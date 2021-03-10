 NASA：阿波菲斯小行星不再对地球构成威胁 | 科技环境 | DW | 27.03.2021

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科技环境

NASA：阿波菲斯小行星不再对地球构成威胁

美国天文学家近日确认，被称作“毁神星”的近地小行星阿波菲斯至少在未来一百年内都不会威胁到地球的安危。此前科学家曾预测它会在2068年撞击地球。

Planet Erde Sonnenlicht

美国宇航局能够利用强大的雷达完善对小行星轨道的估计

（德国之声中文网）周五，美国国家航空航天局NASA表示，根据3月份早些时候利用新的雷达系统得出的观测结果可以判定，直径大约在340米左右的99942号小行星“阿波菲斯” （Apophis）不构成撞击地球的风险。

这颗小行星最早被发现是在2004年，它被视为“最有可能威胁到地球的小行星”之一。正因为如此，它也被称作“毁神星”或者是“死神星”。

不过，NASA的天文学家通过对阿波菲斯围绕太阳的运行轨迹进行更精确的估算，更改了对这颗近地小行星的影响力评估。

风险究竟有多大？

NASA近地天体研究中心的大卫·法诺基亚（Davide Farnocchia）表示：“当我大学毕业之后开始研究小行星的时候，阿波菲斯应该算是危险小行星中的典型代表了。”

“所以当看到它被从风险名单中移除时，我有一种满足感”，他说。

最初，科学家预言，阿波菲斯可能在2029年接近地球时，存在撞击东半球的风险。后来这一风险被排除，但随之而来的是关于它可能在2036年撞击地球的新预测。

还有一种猜测是阿波菲斯可能在2068年和地球发生“亲密接触”，但是NASA在今年3月5日通过“强大雷达得出的观测结果”让科学家们对其运行轨迹的估算得以精确化。

法诺基亚表示：“2068年撞击地球的风险已经不存在。根据我们的计算，未来一百年之内它都不会对地球构成任何风险了。”

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NASA是如何跟踪这颗小行星的？

美国天文学家利用位于加州的一座70米无线电天线，对阿波菲斯进行了更精确的跟踪观测。

法诺基亚解释道，这样就把人们对这颗小行星运行轨道的估算误差范围“从原来的数百公里缩小到只有几公里”。

“由于我们对于它在2029年所处位置有了更精确的估算，因此也对它未来的运行轨迹有了更多确定性，从而可以将其从风险名单中移除”，他补充道。

美国宇航局的科学家布罗佐维奇（Marina Brozovic）表示，从1700万公里之外为小行星拍摄的雷达图像提供了“相当高分辨率”的效果。

她说：“如果我们拥有和这种雷达一样强大的双筒望远镜，我们甚至可以坐在洛杉矶，阅读纽约一家餐馆的菜单。”


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