从风险名单中移除时，我有一种满足感”，他说。



最初，科学家预言，阿波菲斯可能在2029年接近地球时，存在撞击东半球的风险。后来这一风险被排除，但随之而来的是关于它可能在2036年撞击地球的新预测。



还有一种猜测是阿波菲斯可能在2068年和地球发生“亲密接触”，但是NASA在今年3月5日通过“强大雷达得出的观测结果”让科学家们对其运行轨迹的估算得以精确化。



法诺基亚表示：“2068年撞击地球的风险已经不存在。根据我们的计算，未来一百年之内它都不会对地球构成任何风险了。”

NASA是如何跟踪这颗小行星的？

美国天文学家利用位于加州的一座70米无线电天线，对阿波菲斯进行了更精确的跟踪观测。

法诺基亚解释道，这样就把人们对这颗小行星运行轨道的估算误差范围“从原来的数百公里缩小到只有几公里”。



“由于我们对于它在2029年所处位置有了更精确的估算，因此也对它未来的运行轨迹有了更多确定性，从而可以将其从风险名单中移除”，他补充道。



美国宇航局的科学家布罗佐维奇（Marina Brozovic）表示，从1700万公里之外为小行星拍摄的雷达图像提供了“相当高分辨率”的效果。



她说：“如果我们拥有和这种雷达一样强大的双筒望远镜，我们甚至可以坐在洛杉矶，阅读纽约一家餐馆的菜单。”





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